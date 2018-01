Confira o roteiro completo de Teatro e Dança desta semana

A seguir, os espetáculos que estão em cartaz em São Paulo entre os dias 25/9 e 1º/10



SEXUALIDADE | Peça BR-Trans reestreia no Sesc Pompeia

Foto: Victor Augusto/divulgação

ESTREIAS

Um Passo Atrás

No texto de João Fábio Cabral, um homem retorna à sua casa, após a morte da mãe, para resolver uma simples questão burocrática. A partir do encontro com o atual inquilino, Jorge, segredos vêm à tona. Dir. Fabiana Carlucci. Com Camila Graziano e Zemanuel Piñero. 60 min. 12 anos. Instituto Cultural Capobianco. Teatro da Memória (80 lug.). R. Álvaro de Carvalho, 97, Centro, 3237-1187. Estreia hoje (25). 5ª e 6ª. 21h30. R$ 40. Até 30/10.

Valham-me Deuses

A dupla de atores Eduardo Martini e Suzy Rêgo repete a parceria iniciada em ‘Até que o Casamento nos Separe’. No enredo, uma mulher solitária e metódica se apaixona por um homem desconhecido, tímido e estranho. Ela faz de tudo para revê-lo, buscando auxílio em esoterismo, religiões e autoajuda. Dir. Neyde Veneziano. 90 min. 12 anos. Teatro União Cultural (285 lug.). R. Mário Amaral, 209, Paraíso, 2148-2904. Estreia 4ª (30). 4ª e 5ª, 21h. R$ 20. Até 3/12.

REESTREIAS

BR-Trans

A peça une experiências pessoais de Silvero Pereira, protagonista e autor do texto, à sua pesquisa com transgêneros, transformistas e transexuais. Em cena, são abordados seus medos e anseios, além de questões como preconceito e estigmas sociais. Dir. Jezebel De Carli. Com As Travestidas. 50 min. 16 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (35 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. A partir de hoje (25). 5ª a sáb., 21h; dom. e fer., 19h. R$ 7,50/R$ 25. Até 18/10.

Orgía ou de Como os Corpos Podem Substituir as Ideias

Com aparelhos de MP3, o público percorre o Parque Trianon para assistir à montagem do Teatro Kunyn. O espetáculo, com direção de Luiz Fernando Marques, é inspirado no livro ‘Orgia: Os Diários de Tulio Carella, Recife 1960’, em que o autor revela suas aventuras sexuais na capital pernambucana. 120 min. 18 anos. Parque Trianon (21 lug.). Entrada pela R. Peixoto Gomide, metrô Trianon-Masp.

A partir de sáb. (26). Sáb. e dom., 15h. Grátis (é necessário fazer reserva, de 4ª e 5ª, 10h/16h, pelo telefone 94151-3055). Até 18/10.

ÚLTIMA SEMANA

Até que o Casamento nos Separe

Na comédia, Suzy Rego e Eduardo Martini vivem o casal Duda e Tavinho, que faz um balanço de seus 20 anos juntos. Entre os assuntos abordados estão TPM, almoço em família e divisão de tarefas. 90 min. 14 anos. Teatro União Cultural (200 lug.). R. Mario Amaral, 209, Paraíso, 2104-2908. 6ª, 21h30. R$ 60. Até sáb. (26).

O Beijo no Asfalto

O diretor Marco Antonio Braz leva aos palcos sua quarta montagem do texto de Nelson de Rodrigues. No enredo, temas como homofobia, violência policial e poder da mídia. Com Marcos Breda, Pedro Paulo Eva, Danielle Scavone e outros. 70 min. 16 anos. Teatro Augusta. Sala Paulo Goulart (304 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até dom. (27).

Cartas Libanesas

As cartas trocadas entre os avós do ator Eduardo Mossri inspiraram a peça. Com direção de Marcelo Lazaratto, o enredo fala de Miguel, um jovem libanês que vem ao Brasil para prosperar. Casado e prestes a ser pai, ele tenta convencer sua mulher a se juntar a ele no novo país. 80 min. 12 anos. Teatro Livraria da Vila (65 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3660-0230. Sáb., 20h; dom., 18h. R$ 40. Até dom. (27).

