Confira o roteiro da semana em Teatro e Dança

A seguir, a peças em cartaz em São Paulo entre 08/04 e 14/04

ESTREIAS | ‘Salina (A Última Vértebra) reúne tragédia grega e cultura africana em épico

Balzaquiando

Duas amigas que dividem um apartamento entram em conflito com a chegada de uma prima. Dir. Paulo Goulart Filho. 60 min. 12 anos. Teatro UMC (290 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 2574-7749. Estreia hoje (8). 6ª, 21h. R$ 50. Até 27/5.

O Encontro das Águas

Inspirado em um poema de William Blake, o espetáculo é a primeira direção de Leonardo Miggiorin. Em cena, um homem prestes a se suicidar e uma figura intrigante em uma ponte. 60 min. 14 anos. SP Escola de Teatro (80 lug.). Pça Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775-8600. Estreia sáb. (9). 2ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até 23/5.

Holoclownsto

A montagem da Troupp Pas D’argent, dirigida por Marcela Rodrigues, mescla o sentimento de horror da guerra à ingenuidade de seis palhaços que são feitos prisioneiros em um trem. 70 min. 12 anos. Teatro Jaraguá (271 lug.). R. Martins Fontes, 71, 3255-4380. Estreia sáb. (9). Sáb., 18h; dom., 17h. R$ 20. Até 1º/5.

Playground

Texto de Rajiv Joseph dirigido por Marco Antônio Pâmio conta a história de Daniel e Karina, dois amigos cujos caminhos se cruzam por coincidência em vários momentos difíceis de suas vidas durante três décadas. 80 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico (80 lug.). R. Capote Valente, 1.232, Pinheiros, 3801-1843. Estreia hoje (8). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 29/5.

Salina (A Última Vértebra)

A personagem que dá nome ao espetáculo do grupo Amok Teatro passa por uma verdadeira epopeia. No texto, escrito pelo francês Laurent Gaudé e dirigido por Ana Teixeira e Stephane Brodt, Salina é forçada a se casar e abusada pelo marido, a protagonista dá à luz Mumuyê Djimba, filho que ela rejeita. Depois de ser acusada de deixar seu marido agonizar até a morte em um campo de batalha, é exilada do convívio social, expulsa da cidade e passa a viver no deserto, amargurada e ruminando as agruras de seu passado. Do desejo de vingança nasce seu outro filho, Kwane, e os dois irmãos travam uma guerra em meio a reviravoltas na trama. 180 min. 14 anos. Sesc Belenzinho (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Estreia sáb. (9). Sáb. e dom., 18h. R$ 30. Até 1º/5.

Salomé

A personagem-título ressuscita João Batista e reascende um embate sobre o papel da mulher. Dir. Alexandre Magno. 40 min. 14 anos. Casa da Luz (25 lug.). R. Mauá, 512, Centro, 3326-7274. Estreia hoje (8). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis. Até 22/5.

REESTREIAS

Anatomia do Fauno

A performance sem falas se inspira em Arthur Rimbaud para narrar a aventura de um fauno pelo mundo gay paulistano. A direção é de. Marcelo D’Avilla. 100 min. 18 anos. SP Escola de Teatro (80 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775-8600. A partir de sáb. (9). Sáb., 23h; dom., 19h. R$ 40. Até 16/5.

Cada Um Tem o Anjo que Merece

Eduardo Martini dirige e atua na comédia que narra as desventuras do casal que vive brigando e recebe a visita inesperada de um anjo. Teatro Itália (290 lug.). Av. Ipiranga, 334, metrô República, 3255-1979. A partir de hoje (8). 6ª, 21h30. R$60. Até 29/4.

Casa e Nuvem Branca

Peça da Desúbito Companhia traz mulheres que tentam resgatar fragmentos de seus passados. Dir. Ricardo Henrique 50 min. 14 anos. Sesc Ipiranga (30 lug.). R. Bom Pastor, Ipiranga, 822, 3340-2000. A partir de hoje (8). 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom., 18h30 (exceto 24/4). R$ 20. Até 8/5.

A Feia Lulu

A peça de Fause Haten observa a personagem La Vilaine Lulu, de Yves Saint Laurent, e conta a história da criança diabólica. 70 min. 14 anos. Sesc Ipiranga (40 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. A partir de sáb. (9). Sáb., 21h; dom., 18h30. R$ 20. Até 17/4.

