Confira o roteiro de cinema da semana

Veja, abaixo, os filmes em cartaz de 4/12 a 9/12.

PRÉ-ESTREIAS

O Clã

(El Clan, Argentina-Espanha/2015, 110 min.) – Drama. Dir. Pablo Trapero. Com Antonia Bengoechea, Gastón Cocchiarale, Guillermo Francella. Uma família de classe média argentina sequestra pessoas ricas. Arquimedes lidera os crimes com a ajuda do filho Alex, um craque do rúgbi argentino. 16 anos. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Kinoplex Itaim.

Pegando Fogo

(Burnt, EUA/2015, 101 min.) – Drama. Dir. John Wells. Com Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl. Adam Jones, um chef cuja carreira sucumbiu a seu vício em drogas e uma atitude temperamental, tenta um retorno. Volta para Londres, onde pretende dirigir um restaurante com três estrelas Michelin. 12 anos. DUBLADO: Shopping D, Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Pátio Higienópolis.

Sabor da Vida

(An, França-Alemanha-Japão/ 2015, 114 min.) – Drama. Dir. Naomi Kawase. Com Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara Uchida. Sentaro, gerente de uma padaria japonesa, contrata Tokue, uma senhora idosa, para trabalhar na cozinha. A partir da relação profissional, surge uma amizade. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

ESTREIAS

5x Chico – O Velho e Sua Gente

(Brasil/2015, 90 min.) – Documentário. Dir. Gustavo Spolidoro, Ana Rieper, Camilo Cavalcante, Eduardo Goldenstein, Eduardo Nunes. Cinco diretores focam diferentes personagens ao longo do Rio São Francisco, que passa por cinco Estados brasileiros. Livre. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Aprendi a Jogar com Você

(Brasil/2013, 87 min.) – Documentário. Dir. Murilo Salles. O longa acompanha o DJ Duda e a cantora Milka Reis, de Samambaia, periferia de Brasília. Para viver de música, tentam superar as restrições do mercado cultural brasileiro. 12 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

À Beira Mar

(By The Sea, EUA-França/2015, 132 min.) – Drama. Dir. Angelina Jolie. Com Angelina Jolie, Brad Pitt, Mélanie Laurent. Nos anos 1970, Roland, um escritor, e Vanessa, uma ex-bailarina, vivem uma crise no casamento – e tentam superar as diferenças num hotel litorâneo na França. 12 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade São Paulo, Frei Caneca – Espaço Itaú, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place.

Bem Casados

(Brasil/2015, 90 min.) – Comédia. Dir. Aluízio Abranches. Com Alexandre Borges, Camila Morgado, Bianca Comparato. O solteirão Heitor comanda uma equipe que faz vídeos de casamentos. Ao conhecer Penélope, que quer impedir a cerimônia do amante, se envolve numa confusão. 14 anos. Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Califórnia

(Brasil/2015, 87 min.) – Drama. Dir. Marina Person. Com Clara Gallo, Caio Blat, Paulo Miklos. Em 1984, a adolescente Estela é fã de David Bowie e planeja viajar para a Califórnia, onde mora o tio, um jornalista cultural. Enquanto vive várias primeiras vezes, os planos da viagem acabam mudando. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Central Plaza, Cinesala, Eldorado, Espaço Itaú Augusta, Metrô Santa Cruz.

O Cheiro da Gente

(The Smell of Us, França/2014, 92 min.) – Drama. Dir. Larry Clark. Com Lukas Ionesco, Diane Rouxel, Théo Cholbi. Um grupo de adolescentes autodestrutivos, ricos e mimados vive nas ruas de Paris, fumando maconha, andando de skate e se divertindo. 18 anos. Espaço Itaú Augusta.

Dois Amigos

(Les Deux Amies, França/2015, 100 min.) – Comédia. Dir. Louis Garrel. Com Golshifteh Farahani, Vincent Macaigne, Louis Garrel. Mona conhece Clément, que quer conquistá-la. Para impressioná-la, ele pede ajuda a seu amigo Abel, por quem ela acaba se interessando. Cinearte, Reserva Cultural.

