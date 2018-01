Confira o roteiro completo de Teatro e Dança

A seguir, as peças que estão em cartaz em São Paulo entre os dias 9/10 e 15/10

COMÉDIA. Espetáculo ‘Jacques e Seu Amo’ tem Hugo Possolo no elenco

ESTREIAS

Barraco de Pedra

O espetáculo escrito e interpretado por William Gutierre narra as experiências de um jovem da periferia, entre crimes e amores. Em cena, além do ator, somente um DJ. 60 min. 14 anos. Funarte. Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. Estreia hoje (9). 6ª e sáb., 20h30; dom., 20h. R$ 20. Até 1º/11.

Cor de Chumbo

Nos anos 1970, Patrícia (Lilian de Lima) é uma ex-prostituta que, agora, faz shows musicais. Enquanto ensaia as canções, acompanhada de um músico (o pianista Gustavo Fiel), ela fala sobre seu cotidiano e seus relacionamentos amorosos, e também sobre a violência em tempos de ditadura militar. 70 min. 14 anos. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.).R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia hoje (9). 6ª, 21h30; sáb., 19h30. R$ 6/R$ 20. Até 7/11.

Desilusão das Dez Horas

Inspirada no poema de Wallace Stevens, a peça retrata uma família que lida com a ausência do pai e dos maridos, marinheiros que passam longos períodos em alto-mar. Dir. André Garolli. 70 min. 14 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (40 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Sumaré, 3801-1843. Estreia 4ª (14). 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 17/12.

Dias de Glória

Saulo, um redator publicitário, tinha sucesso tanto na vida profissional quanto amorosa na juventude. Mas as coisas mudam e ele ainda precisa enfrentar uma tragédia pessoal. Dir. Tiago Pessoa e André de Paulo. Com Paulo Tardivo, Luciana Garcia e outros. 70 min. 14 anos. Teatro Augusta. Sala Paulo Goulart (302 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. Estreia 4ª (14). 4ª e 5ª, 21h. R$ 30. Até 10/12.

Explicando a Morte para Crianças de Seis Anos

No texto de Sergio Mello, um músico de jazz de New Orleans, após ter perdido tudo por conta do furação Katrina, resolve abrir um bar no interior de São Paulo. No local, três jovens se encontram casualmente e têm suas vidas mudadas. Dir. Marcos Loureiro. Com Bruno Mograbi, Luiz Gustavo e Roberta Uhller. 50 min. 16 anos. Espaço dos Satyros 1 (70 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 214, Consolação, 3258-6345. Estreia hoje (9). 6ª e sáb., 23h59. R$ 30. Até 7/11.

Jacques e Seu Amo

Única peça teatral de Milan Kundera, o texto merece sua primeira montagem no Brasil. Com direção de Roberto Lage, a comédia trata da viagem empreendida por um patrão e seu criado. 90 min. 14 anos. CCBB (130 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Estreia hoje (9). 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Sáb. (10), não haverá sessão. R$ 10. Até 13/12.

Mergulho

No novo espetáculo da Cia. Delas de Teatro, um acidente bizarro afeta a vida de quatro mulheres que, a partir de então, têm suas histórias entrelaçadas. Inspirado no romance ‘Hotel Mundo’, da escocesa Ali Smith. 80 min. 14 anos. Viga Espaço Cênico. R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Estreia 5ª (15). 5ª a sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 25/10.

Répétition

O texto de Flávio de Souza propõe uma discussão sobre a experiência teatral. Misturando realidade e ficção, cada ator interpreta dois papéis. Dir. Walter Lima Jr. Com Paulinho Serra, Tatianna Trinxet e Alex Nader. 55 min.14 anos. Teatro Folha (300 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, piso 2, Higienópolis, 3823-2323. Estreia hoje (9). 6ª, 21h30; sáb. e dom., 20h. R$ 30/R$ 60. Até 20/12.

Riso Nervoso

Com texto e direção de Michelle Ferreira, a nova comédia do grupo As Olívias retrata cinco histórias. Nelas, estão situações patéticas e absurdas, relacionadas a temas como burocracia, competitividade e padrões de beleza. 80 min. 12 anos. Teatro Viradalata (270 lug.) R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Estreia sáb. (10). Sáb., 22h; dom., 20h. R$ 40. Até 29/11.