Sinal de Vida

Texto censurado de Lauro César Muniz é encenado pelo Faz Centro de Criação. O protagonista Marcelo recebe a notícia de uma morte e busca pistas. Dir. Heitor Saraiva. 80 min. 14 anos. Teatro Augusta (304 lug.). R. Augusta, 943, Cerqueira César, 3151-4141. A partir de 4ª (13). 4ª e 5ª, 21h. R$ 50. Até 9/6.

ÚLTIMA SEMANA

O Campeão de Dominó do Alaska

Na comédia de Mário Viana, um homem que quer vender a mãe com Alzheimer para pagar uma dívida. Dir. Aimar Labaki. 60 min. 12 anos. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Centro, 3258-4449. 3ª e 4ª, 21h. R$ 30. Até 4ª (13).

As Cerejas

Texto de Lawrence Durrell leva o público para os devaneios de um esquizofrênico. Dir. Roberto Alvim. 45 min. 16 anos. Club Noir (50 lug.). R. Augusta, 331, Consolação, 2309-7271. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até dom. (10).

Estúpido Cupido

Tetê (Françoise Forton) é uma atriz e apresentadora de TV famosa, que decide ir a um encontro da turma do colégio. Dir. Gilberto Gawronski. 90 min. 12 anos. Teatro Gazeta (650 lug.). Av. Paulista, 900, metrô Brigadeiro, 3253-4102. Sáb., 21h; dom., 18h30. R$ 100. Até dom. (10).

Eu Tenho Tudo

Um homem cheio de ódio se revolta contra um inimigo invisível em texto do argelino Thiarry Illouzé. Dir. Cácia Goulart. 75 min. 16 anos. Viga Espaço Cênico (30 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Sumaré, 3801-1843. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até dom. (10).

Galileu Galilei

Denise Fraga vive o célebre cientista do século 17. O texto de Bertolt Brecht reflete sobre a relação com o poder e o preço da liberdade. Dir. Cibele Forjaz. 140 min. 12 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até dom. (10).

A Geladeira

Uma geladeira surge na sala de um homem no dia de seu aniversário de 50 anos. Pessoas importantes de sua trajetória começam a sair do eletrodoméstico no texto do argentino Raúl Damonte Botana. Dir. Nelson Baskerville. 50 min. 14 anos. Teatro Pequeno Ato (50 lug.). R. Teodoro Baima, 78, Consolação, 99642-8350. 5ª e 6ª, 21h. R$ 40. Até hoje (8).

Pra Dar um Fim no Juízo de Deus

Parte do elenco original, de 1996, se une à Cia. Oficina Uzyna Uzona na peça de Antonin Artaud sobre o juízo final. Dir. José Celso Martinez Corrêa. 18 anos. 90 min. Teat(r)o Oficina (300 lug.). R. Jaceguai, 520, Liberdade, 3106-2818. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40/R$ 50. Até dom. (10).

Tudo que Pode Dar Errado

Comemorando seus 10 anos, a Cia. dos Outros encena quatro peças na ocupação Tudo que Pode Dar Errado. A primeira é ‘Solos Impossíveis’. 90 min. 14 anos. Tusp (98 lug.). R. Maria Antônia, 294, Consolação, 3123-5233. 4ª e 5ª, 21h. R$ 20. Até 5ª (14).

EM CARTAZ

15 Cenas de Romeu e Julieta

Clássico de Shakespeare é contado em 15 cenas com dois Romeus, duas Julietas e dois Freis Lourenços. A peça tem elementos do teatro itinerante. Dir. Eliete Cigarini. 75 min. 12 anos. Teatro Garagem (50 lug.). R. Silveira Rodrigues, 331, Vila Romana, 98682-3333. Sáb., 16h e 21h; dom., 16h e 19h. R$ 40. Até 1º/5. Sáb. (9), só haverá a sessão das 16h.

Agora Eu Vou Ficar Bonita

Roteiro de Drauzio Varella e Regina Braga dirigido por Isabel Teixeira se inspira no pensamento de grandes escritores da literatura para abordar a questão do envelhecimento. 90 min. Livre. Teatro Sergio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$30/R$50. Até 1º/5.