O Fim e os Meios

(Brasil/2014, 105 min.) – Drama. Dir. Murilo Salles. Com Pedro Brício, Cintia Rosa, Marco Ricca. O publicitário carioca Paulo se muda para Brasília para cuidar da imagem de um senador que pretende se reeleger. Ao ver a campanha ameaçada por um jovem político cuja popularidade cresce, Paulo toma atitudes drásticas que mudam o curso de sua vida. 16 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

O Natal dos Coopers

(Love the Coopers, EUA/2015, 107 min.) – Comédia. Dir. Jessie Nelson. Com Diane Keaton, John Goodman, Ed Helms. Quatro gerações dos Coopers se reúnem para a celebração do natal. Imprevistos e convidados inesperados mudam a dinâmica da festa. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Frei Caneca – Espaço Itaú, Jardim Sul, JK Iguatemi, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Pátio Higienópolis, Tietê Plaza, Villa Lobos.

No Coração do Mar

(In the Heart of the Sea, EUA/2015, 121 min.) – Aventura. Dir. Ron Howard. Com Chris Hemsworth, Cillian Murphy, Brendan Gleeson. No século 19, um navio que caça baleias é perseguido por uma cachalote, o que o deixa à deriva por 90 dias. Baseado em uma história real. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco (Imax/3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Central Plaza (3D), Interlagos, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul (3D), Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Metrô Itaquera (3D), Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque (3D), Shopping D (3D), SP Market (3D), Tietê Plaza (3D). LEGENDADO: Anália Franco (Imax/3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Bristol, Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Iguatemi (3D), Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (Imax/3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Santana Parque (3D), Villa Lobos (3D).

Passarinho Lá de Nova York

(Brasil/2014, 105 min.) – Documentário. Dir. Murilo Salles. O longa acompanha os esforços do cineasta maranhense Cícero Filho para filmar seu novo filme, ‘Flor de Maio’. Radicado em Teresina, Filho distribui suas obras de forma artesanal. 12 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Pecados Antigos, Longas Sombras

(La Isla Mínima, Espanha/2014, 105 min.) – Suspense. Dir. Alberto Rodríguez. Com Javier Gutiérrez, Raúl Arévalo, María Varod. Na Espanha dos anos 1980, duas irmãs de um povoado desaparecem. Dois policiais de Madri vão ao local para solucionar o caso e descobrir o que podem ser assassinatos em série. 14 anos. Caixa Belas Artes.

O Presente

(The Gift, Austrália-EUA/2015, 108 min.) – Suspense. Dir. Joel Edgerton. Com Jason Bateman, Rebecca Hall, Joel Edgerton. Simon e Robyn, um casal jovem, têm uma boa vida. O encontro de Simon com um conhecido do colegial, Gordo, perturba a vida dos dois, trazendo à tona um passado incômodo. 14 anos. DUBLADO: Boavista, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Tatuapé, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Eldorado, Jardim Sul, Kinoplex Vila Olímpia, Marabá, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Plaza Sul, Santana Parque, Splendor Paulista, Villa Lobos, West Plaza.

Quarto de Guerra – A Oração É uma Arma Poderosa

(War Room, EUA/2015120 min.) – Drama. Dir. Alex Kendrick. Com Priscilla C. Shirer, T.C. Stallings, Karen Abercrombie. Tony e Elizabeth formam, aparentemente, uma família perfeita com a filha, mas vivem uma crise. Para resolver os conflitos, Clara os aconselha. 10 anos. DUBLADO: JK Iguatemi, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera.

Relacionamento à Francesa

(Papa ou Maman, França-Bélgica/2015, 85 min.) – Comédia. Dir. Martin Bourboulon. Com Laurent Lafitte, Marina Foïs e Alexandre Desrousseaux. Florence e Vincent têm três filhos. Prestes a se separarem, ambos recebem propostas de trabalho que dificultam o combinado inicial: a guarda compartilhada. A partir daí, um empurra a responsabilidade para o outro. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Tudo que Aprendemos Juntos

(Brasil/2014, 103 min.) – Drama. Dir. Sérgio Machado. Com Lázaro Ramos, Hermes Baroli, Fernanda de Freitas. O violinista Laerte começa a dar aulas na periferia paulistana. Lá, descobre um garoto talentoso, e se empenha para que a música o afaste do tráfico. 14 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Central Plaza, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, JK Iguatemi, Market Place, Pátio Paulista, Reserva Cultural, Villa Lobos.