O Semeador

Dois professores de diferentes gerações encaram a vida e as dificuldades de modo distinto. A partir daí, desenvolve-se uma reflexão sobre questões como educação, valores sociais e família. Texto Gabriel Chalita. Dir. Hudson Glauber. 70 min. 12 anos. Teatro Nair Bello (200 lug.). Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, 3º andar, 3472-2414. Estreia hoje (9). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até 20/12.

REESTREIA

Memórias, Crônicas e Declarações de Amor

O espetáculo, inspirado no CD homônimo da cantora Marisa Monte, aborda o amor nos dias de hoje. A dramaturgia é de Danilo Dal Iago. Com Grupo Atocontinuo. 60 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico. R. Capote Valente, 1.323, metrô Sumaré, 3801-1843. A partir de sáb. (10). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 1º/11.

ÚLTIMA SEMANA

Ãrrã

No novo espetáculo com texto e direção de Vinicius Calderoni, os atores Luciana Paes e Thiago Amaral se desdobram em múltiplos personagens, com saltos no tempo e no espaço. Eles vão, por exemplo, de uma mesa de bar até uma aldeia na África. 60 min. 12 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos II (80 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª a sáb., 21h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até dom. (11).

Até que Deus É um Ventilador de Teto

O novo espetáculo dos Parlapatões conta a história de um jornalista que lida com a hipótese de um velho senhor, vendedor de balas no semáforo, ser um deus. A direção é de Pedro Granato. 60 min. 14 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Roosevelt, 158, Centro, 3258-4449. Sáb., 18h. R$ 40. Até sáb. (10).

O Beijo no Asfalto

O texto de Nelson Rodrigues ganha montagem do Grupo de Segunda, primeiro coletivo formado na Cia. das Artes. O enredo aborda a forma sensacionalista como fatos cotidianos são retratados pela mídia. Dir. Jair Aguiar. 60 min. 12 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 5ª (15).

Consertando Frank

Com o apoio do namorado, um jornalista se submete à ‘cura gay’ – procedimento criado por um psicoterapeuta –, para desmascarar o criador do método e publicar a matéria de sua vida. Mas o plano não sai exatamente como o esperado. Dir. Marco Antônio Pâmio. 85 min. 14 anos. Teatro Eva Herz (198 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. 3ª, 21h. R$ 50. Até 3ª (13).

Eu e Ela

Nesta comédia escrita por Guilherme Fiuza, Bárbara (Cláudia Mauro) é uma mulher de meia-idade que se vê sozinha em casa com uma barata. A presença do inseto a deixa histérica, trazendo à tona o fracasso de seu casamento, e a insatisfação com o emprego e consigo mesma. Dir. Ernesto Piccolo. Com Renata Paschoal e Andre Dale. 60 min. 14 anos. Teatro MuBE Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. 4ª e 5ª, 21h. R$ 40/R$ 50. Até 5ª (15).

Fando e Lis

A peça, livremente inspirada no texto do espanhol Fernando Arrabal, retrata um tempo pós-apocalíptico em que restam apenas dois seres solitários. A partir daí, são abordadas questões como esperança e solidão. Dir. Erika Barbosa e Beto Bellini. Com Gisa Guttervil, Lorena Garrido e outros. 70 min. 14 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Roosevelt, 158, República, 3258-4449. 6ª, 23h59. R$ 40. Até hoje (9).

Godofredo & Alice

Em sua primeira montagem profissional, a (Im)Pertinente Trupe ConTrastes leva ao palco o texto de Newton Moreno. A história de um amor juvenil fora dos padrões ganha trilha sonora executada ao vivo, com canções de Lulu Santos. 80 min. 14 anos. CCSP. Sala Adoniran Barbosa (200 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 4ª, 20h. R$ 15. Até 4ª (14).

Hamelete

Vencedor do Festival de Teatro Cidade de São Paulo 2014, o espetáculo do Grupo Careta ambientou a obra de William Shakespeare no sertão brasileiro e transformou a tragédia em um conto de cordel, com a graça e o sotaque provenientes do interior do Nordeste. 70 min. 12 anos. Espaço Parlapatões. Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Sáb. e dom., 20h. R$ 40. Até dom. (11).