Anti-Nelson Rodrigues

Um dos últimos textos de Nelson Rodrigues, escrito em 1973, o espetáculo tem como protagonista um menino mimado pela mãe e desprezado pelo pai. Eduardo Tolentino assina a direção e a montagem é do Grupo Tapa. 90 min. 14 anos. Teatro Nair Bello (240 lug.). Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, 3º piso, 3472-2414. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 60. Até 1º/5.

Um Bonde Chamado Desejo

Blanche Dubois é uma mulher falida que se refugia na casa da irmã e entra em conflito com o cunhado. O espetáculo venceu três categorias do 28º Prêmio Shell: direção (Rafael Gomes), atriz (Maria Luisa Mendonça) e cenário (André Cortez). 110 min. 14 anos. Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 70. Até 26/6.

Blanche

Inspirada em ‘Um Bonde Chamado Desejo’, a criação de Antunes Filho é encenada em uma língua imaginária. Todos leem um resumo da trama e quem vive Blanche é Marcos de Andrade. 110 min. 14 anos. Sesc Consolação. Espaço CPT (50 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 4ª, 5ª e 6ª, 20h; sáb., 17h. R$ 9/R$ 30. Até 25/6.

Blink

Texto de Phill Porter dirigido por Kleber Montanheiro mostra a relação solitária entre Jonas e Sofia e expõe o isolamento do indivíduo contemporâneo. 70 min. 10 anos. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699. Sáb., 20h30; dom., 19h. R$50. Até 8/5.

Cabaré Literótico Musicado

Poemas erótico de nomes como Goethe, La Fontaine e Gregório de Matos são recitados por atrizes ao som do piano. Direção de Lígia Pereira. 60 min. 16 anos. SP Escola de Teatro (80 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775- 8600. 4ª e 5ª, 21h. R$ 30. Até 12/5.

Cidade Vodu

Montagem do Teatro de Narradores aborda imigração haitiana em São Paulo. Dir. José Fernando de

Azevedo. 140 min. 14 anos. Vila Itororó. R. Pedroso, 238, Bela Vista. 5ª a dom., 19h30 (exceto em dias chuvosos). Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 15/5.

Dona Bete

Na comédia de Fauzi Arap, a secretária de um deputado precisa tomar o lugar do chefe durante uma entrevista coletiva. Com André Acioli e Elias Andreato. 55 min. 14 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Av. Paulista, 2.073, 3170-4059. Sáb., 18h. R$ 60. Até 28/5.

Doze Homens e Uma Sentença

Acusado de matar o pai é julgado em enredo que inspirou clássico do cinema. Dir. Eduardo Tolentino. 100 min. 12 anos. Teatro Aliança Francesa (230 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699 (ramal 5602). 5ª, 6ª, 20h30. R$ 50. Até 6/5.

Esperando Godot

Léo Stefanini dirige texto de Samuel Beckett. Dois vagabundos aguardam por Godot e questionam o sentido da vida. 90 min. 12 anos. Teatro Sergio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 3ª, 4ª e 5ª, 19h30. R$ 50. Até 28/4.

In On It

Emílio de Mello e Fernando Eiras vivem dez personagens em texto de Daniel MacIvor. Dir. Enrique Diaz. 90 min. 16 anos. Teatro Jaraguá (265 lug.). R. Martins Fontes, 71, Bela Vista, 3255-4380. 4ª e 5ª, 21h. R$ 60. Até 26/5.

Intocáveis

Filme francês inspira peça que mostra amizade entre um aristocrata tetraplégico e seu assistente pessoal. 110 min. 12 anos. Teatro Renaissance (440 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. 6ª, 19h; sáb., 19h. R$ 100. (6ª, R$ 50). Até 30/4.

As Lágrimas Quentes de Amor que Só o Meu Secador Sabe Enxugar

Paula Cohen interpreta uma mulher que se separou na comédia melodramática dirigida por Pedro Granato. 80 min. 14 anos. Teatro Livraria da Vila (125 lug.). Shopping JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, V. Olímpia, 5180-4790. Sáb., 20h; dom., 18h. R$ 60. Até 24/4.