EM CARTAZ

007 Contra Spectre

(Spectre, EUA-Reino Unido/2015, 148 min.) – Ação. Dir. Sam Mendes. Com Daniel Craig, Christoph Waltz, Ralph Fiennes. James Bond (Daniel Craig) desvenda uma organização global sinistra enquanto o serviço de inteligência MI-6 sofre uma crise. 14 anos. DUBLADO: Center Norte, Central Plaza, Plaza Sul, Santana Parque, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Market Place, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

45 Anos

(45 Years, Reino Unido/2015, 95 min.) – Drama. Dir. Andrew Haigh. Com Charlotte Rampling, Dolly Wells, Tom Courtenay. Prestes a comemorar o 45º aniversário de casamento, um casal é abalado pela chegada de uma carta. 12 anos. Reserva Cultural.

Aliança do Crime

(Black Mass, EUA/2015, 123 min.) – Drama. Dir. Scott Cooper. Com Johnny Depp, Benedict Cumberbatch, Dakota Johnson, Kevin Bacon. Na Boston dos anos 1970, o FBI faz um acordo com o mafioso irlandês Jimmy Bulger para que ele colabore na captura de um inimigo em comum. 16 anos.

Cidade Jardim, Iguatemi, Kinoplex Itaim, Villa Lobos.

American Ultra: Armados e Alucinados

(American Ultra, EUA-Suíça/2015, 96 min.) – Comédia. Dir. Nima Nourizadeh. Com Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Connie Britton. O maconheiro Mike (Jesse Eisenberg) não sabe que foi treinado pela CIA em combates e técnicas letais. Ele e Phoebe (Kristen Stewart), sua namorada deprimida, se tornam alvo de uma operação do governo americano. 16 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Eldorado.

Amy

(Amy, EUA-Reino Unido/2015, 128 min.) – Documentário. Dir. Asif Kapadia. O filme aborda a vida da cantora de soul britânica Amy Winehouse, morta em 2011, aos 27 anos. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Atividade Paranormal 5 – Dimensão Fantasma

(Paranormal Activity: The Ghost Dimension, EUA/2015, 88 min.) – Terror. Dir. Gregory Plotkin. Com Chris J. Murray, Brit Shaw, Ivy George. Ao se mudarem para uma casa, os Fleeges descobrem uma câmera que revela atividades paranormais. 14 anos. DUBLADO: Interlar Aricanduva (3D), Metrô Tatuapé.

Através

(Brasil/2015, 105 min.) – Drama. Dir. André Michiles, Fabio Bardella e Diogo Martins. Com Cinthia Rodríguez Paredes, Geovanys Federico Vistoste. Em 2012, os cubanos passam a poder viajar para o exterior mais facilmente. Isso faz Cintia considerar a possibilidade de se mudar para os EUA, onde mora o namorado. 16 anos. Caixa Belas Artes.

Ausência

(Brasil/2014, 87 min.) Dir. Chico Teixeira – Drama. Com Irandhir Santos, Matheus Fagundes, Francisca Gavilán. Abandonado pelo pai, um adolescente (Matheus Fagundes) passa pelas transições da puberdade enquanto procura conforto na casa de um professor (Irandhir Santos). 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Awake – A Vida de Yogananda

(Awake: The Life of Yogananda, EUA/2014, 87 min.) – Documentário. Dir. Paola di Florio e Lisa Leeman. A vida do indiano Paramahanda Yogananda, autor de ‘Autobiografia de um Iogue’, explorando sua influência na religião e na prática de ioga. Livre. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cinearte, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Capital Humano

(Il Capitale Umano, Itália-França/ 2013, 109 min.) – Drama. Dir. Paolo Virzì. Com Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Tedeschi. Duas famílias têm os destinos cruzados quando um ciclista é atropelado por um jipe na véspera de Natal. 16 anos. Reserva Cultural.