Tirando os Pés do Chão

O espetáculo da Cia. Cênica Nau de Ícaros faz parte da programação de reabertura do Teatro Paulo Eiró, que acaba de passar por reforma. Misturando teatro, dança e circo, é inspirado no livro ‘Myrna – Não se Pode Amar e Ser Feliz ao Mesmo Tempo’, de Nelson Rodrigues, e mostra o amor por várias perspectivas. 60 min. 12 anos. Teatro Municipal de Santo Amaro Paulo Eiró (467 lug.). Av. Adolfo Pinheiro, 765, S. Amaro, 5546-0449. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até dom. (11).

EM CARTAZ

Agora Eu Vou Ficar Bonita

Regina Braga encena, ao lado do músico Celso Sim, esta peça. Escrito pela atriz em parceria com Drauzio Varella, o espetáculo reflete sobre o processo de envelhecimento. Dir. Isabel Teixeira. 70 min. Livre. Sesc Bom Retiro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª, 20h; sáb., 19h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 8/11.

Badboy Nietzsche

Na peça montada pela Cia. Nova de Teatro, uma criança, uma mulher bonita e um homem perigoso questionam Nietzsche sobre diversos temas, em um jogo filosófico que beira o absurdo. A temporada faz parte do projeto 2X Foreman, que apresenta obras inéditas do dramaturgo norte-americano Richard Foreman. 50 min. 16 anos. SP Escola de Teatro. Sala R8 (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, República, 3775-8600. 5ª e 6ª, 21h30. R$ 20. Até 15/11.

O Balcão

A companhia Club Noir faz releitura do texto de Jean Genet. Escrita nos anos 1950, a obra do controverso escritor francês observa, por meio dos jogos eróticos, como funcionam instituições como a Igreja, a polícia e a justiça. Em cena, Juliana Galdino vive a dona de um bordel onde os homens exercem suas fantasias de poder. Dir. Roberto Alvim. 60 min. 14 anos. Club Noir (50 lug.). R. Augusta, 331, 2309-7271. 6ª, 21h; sáb., 19h e 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 1º/11.

BR-Trans

A peça une experiências pessoais de Silvero Pereira, protagonista e autor do texto, à sua pesquisa com transgêneros, transformistas e transexuais. Em cena, são abordados seus medos e anseios, além de questões como preconceito e estigmas sociais. Dir. Jezebel De Carli. 50 min. 16 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (35 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª a sáb., 21h; dom. e fer., 19h. R$ 7,50/R$ 25. Até 18/10.

Caesar

Adaptação da obra de Shakespeare por Roberto Alvim, a peça conta com os atores Caco Ciocler e Carmo Dalla Vecchia se revezam nos papéis para contar a história da conspiração contra o imperador romano. 60 min. 16 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 25/10.

O Camareiro

Tarcísio Meira vive um ator debilitado e tirano que, durante a Segunda Guerra Mundial, lidera uma companhia teatral. Ao seu lado, está um fiel e solícito camareiro. Dir. Ulysses Cruz. Com Kiko Mascarenhas, Chris Couto e outros. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7310. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80/R$ 100. Até 13/12.

Caros Ouvintes

A comédia de Otávio Martins conta o início das telenovelas sob a ótica dos atores da era do rádio. Os galãs carecas e as mocinhas, nem tão mocinhas, são algumas das atrações. Com Natállia Rodrigues e outros. 90 min. 12 Anos. Teatro Raul Cortez (512 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30/R$ 35. Até 1º/11.

A Espera Dela

Três atrizes encenam fragmentos de histórias de mulheres, abordando temas como descoberta do próprio corpo e comportamentos autodestrutivos. Dir. Paulo Marcello. Com Grupo Instante. 50 min. 14 anos. Funarte. Sala Carlos Miranda (50 lug.). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. 4ª e 5ª, 21h. R$ 20. Até 17/12.

O Filho

O Teatro da Vertigem retorna ao universo do escritor Franz Kafka. Com dramaturgia de Alexandre Dal Farra e direção de Eliana Monteiro, a nova peça expõe a trajetória e as relações de Bruno com seus pais e filhos. 80 min. 16 anos. Vila Itororó (60 lug.). R. Pedroso, 238, Bela Vista, 3255-2713. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. R$ 40. Até 1º/11.