Os Médios

Comédia dramática da Má Companhia Provoca questiona as boas intenções de cidadãos de bem. Dir. Michelle Ferreira. 80 min. 14 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1000, 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$20. Até 15/5.

Oju Orum

Questão de gênero é tema central de peça do Coletivo Quizumba dirigida por Johana Albuquerque. 95 min. 14 anos. CCSP. Sala Adoniran Barbosa (600 lug.). R. Vergueiro, 1000, 3397-4002. 3ª e 4ª, 20h. R$15. Até 31/5.

As Ondas ou Uma Autópsia

Após 75 anos da morte de Virginia Woolf, Gabriel Miziara investiga legado literário e humano da escritora em monólogo inspirado no livro ‘As Ondas’. 60 min. 16 anos. Sesc Consolação (50 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª e 3ª, 20h. R$ 20. Até 26/4.

Processo de Conscerto do Desejo

As poesias de Maria Cecília Nachtergaele, morta em 1968, são recitadas por seu filho Matheus Nachtergaele. 60 min. 14 anos. Sesc Pompeia (50 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 19h30. R$25. Até 1/5.

Os Realistas

Texto de Will Eno, com Débora Bloch e Mariana Lima, explora a rotina de dois casais vizinhos. Dir. Guilherme Weber. 100 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 100. Até 29/5.

SENTA (Sobre Ser Um Ser Humano)

Com elenco formado por recém-formados, espetáculo reflete sobre o mundo pós-crise de 2008 inspirado na obra de artistas como Tennessee Williams e Monalisa Vasconcellos. 90 min. 16 anos. Galpão do Folias (58 lug.). R. Ana Cintra, 213, Sta. Cecília, 3361-2223. Sáb., 21h; dom., 19h. R$40. Até 1º/5.

Teorema 21

Montagem do Grupo XIX de Teatro é inspirada em obra de Pier Paolo Pasolini e retrata família que volta ao lar após longa ausência. Dir. Luiz Fernando Marques. 75 min. 18 anos. Vila Maria Zélia (40 lug.). R. Mário Costa, 13, Belém, 2081-4647. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. 23 e 24/4, não haverá sessão; sessões extras: 21/4 e 29/4. Até 1º/5.

Terra em Transe

Filme de Glauber Rocha ganha adaptação da Cia. Bará. No enredo, um artista com ideais anarquistas luta por melhorias para seu povo. 140 min. 16 anos. Teatro Maria Della Costa (367 lug.). R. Paim, 72, Bela Vista, 3256-9115. 6ª, 21h; sáb., 19h. R$10. Até 4/6.

A Tragédia Latino-americana

O diretor Felipe Hirsch investiga obras clássicas da literatura latina. No elenco, o argentino Javier Drolas e Julia Lemmertz. 240 min. 18 anos. Sesc Consolação (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª, 6ª e sáb., 19h30; dom., 18h. R$ 40. Até 17/4.

Trilogia do Subterrâneo

Celso Frateschi e Roberto Lage unem três monólogos inspirados em obras de Fiodor Dostoievski. 55 min. 16 anos. Ágora Teatro (50 lug.). R. Rui Barbosa, 664, 3284-0290. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até 18/9.

MUSICAL

Capitão Rodrigo – A Saga de Um Homem Comum

Liane Venturella assina a direção do musical cuja história, inspirada em ‘O Tempo e o Vento’, de Érico Veríssimo, é conduzida a partir de 11 canções executadas pelo elenco. 60 min. 12 anos. Teatro Jardim Sul (184 lug.). Av. Giovanni Gronchi, 5.819, Morumbi, 4777-5819. Sáb. (9), 21h; dom. (10), 19h. R$ 30.



Cinderella

Montagem baseada na versão da Broadway atualiza conto de fadas com temas contemporâneos. A dupla Charles Möeller e Claudio Botelho fazem parceria na direção da peça. O elenco inclui Totia Meirelles (Madrasta), Sabrina Korgut (Fada Madrinha) e Bianca Tadini (Cinderella). 120 min. Livre. Teatro Alfa (1.110 lug.). R. Bento B. de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 6ª, 21h30; sáb., 16h e 20h; dom., 15h e 18h30. R$ 50/R$ 180. Até 5/6.