Chatô – O Rei do Brasil

(Brasil/2015, 105 min.) – Drama. Dir. Guilherme Fontes. Com Marco Ricca, Andréa Beltrão, Paulo Betti. Drama sobre a vida de Assis Chateaubriand, magnata pioneiro das comunicações no País. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Metrô Santa Cruz.

Chico – Artista Brasileiro

(Brasil/2015, 115 min.) – Documentário. Dir. Miguel Faria Jr. No longa, o cantor, compositor, e escritor Chico Buarque executa suas músicas e comenta suas carreiras musical e literária. Nos depoimentos, fala também do contexto histórico em que sua produção se inseriu. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Cinesala, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Kinoplex Itaim, Villa Lobos.

Como Sobreviver a um Ataque Zumbi

(Scout’s Guide To The Zombie Apocalypse, EUA/2015, 95 min.) – Comédia. Dir. Christopher Landon. Com Tye Sheridan, Logan Miller, Joey Morgan. Enquanto Ben, Carter e Augie acampam, um ataque zumbi chega à cidade onde moram. 14 anos. DUBLADO: Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Metrô Tucuruvi, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Eldorado.

Dheepan – O Refúgio

(Dheepan, França/2015, 109 min.) – Drama. Dir. Jacques Audiard. Com Jesuthasan Antonythasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby. O guerrilheiro Dheepan foge do Sri Lanka. Na fuga, leva consigo duas estranhas que, acredita, facilitarão seu pedido de refúgio em Paris. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Grace de Mônaco

(Grace of Monaco, Itália-Bélgica-EUA-Suíça-França/2014, 103 min.) – Drama. Dir. Olivier Dahan. Com Nicole Kidman, Tim Roth, André Penvern. Aborda o período de crise de identidade de Grace Kelly que, casada com o príncipe Rainier III, pensava em voltar a atuar. 12 anos. Bristol, Reserva Cultural.

Hipóteses para o Amor e a Verdade

(Brasil/2014, 85 min.) – Drama. Dir. Rodolfo García Vázquez. Com Luiza Gottschalk, Nany People, Tiago Leal. Adaptação de uma peça d’Os Satyros, o filme retrata São Paulo por meio dos dramas

de personagens solitários. 18 anos. Caixa Belas Artes.

Hotel Transilvânia 2

(Hotel Transylvania 2, EUA/2015, 106 min.) – Animação. Dir. Genndy Tartakovsky. Com a ajuda de seus amigos, Drácula tenta fazer florescer o lado monstro de seu neto vampiro. Livre. DUBLADO: Interlar Aricanduva, Lapa, Metrô Tatuapé, Plaza Sul.

A Ilha do Milharal

(Simindis Kundzuli, Geórgia-Alemanha-França-Rep. Checa-Cazaquistão-Hungria/2014, 98 min.) – Drama. Dir. George Ovashvili. Com Ilyas Salman, Mariam Buturishvili, Irakli Samushia. Um velho camponês se muda com sua neta para perto de um rio que já foi cenário de batalhas sangrentas. 14 anos. Espaço Itaú Augusta.

O Iluminado

(The Shining, EUA/1980, 144 min.) – Horror. Dir. Stanley Kubrick. Com Jack Nicholson, Shelley Duvall. No clássico do horror de Kubrick, Jack Torrance (Jack Nicholson) se isola com sua família num hotel para se concentrar na escrita de um livro. 16 anos. Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Central Plaza, Cidade São Paulo, Eldorado, Eldorado, Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Iván

(Brasil/2015, 109 min.) – Documentário. Dir. Guto Pasko. Documentário sobre Iván Bojko, um ucraniano que sobreviveu à Segunda Guerra. Tirado de seu país para fazer trabalho forçado na Alemanha, conseguiu fugir para o Brasil em 1948. Livre. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Jogos Vorazes: A Esperança – O Final

(The Hunger Games – Mockingjay: Part 2, EUA/2015, 136min.) – Ficção Científica. Dir. Francis Lawrence. Com Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth. Na última parte da saga, Katniss tenta derrubar a Capital, que controla a população e a mantém miserável. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D, Mooca Plaza, Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market (3D), Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Center Norte (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center (3D), Market Place, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Santana Parque, Splendor Paulista, Villa Lobos,Villa Lobos (3D).