A Mandrágora

O Grupo Tapa mostra sua montagem do clássico de Nicolau Maquiavel. No enredo, um jovem rico se passa por médico para conquistar o amor de uma mulher casada, que sofre por não conseguir engravidar. 90 min. 14 anos. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699. 5ª a sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 40. Até 1º/11.

Morte Acidental de um Anarquista

Mais famoso texto do dramaturgo italiano Dario Fo (Prêmio Nobel de Literatura), conta a história de um louco que se faz passar por juiz na investigação de um caso de polícia: o mistério de um anarquista que teria se suicidado. A peça é protagonizada por Dan Stulbach. Dir. Hugo Coelho. 80 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 4ª e 5ª, 21h. R$ 40/R$ 50. Até 10/12.

Poema Suspenso para uma Cidade em Queda

Depois do sucesso de ‘Luís Antônio-Gabriela’, a Cia. Mungunzá apresenta peça com direção de Luiz Fernando Marques (do Grupo XIX), encenada sobre um andaime. O enredo é uma fábula contemporânea sobre a sensação de inércia no mundo moderno. 60 min. 16 anos. Teatro João Caetano. R. Borges Lagoa, 650, metrô Santa Cruz, 5573-3774. 5ª a sáb., 21h; dom., 19h (dias 18/10 e 15/11, sessões voltadas para pessoas com deficiência visual ou auditiva). Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 22/11.

Prostitutas Fora de Moda (Um Romance Real)

A Cia. Nova de Teatro encena a peça que conta a história de prostitutas de grandes centros urbanos, discutindo questões sobre a decadência humana. A montagem faz parte do projeto 2X Foreman, que apresenta obras inéditas do dramaturgo norte-americano Richard Foreman. SP Escola de Teatro. Sala R8 (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, República, 3775-8600. Sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 20. Até 15/11.

Sobre Cartas & Desejos Infinitos

Inspirada no romance ‘As Vantagens de Ser Invisível’, retrata a vida de um menino de 15 anos – com as descobertas e os traumas da adolescência –, narrada por meio de cartas que ele envia a um amigo. Neste sábado (10) e domingo (11), quem levar um brinquedo ou livro em bom estado, a ser doado para a ONG Obra do Berço, não paga ingresso. Dir. Kleber Montanheiro. Com Lucas Lentine, Thais Boneville e outros. 75 min. 16 anos. Armazém Cultural (60 lug.). R. dos Cariris, 48, Pinheiros, 2729-5137. Sáb. e dom., 20h. R$ 30. Até 6/12.

A Tempestade

Gabriel Villela dirige, pela quinta vez, um clássico de Shakespeare. A peça conta a história de Próspero, duque de Milão, que sonha em devolver o trono que lhe foi usurpado à sua filha Miranda. No palco, os atores cantam e tocam canções populares brasileiras. Com Celso Frateschi, Helio Cicero e Chico Carvalho. 90 min. 12 anos. Tucarena (170 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8453. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/ R$ 70. Até 22/11.

Trair e Coçar É Só Começar

Em cartaz desde 1986, a comédia conta as trapalhadas da doméstica Olímpia, que envolve seus patrões em intrigas e confusões. De Marcos Caruso. Dir. José Scavazini. Com Anastácia Custódio e outros. 120 min. 12 anos. Teatro Augusta. R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60/R$ 80. Até 13/12.

Tribos

Antonio Fagundes e seu filho, Bruno Fagundes encenam a peça sobre um rapaz que nasceu surdo em uma família de ouvintes. Dir. Ulysses Cruz. 80 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 50/R$ 80. Até 13/12.

MUSICAIS

Antes Tarde do que Nunca

O musical da Broadway ganha versão com texto e atuação de Miguel Falabella. Ao lado de Simone Gutierrez, ele conta a história de um playboy na Nova York dos anos 20. 150 min. Livre. Teatro Cetip (627 lug.). R. dos Coropés, 88, 4003-5588. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 17h.R$ 50/R$ 230. Até 25/10.