Gilberto Gil –Aquele Abraço

Mais de 50 canções do compositor baiano são interpretadas pelo elenco com 39 tipos de instrumentos. Dir. Gustavo Gasparani. Teatro Procópio Ferreira (636 lug.). R. Augusta, 2.823, Cerq. César, 3083-4475. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 50/R$ 120. Até 29/5.

Meu Amigo, Charlie Brown

Tiago Abravanel é Snoopy e Leandro Luna interpreta seu dono Charlie Brown em musical inspirado nos Peanuts. Dir. Alonso Barros. 90 min. Livre. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229.. Sáb., 15h e 17h30; Dom., 16h. R$ 80. Até 24/4.

Rita Lee Mora ao Lado

Com 30 canções, o musical tem, além de Rita Lee, faixas de Beatles, Tim Maia, Gil e Caetano. Com Mel Lisboa. 120 min. 14 anos. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2460, Morumbi. Sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$100. Até 24/4.

Urinal, o Musical

Vencedor de três prêmios Tony em 2001, musical narra falta de água que leva ao fechamento de todos os banheiros privados. No enredo, para usar os públicos, há cobrança de taxa. A direção é de Zé Henrique de Paula. 135 min. (15 min. de intervalo). 10 anos. Teatro Porto Seguro (484 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 4ª e 5ª, 21h. R$ 50/R$ 80. Até 21/4.

We Will Rock You

Clássicos do Queen como ‘Radio Gaga’, ‘Bohemian Rhapsody’ e a faixa-título inspiram trama futurista dirigida por Uwe Petersen. 135 min. Livre. Teatro Santander (1.143 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitchek, 2.041, V. Olímpia, 4003-1022. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h e 20h. R$ 80/ R$ 300. Até 29/5.

Wicked

Musical retorna à terra de Oz para contar as origens de Glinda e Elphaba, fada boa e bruxa má. A direção é de Lisa Leguillou. 150 min. Livre. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, República, 4003-5588. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. R$ 50/R$ 280. Até 31/7.

HUMOR

Notícias Populares – Edição Extra

Os Melhores do Mundo se inspiram em notícias de jornal para elaborar espetáculo. 100 min. 15 anos.

Teatro das Artes (769 lug.). Av. Rebouças, 3.970, 3034-0075. 6ª e sáb., 21h30; dom., 20h. R$ 80/R$ 90. Até 29/5.

Portátil

Febre na internet e na TV, o grupo Porta dos Fundos improvisa histórias a partir de entrevistas com a plateia. Dir. Barbara Duvivier. 70 min. 12 anos. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30/R$ 80. Até 17/4.

ESPECIAL

Hysterica Passio

Menino planeja vingança contra os pais por maus tratos em texto de Angélica Liddel. A montagem da Teatro Kaus Cia. Experimental tem direção de Reginaldo Nascimento. 80 min. 14 anos. Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.). Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Hoje (8) e sáb. (9), 21h. Dom. (10). 19h. Grátis.

DANÇA

O Banho

Deitada em uma banheira, a coreógrafa e bailarina Marta Soares busca movimentos que refletem sobre questões femininas de beleza e cura. 60 min. 12 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3221-5558. 5ª, 6ª e sáb., 20h. Grátis. Retirar ingresso 30 min. antes. Até 16/4.

Sra. Margareth

Cisne Negro Cia. de Dança apresenta três coreografias de seu repertório: ‘O Boi no Telhado’, ‘Sabiá’ e ‘Sra. Margareth’. Quem responde pela direção é a dupla Hulda Bittencourt e Dany Bittencourt. 60 min. Livre. Caixa Cultural (80 lug.). Pça da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. Hoje (8) e sáb. (9), 19h15; dom. (10), 18h. Grátis. Retirar ingresso a partir das 9h.

Omstrab

O Núcleo Omstrab celebra seus 20 anos com a remontagem de seu primeiro espetáculo, que dá nome ao grupo. A obra é inspirada nos trabalhadores da construção civil. 60 min. Livre. Galeria Olido. Sala Paissandu (146 lug.). Av. São João, 473, metrô República, 3331-8399. 5ª (14), 15 e 16/4, 20h; 17/4, 19h. Grátis. Retirar ingresso 1h antes.