Linda de Morrer

(Brasil/2015, 75 min.) – Comédia. Dir. Cris D’Amato. Com Glória Pires, Angelo Paes Leme, Emilio Dantas. Uma cirurgiã plástica que desenvolve a cura para a celulite morre ao testá-la em si mesma. Com a ajuda de um médium, ela volta para evitar que o produto chegue ao mercado. 10 anos. Butantã.

Love

(Love, França/2015, 134 min.) – Drama. Dir. Gaspar Noé. Com Karl Glusman, Klara Kristin. Murphy vive um relacionamento com a instável Elektra. O casal convida a vizinha bonita para a cama, sem saber do efeito que isso terá na relação. 18 anos. Reserva Cultural (3D).

Malala

(He Named Me Malala, EUA/2015, 87 min.) – Documentário. Dir. Davis Guggenheim. Sobre Malala Yousafzai, jovem paquistanesa que ganhou Nobel da Paz por sua defesa das mulheres em países islâmicos. 10 anos. Caixa Belas Artes.

Meu Passado Me Condena 2

(Brasil/2015, 108 min.) – Comédia. Dir. Julia Rezende. Com Fábio Porchat, Miá Mello, Inez Viana. Fábio (Fábio Porchat) e Miá (Miá Mello) passam por uma crise por causa da vida desorganizada dele, que esquece o aniversário de três anos do matrimônio. 12 anos. Butantã.

As Mil e Uma Noites – Vol. 1, O Inquieto

(Portugal-França-Alemanha-Suíça/2015, 125min.) – Drama. Dir. Miguel Gomes. Com Miguel Gomes, Crista Alfaiate, Carloto Cotta. Um diretor português se propõe a contar a história de seu país. Deprimido com a crise, ele dá lugar a Sherazade, que conta histórias inusitadas e cômicas de personagens em meio à crise econômica. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Mistress America

(Mistress America, EUA/2015, 84 min.) – Comédia. Dir. Noah Baumbach. Com Greta Gerwig, Lola Kirke, Seth Barrish. No novo filme de Noah Baumbach (‘Frances Ha’), Tracy (Lola Kirke), uma jovem aspirante a escritora, transforma-se ao conhecer Brooke (Greta Gerwig), a excêntrica filha de seu futuro padrasto. 12 anos. Espaço Itaú Augusta.

Morangos Silvestres

(Smultronstället, Suécia/1957, 91 min.) – Drama. Dir. Ingmar Bergman. Com Victor Sjöström, Gunnar Björnstrand, Ingrid Thulin. O professor de medicina Isak Borg é convidado para uma comemoração dos 50 anos de sua carreira na universidade onde se formou. Ao viajar com sua nora, que passar por uma crise matrimonial, reflete sobre sua própria vida. 10 anos. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

November Man: Um Espião Nunca Morre

(The November Man, EUA/2014, 108 min.) – Ação. Dir. Roger Donaldson. Com Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga Kurylenko. Um ex-agente da CIA volta à ativa. Ele tem que cumprir uma missão que envolve agentes de alta patente da organização e o presidente eleito da Rússia. 14 anos. DUBLADO: Butantã.

O Que Será de Nozes?

(The Nut Job, EUA/2014, 85 min.) – Animação. Dir. Peter Lepeniotis. O esquilo Surly é expulso do parque em que vivia. Descobre uma loja de nozes e planeja um assalto com sua turma. Livre. DUBLADO: Butantã.