Chaplin, O Musical

O espetáculo acompanha a vida de Chaplin (1889-1977) e sua importância para a evolução do cinema, desde a infância pobre em Londres até o momento em que atinge fama mundial. Dir. Mariano Detry. Com Jarbas Homem de Mello, Marcello Antony e outros. 135 min. Livre. Teatro Procópio Ferreira (636 lug.). R. Augusta, 2.823, Cerqueira César, 3083-4475. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h e 20h. R$ 50/R$ 200. Até 18/10.

Master Class

No musical, a atriz Christiane Torloni vive a diva mundial da ópera Maria Callas. O espetáculo da Broadway parte das aulas que a cantora ministrou na Julliard School, em Nova York, nos anos 1970. A direção é de José Possi Neto. 90 min. 12 anos. Teatro das Artes (769 lug.). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, 3º piso, Pinheiros, 3034-0075. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80/R$ 90. Até 22/11.

O Poeta da Vila e Seus Amores

O lirismo e o samba de Noel Rosa são o ponto de partida do musical, que tem dramaturgia de Plínio Marcos. O espetáculo narra a vida do compositor carioca e leva ao palco canções como ‘Fita Amarela’ e ‘Com Que Roupa?’. Dir. Antonio Netto. Com Cia. das Artes. 60 min. 12 anos. Teatro Paiol (160 lug.). R. Amaral Gurgel, 164, V. Buarque, 3337-4517. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até dom. (11).

Raia 30 – O Musical

Com roteiro de Miguel Falabella, o musical revê três décadas de carreira de Claudia Raia. Nele, a atriz percorre seus mais importantes espetáculos teatrais – caso de ‘Cabaré’ e ‘Sweet Charity’. Theatro Net. R. Olimpíadas, 360, 4003-1212. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 18h30 e 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 200. Até 18/10.

Urinal, o Musical

Vencedor de três prêmios Tony em 2001, o espetáculo ganha versão com direção de Zé Henrique de Paula. No enredo, a falta de água leva ao fechamento de todos os banheiros privados (e, para usar os públicos, há cobrança de taxa). 125 min. 10 anos. Teatro do Núcleo Experimental (56 lug.). R. Barra Funda, 637, Barra Funda, 3259-0898. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h; 2ª, 21h. R$ 60/R$ 80. Até 14/12.

HUMOR

Deixa Solto!

No palco, Marcos Mion e Fernando Ceylão se revezam em mais de 30 personagens, em esquetes que abordam temas como relacionamentos, vício em celular e violência urbana. 70 min. Livre. Teatro Itália (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, metrô República, 3255-1979. Estreia hoje (9). 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 80. Até 29/11.

O Humor nos Tempos do Cólera

Criado por Gus Lanzetta, Gustavo Suzuki e Vitor Brandt, o show de stand-up busca fazer piadas sem reforçar estereótipos. 60 min. 16 anos. Espaço Parlapatões. Pça. Franklin Roosevelt, 159, República, 3258-4449. Sáb., 23h59. R$ 40 (meia-entrada para quem disser a senha “somos todos estudantes na escola da vida”). Até sáb. (10).

Stand-up Solidário

Os humoristas Lucas Salles, Mauricio Meirelles, Rodrigo Capella, Marcelo Marron, Igor Guimarães e Bruno Motta sobem ao palco para apresentar um stand-up, com renda revertida para a Make-A-Wish Brasil. A instituição dá apoio a crianças com doenças graves. 120 min. 16 anos. Teatro Faap (504 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7232. 4ª (14), 21h. R$ 100.

ESPECIAL

70 Anos Sem Mário de Andrade

Encerrando a programação em homenagem ao escritor, a Companhia do Feijão abre sua sede, neste fim de semana, para uma série de atividades gratuitas. Hoje (9), às 22h, tem leitura do conto ‘Primeiro de Maio’, seguida do show ‘Safadezas do Samba’ (Cia. do Tijolo), com canções das décadas de 1920 a 1940. Domingo (11), às 20h, Fernanda Rapisarda e Guto Togniazzolo comandam sarau a partir de poemas de Mário de Andrade. Sede da Companhia do Feijão. R. Dr. Teodoro Baima, 68, República, 3259-9086. Grátis. Até dom. (11).