Olmo e a Gaivota

(Brasil-Dinamarca-França-Portugal-Suécia/2014, 87 min.) – Documentário. Dir. Petra Costa e Lea Gob. No documentário de Petra Costa (‘Elena’) e da dinamarquesa Lea Glob, a atriz Olivia se descobre grávida quando está prestes a encenar ‘A Gaivota’, de Chekhov. 12 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

Órfãos do Eldorado

(Brasil/2015, 96 min.) – Drama. Dir. Guilherme Cezar Coelho. Com Daniel de Oliveira, Dira Paes, Mariana Rios. Arminto (Daniel de Oliveira) volta ao Norte para cuidar dos negócios do pai morto, onde revisita o passado e encontra uma nova paixão. Baseado no livro homônimo de Milton Hatoum. 16 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Para o Outro Lado

(Kishibe no Tabi, Japão/2015, 129 min.) – Drama. Dir. Kiyoshi Kurosawa. Com Eri Fukatsu, Tadanobu Asano, Yû Aoi. Três anos após a morte de seu marido, a viúva Mizuki recebe uma visita dele, que a convida para uma viagem para conhecer todos com quem esteve durante esse tempo. 14 anos. Espaço Itaú Augusta.

Peter Pan

(Pan, EUA-Reino Unido-Austrália/2015, 111 min.) – Aventura. Dir. Joe Wright. Com Levi Miller, Hugh Jackman, Garrett Hedlund. O órfão Peter é levado ao mundo mágico da Terra do Nunca pelo cruel pirata Barba Negra. Baseado no universo criado pelo dramaturgo escocês J. M. Barrie. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Central Plaza, Cidade Jardim (3D), Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Mooca Plaza, Shopping D, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Piadeiros

(Brasil/2015, 90 min.) – Documentário. Dir. Gustavo Rosa de Moura. Uma viagem pelas cinco regiões do Brasil em busca de ‘piadeiros’ não profissionais: pessoas que sabem contar bem piadas. 12 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Picasso e o Roubo da Mona Lisa

(La Banda Picasso, Espanha/2012, 101 min.) – Comédia. Dir. Fernando Colomo. Com Stanley Weber, Louise Monot, David Coburn. A história do roubo da Mona Lisa, em 1911, cometido por uma ‘gangue’ de artistas, que incluía o pintor Pablo Picasso e o escritor Guillaume Apollinaire. Na história real, Apollinaire e Picasso foram interrogados, mas nunca condenados. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Ponte dos Espiões

(Bridge of Spies, EUA/2015, 141 min.) – Drama. Dir. Steven Spielberg. Com Tom Hanks, Mark Rylance, Alan Alda. Na Guerra Fria, um advogado (Tom Hanks) é recrutado pela CIA para resgatar um piloto detido na União Soviética. Baseado em uma história verídica. 12 anos. Kinoplex Itaim, Kinoplex

Vila Olímpia.

Que Horas Ela Volta?

(Brasil/2015, 112 min.) – Drama. Dir. Anna Muylaert. Com Regina Casé, Karine Teles, Lourenço Mutarelli. Ao pedir abrigo à filha Jéssica (Camila Márdila) na casa onde trabalha há vários anos, Val (Regina Casé) aborrece seus patrões, irritados com a presença da jovem. O longa disputa uma indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro na cerimônia de 2016. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Que Mal Eu Fiz a Deus?

(Qu’est-ce qu’on a Fait au Bon Dieu?, França/2014, 97 min.) – Comédia. Dir. Philippe de Chauveron. Com Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan. O casal Verneuils tem quatro filhas. Três delas se mostraram uma decepção ao casar com estrangeiros de outras religiões. A quarta anuncia um noivo católico, mas o casamento não é ideal como parece. 14 anos. Caixa Belas Artes.

O Reino Gelado 2

(The Snow Queen 2, Rússia/2014, 79 min.) – Animação. Dir. Aleksey Tsitsilin. O troll Orm precisa enfrentar a Rainha da Neve, que faz um espelho refletir o pior lado das pessoas. Livre. DUBLADO: Boavista, Central Plaza, Cidade São Paulo, Interlagos, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, JK Iguatemi, Mais Shopping Largo 13, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Paulista, Penha (3D), Plaza Sul, Santana Parque, Shopping D, Tietê Plaza, Villa Lobos (3D).

Relatos Selvagens

(Relatos Salvajes, Argentina-Espanha/2014, 122 min.) – Comédia. Dir. Damián Szifrón. Com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese. Seis breves histórias, que compartilham a ‘selvageria’. Indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Se Deus Vier que Venha Armado

(Brasil/201, 87 min.) – Drama. Dir. Luis Dantas. Com Vinicius de Oliveira, Giulio Lopes, Ariclenes Barroso. O enredo se passa em meio à onda de ataques do PCC que atingiu São Paulo em 2012. Damião, um jovem presidiário, tem uma licença de 72 horas para sair da cadeia por causa do Dia das Mães. 16 anos. Caixa Belas Artes.

S.O.S. Mulheres ao Mar 2

(Brasil/2015, 90 min.) – Comédia. Dir. Cris D’Amato. Com Giovanna Antonelli, Reynaldo Gianecchini. Adriana, agora uma escritora de sucesso, vive um amor com André. O romance é ameaçado pela ex-noiva do rapaz, que o acompanha em mais um cruzeiro. 10 anos. Anália Franco, Interlagos, Jardim Sul, Marabá, Plaza Sul, Santana Parque, Shopping D, SP Market.

Táxi Teerã

(Taxi, Irã/2015, 82 min.) – Drama. Dir. Jafar Panahi. O diretor iraniano Jafar Panahi, proibido de filmar longas pelo governo do Irã, dirige um táxi pelas ruas de Teerã, conversando com os passageiros. Ganhador do Urso de Ouro em Berlim. 14 anos. Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Três Lembranças da Minha Juventude

(Trois Souvenirs de Ma Jeunesse, França/2015, 120 min.) – Drama. Dir. Arnaud Desplechin. Com Quentin Dolmaire, Lou Roy Lecollinet, Mathieu Amalric. No drama, premiado em Cannes neste ano, Paul (Mathieu Amalric e Quentin Dolmaire) relembra três momentos importantes de sua vida. 16 anos. Cinearte, Reserva Cultural.

O Último Caçador de Bruxas

(The Last Witch Hunter, EUA/2014, 106 min.) – Fantasia. Dir. Breck Eisner. Com Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood. Kaulder é um caçador de bruxas, imortal graças a uma maldição da Rainha Bruxa, morta por ele. Ao ressuscitar, ela busca vingança. 12 anos. DUBLADO: Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Penha, Raposo Shopping, Shopping D,

SP Market, Tietê Plaza.

Um Amor a Cada Esquina

(She’s Funny That Way, Alemanha-EUA/2014, 108 min.) – Comédia. Dir. Peter Bogdanovich. Com Imogen Poots, Owen Wilson, Jennifer Aniston. Um triângulo amoroso, que inclui sua mulher, se forma durante a montagem da peça do diretor Arnold. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Um Senhor Estagiário

(The Intern, EUA/2015, 121 min.) – Comédia. Dir. Nancy Meyers. Com Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo. Entediado com a vida de aposentado, Ben, aos 70 anos, se torna estagiário de um site de moda. Livre. Kinoplex Itaim.

Vai Que Cola – O Filme

(Brasil/2015, 93 min.) – Comédia. Dir. César Rodrigues. Com Paulo Gustavo, Cacau Protásio. Falido por um golpe, Valdomiro troca a cobertura no Leblon por uma pensão no subúrbio. 12 anos. Anália Franco, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Metrô Tatuapé, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza.

Victor Frankenstein

(Victor Frankenstein, 2015/2015, 110 min.) – Fantasia. Dir. Paul McGuigan. Com James McAvoy, Daniel Radcliffe, Jessica Brown Findlay. Igor Strausman é o assistente do famoso cientista Victor Frankenstein, antes de criar sua ‘criatura’. Ao vê-lo se tornar um idealista antiético, Igor tenta salvá-lo da loucura. 12 anos. DUBLADO: Boavista, Boulevard Tatuapé, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Jardim Sul, JK Iguatemi, JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Splendor Paulista, Villa Lobos.