Cia. Les Commediens Tropicales

O grupo comemora dez anos com mostra de repertório. O primeiro espetáculo é ‘Concílio da Destruição’, que descreve um mundo fictício em que cada país tem de escolher apenas cinco obras de artistas mortos para serem preservadas. 80 min. 16 anos. Espaço Elevador (52 lug.). R. 13 de Maio, 222, Bela Vista, 3477-7732. ‘Concílio da Destruição’: a partir de hoje (9). 6ª, 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 18/10.

Guerrilheiras ou Para a Terra Não Há Desaparecidos

Com direção de Georgette Fadel e dramaturgia de Grace Passô, é um espetáculo que conta a história de 12 mulheres que lutaram na guerrilha do Araguaia. 90 min. 18 anos. Itaú Cultural (90 lug.). Av. Paulista,149, 2168-1776. Hoje (9) e sáb. (10), 19h30; dom. (11), 19h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Plínio Marcos 80 Anos

A programação dedicada ao escritor inclui exposição, bate-papos e espetáculos. Neste fim de semana, há apresentações do monólogo inédito ‘Plínio’, com Roberto Bomtempo, que traça sua biografia a partir de livros do próprio dramaturgo. 50 min. Livre. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Hoje (9) e sáb. (10), 20h; dom. (11), 19h. Grátis (reservas pelo site www.sesisp.org.br/meu-sesi).

Projeto Ficha Técnica

O projeto é inaugurado com apresentações de ‘Arrufos’, do Grupo XIX de Teatro. A peça, de 2007, é resultado de uma pesquisa em torno da história do amor burguês no Brasil e seus desdobramentos até os dias atuais. 80 min. 14 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos I (74 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. A partir de 5ª (15). 5ª a sáb., 21h30; dom., 19h. R$ 6/R$ 20. Até 25/10.

Revista de Fogo

A companhia Teatr Cinema de Michalowice, da Polônia, apresenta uma história de amor separada pela guerra. A peça faz parte da programação paralela da exposição ‘Máquina Tadeusz Kantor’, sobre o multi-artista polonês. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª (15), 16 e 17/10, 21h; 18/10, 18h. R$ 12/R$ 40.

DANÇA

O Canto da Minha Terra

O Ballet Stagium tenta evocar, por meio da dança, a poesia que permeia a obra de Ary Barroso. A música do compositor é o fio condutor da coreografia que reúne 12 bailarinos. 60 min. Livre. Sesc Consolação (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até dom. (11).

Eu em Ti

A coreografia da Cia. Carne Agonizante dá um tom sufocante ao amor, com um beijo de 20 minutos entre os intérpretes Amanda Santos e Alex Merino, enquanto dançam. Até novembro, o espetáculo será apresentado em vários ônibus-biblioteca, como parte do Circuito São Paulo de Cultura. 25 min. Livre. Ônibus-biblioteca Roteiro Jardim Joana D’Arc: Al. das Cerejeiras, s/nº. Dom. (11), 13h. Roteiro Vila da Paz: R. Epaminondas Neri da Silveira, alt. nº 48. 3ª (13), 12h. Roteiro Jardim Helena: Av. Kumaki Aoki, s/nº. 4ª (14), 11h30. Grátis.

A Mão do Meio (Sinfonia Lúdica)

A Cia. de Dança de Diadema interpreta a história de uma mão que, fascinada por movimentos, parte para descobrir o corpo todo. Dir. Ana Bottosso. 60 min. 6 anos. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (11) e 2ª (12), 12h. R$ 5/R$ 17.

Não Te Abandono Mais, Morro Contigo

Sandro Borelli dirige a Cia. Carne Agonizante na obra coreográfica sobre dois amantes cansados e desiludidos pelo fim de uma paixão. 45 min. 16 anos. Kasulo Espaço de Arte e Cultura (35 lug.). R. Sousa Lima, 300, Barra Funda. Estreia 5ª (15).5ª a sáb., 21h; dom.,19h. Grátis. Até 15/11. Inf.: ciacarneagonizante@gmail.com

Olhos Serrados

Concebido e interpretado por Luaa Gabanini – uma das fundadoras do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos –, esse espetáculo propõe questionamentos sobre os diferentes pontos de vista. O desenho de luz foi criado por Cibele Forjaz. 50 min. 12 anos. Teatro de Arena Eugênio Kusnet (99 lug.). R. Teodoro Baima, 94, 3256-9463. A partir de hoje (9). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 30/10.