A Visita

(The Visit, EUA/2015, 94 min.) – Terror. Dir. M. Night Shyamalan. Com Olivia DeJonge, Ed Oxenbould, Deanna Dunagan. Rebecca e Tyler, duas crianças, passam uma semana na casa dos avós maternos. Chegando lá, ao tentar fazer um filme para reaproximar os avós da mãe, descobrem um segredo sombrio deles. 12 anos. DUBLADO: Boavista, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Penha, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Eldorado, Market Place, Metrô Santa Cruz.

ESPECIAL

Cinema Atual Espanhol

De 4ª (9) a 12/12, o MIS realiza mostra que exibe cinco filmes produzidos na Espanha no ano de 2013, como ‘A Ferida’ (2013), de Fernando Franco. MIS. Av. Europa, 158, 2117-4777. Grátis. Programação: oesta.do/cinespat

Festival de Direitos Humanos – Cidadania nas Ruas

A terceira edição realizada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo inclui exibições especiais de longas e uma mostra realizada na Cinemateca a partir da 2ª (7). Entre os destaques está a pré-estreia, no domingo (6), às 19h30, do longa ‘Aconteceu Bem Aqui’, de Camilo Tavares, no Minhocão.

A seguir, a programação da mostra desta semana:

2ª (7), 16h, Nunca Mais Cochabamba, 11 de janeiro de 2007 (2007), de Roberto Alem; 18h, O Plantador de Quiabos (2010), de Coletivo Santa Madeira, e Procura-se Janaína (2007), de Miriam Chnaiderman; 20h, Memórias para Uso Diário (2007), de Beth Formaggini.

3ª (8), 16h, Pele, um Real (2015), de Aline Guimarães, e Muito Além do Peso (2012), de Estela Renner; 18h, Gigantes da Alegria (2014), de Ricardo Rodrigues e Vitor Gracciano, e Encantados (2014), de Tizuka Yamazaki; 20h, 500 – Os Roubados pela Ditadura Argentina Bebês (2014), de Alexandre Valenti.

4ª (9), 16h, O Contador de Histórias (2009), de Luiz Villaça; 18h, Cartas do Desterro (2014), de Coraci Ruiz e Julio Matos, Sobre Coragem (2014), de Guilherme Xavier, Porque Temos Esperança (2014), de Susanna Lira; 20h, Abraço de Maré (2015), de Victor Ciriaco, e Betinho – a Esperança Equilibrista (2015), de Victor Lopes.

5ª (10), 16h, Na Direção do Som (2013), de Jonathan Gentil e Pedro Prado, Ninguém Nasce no Paraíso (2015), de Alan Schvarsberg, e Félix, o Herói da Barra (2015), de Edson Fogaça; 18h, Correntes (2006), de Caio Cavechini, Ivan Paganotti e Evelyn Kuriki; 20h, O Muro É Meio (2014), de Eudualdo Monção Jr., e Branco Sai. Preto Fica (2015), de Adirley Queirós.

Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, metrô V. Mariana, 3512-6111. Grátis.

Mosfilm 1924-2015

A mostra realizada até 4ª (9) pela Cinemateca contempla a produção audiovisual russa e soviética, exibindo filmes cuja produção data de 1924 a 2015, como ‘Lenin em Outubro’ (1938), de Mikhail Romm. A seleção de longas é do Mosfilm, baseado em Moscou e tido como o mais antigo estúdio europeu. Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, metrô Vila Mariana, 3512-6111. Grátis. Programação: oesta.do/mosfi

Noitões Pasolini

A Biblioteca Mário de Andrade realiza sessões noturnas e gratuitas de filmes do cineasta italiano Pier Paolo Pasolini. Na 4ª (9), é exibido ‘Os Contos de Canterbury’ (1972) às 22h30. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. Grátis.

Woody Allen 80

O ciclo do Sesc Campo Limpo homenageia os 80 anos de vida do diretor americano com a exibição de alguns de seus filmes – sempre terça, às 20h. Esta semana, é a vez de um de seus longas mais famosos: ‘Noivo Neurótico, Noiva Nervosa’ (1977), que ganhou os Oscar de melhor filme, diretor, roteiro e atriz (Diane Keaton). Sesc Campo Limpo. R. Nossa Sra. do Bom Conselho, 120, 5510-2700. 3ª (8), 20h. Grátis.