Cartaudgrafia 2 – Viagem ao México

Segunda parte da trilogia da Taanteatro Companhia sobre Antonin Artaud, o espetáculo de teatro-coreográfico é baseado em livros do poeta e dramaturgo francês. Ele aborda a busca de Artaud por uma ‘cultura original’, que conciliasse natureza e cultura. 150 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico (70 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até dom. (27).

Depois do Ensaio

O ator Leopoldo Pacheco vive um diretor perfeccionista que se encontra com uma jovem atriz. Na conversa, surgem revelações sobre inseguranças e desamores. De Ingmar Bergman. 70 min. 14 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até dom. (27).

Dias de Felicidade

Texto inédito de Leilah Assumpção, a peça se baseia em fatos reais e trata da história de uma banqueira que, após um acidente, aproxima-se do ex-marido. Com Lavínia Pannunzio e Walter Breda. 60 min. 14 anos. Teatro Itália. Av. Ipiranga, 344, metrô República, 3255-1979. 6ª e sáb., 21h30; dom., 19h. R$ 50. Até dom. (27).

Do Lado Direito do Cérebro

A companhia Afeta, de Minas Gerais, traz uma livre adaptação de alguns casos clínicos reais do escritor e neurologista inglês Oliver Sacks, sob direção de Nando Motta. 60 min. 14 anos. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, metrô São Bento, 3113- 3651. 4ª, 5ª e 6ª, 20h. R$ 10. Até hoje (25).

Família Lyons

No texto com humor ácido do americano Nick Silver, um homem à beira da morte recebe a visita de sua família no hospital, onde ocorre um acerto de contas. Dir. Marcos Caruso. 90 min. 14 anos. Sesc Consolação. Teatro (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até dom. (27).

Fale Mais Sobre Isso

Com texto e atuação de Flávia Garrafa, o monólogo traz a atriz no papel de uma terapeuta, que analisa as angústias que levaram seus pacientes até seu divã. 70 min. 12 anos. Teatro Livraria da Vila (125 lug.). Shopping JK Iguatemi. Av. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 5180-4790. Sáb., 20h; dom., 18h. R$ 60. Até dom. (27).

A Fila Anda

Na comédia, Ivete (vivida por Mariana Marciano) é uma mulher que passa a vida sonhando com um grande amor. Com autoestima baixa, encontra esperança em livros de autoajuda. 70 min. 14 anos. Teatro Augusta. Sala Paulo Goulart (304 lug.). R. Augusta, 943, Cerqueira César, 3151-4141. Sáb., 23h30. R$ 50. Até sáb. (26).

Incêndios

O espetáculo mexicano da Cia. Tapioca Inn conta a história de dois irmãos que recebem uma missão da mãe. A peça de Wajdi Mouawad parte do mito de Édipo para refletir sobre conflitos internos. 180 min. 16 anos. Sesc Pompeia. Teatro (344 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª a sáb., 20h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até dom. (27).

Memórias Póstumas de Brás Cubas

O romance de Machado de Assis ganha versão para os palcos da Duas Cia. de Teatro. Na montagem, todos os personagens são vividos pelas atrizes Renata Mazzei e Christiane Lopes. Para contar a história, elas também usam bonecos. 80 min. Livre. Teatro Augusta. Sala Experimental (50 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50. Até dom. (27).

Não Ia Ser Bonito?

O cantor e ator Dan Nakagawa dirige a peça, livremente inspirada em ‘A Divina Comédia’, de Dante Alighieri. A dramaturgia reflete sobre temas como a memória. 90 min. 16 anos. SP Escola de Teatro (80 lug.). Pça. Roosevelt, 210, Re- pública, 3775-8600. Sáb., 21h30; dom., 19h. R$ 20. Até dom. (27).

Não Sou Bistrô

Nesta comédia, Fulvio Stefanini vive o Chef Margherita, dono de um badalado restaurante catalão que sofre um ataque cardíaco e passa a selecionar jovens para substituí-lo. 75 min. 10 anos.

Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb., 22h; dom., 20h. R$ 60. Até dom. (27).

Nó na Garganta

A Cia. Trilha de Teatro e o Grupo Tescom de Teatro apresentam espetáculo que aborda o papel das redes sociais nas relações interpessoais, com seus encontros e desencontros. O texto e a direção são de Ronaldo Fernandes. 70 min. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (40 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até dom. (27).

A Noviça Mais Rebelde

Na comédia, Wilson de Santos interpreta a Irmã Maria José, uma freira que canta, dança e conta histórias de seu passado nada santo. A supervisão artística é de Marcelo Médici. De Dan Goggin.

90 min. 12 anos. Teatro Santo Agostinho (690 lug.). R. Apeninos, 118, metrô Vergueiro, 3209-4858. 5ª, 21h. R$ 40. Até 5ª (1º).

Orfeu Mestiço – Uma Hip Hópera Brasileira

Com elementos da cultura hip hop, o espetáculo narra o retorno de um político a seu passado, ligado à ditadura militar. A montagem rendeu a Roberta Estrela D’Alva o Prêmio Shell de melhor atriz, em 2011. 120 min. Livre. Galpão do Folias (74 lug.). R. Ana Cintra, 213, S. Cecília, 3361-2223. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 30. Até dom. (27).

Pessoas Perfeitas

A peça é fruto de uma pesquisa do Satyros com moradores do centro da cidade, analisando suas origens e comportamentos. Desta análise, surgiram personagens como Medalha, uma jovem órfã que foge da solidão do interior em busca de experiências espirituais. 90 min. 16 anos. Espaço dos Satyros Um (70 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 214, Consolação, 3258-6345. 6ª e sáb., 21h. R$ 30. Até sáb. (26).

Tanto Faz

O romance de Reinaldo Moraes, de 1981, ganha nova versão para os palcos assinada por Mario Bortolotto. No enredo, estão as aventuras etílicas e sexuais do economista Ricardo Mello, durante uma estada em Paris nos anos 1970. 75 min. 16 anos. Teatro & Bar Cemitério de Automóveis (35 lug.). R. Frei Caneca, 384, Consolação, 2371-5743. Sáb., 21h30; dom., 20h30. R$ 30. Até dom. (27).

Terra em Transe

O filme de Glauber Rocha ganha adaptação teatral feita pela Cia. Bará. No enredo, um poeta revolucionário luta por melhorias para seu povo. 140 min. 16 anos. Sede Luz do Faroeste (45 lug.). R. do Triunfo, 301, República, 3362-8883. 3ª, 20h. Pague quanto quiser. Até 3ª (29).

Trair e Coçar É Só Começar

Em cartaz desde 1986, a comédia conta as trapalhadas da doméstica Olímpia, que envolve seus patrões em intrigas e confusões. De Marcos Caruso. Dir. José Scavazini. Com Anastácia Custódio e outros. 120 min. 12 anos. Teatro Ommi Corinthians. R. São Jorge, 777, 2095-3051. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60/R$ 70. Até dom. (27).

EM CARTAZ

Caesar

Adaptação da obra de Shakespeare por Roberto Alvim, a peça chega à cidade depois de estrear em Santo André. Caco Ciocler e Carmo Dalla Vecchia contam a história da conspiração contra o imperador romano. 60 min. 16 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 25/10.

O Camareiro

Tarcísio Meira marca seu retorno ao teatro, após 20 anos afastado dos palcos. No texto do britânico Ronald Harwood, ele vive um ator debilitado e tirano. Ao seu lado, está um fiel e solícito camareiro. Dir. Ulysses Cruz. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7310. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80/R$ 100. Até 13/12.

Caros Ouvintes

A comédia de Otávio Martins conta o início das telenovelas sob a ótica dos atores da era do rádio. Os galãs carecas e as mocinhas, nem tão mocinhas, são algumas das atrações. Com Oscar Filho, Nany People, Natállia Rodrigues e outros. 90 min. 12 anos. Teatro Raul Cortez (512 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30/R$ 35. Até 1º/11.

Consertando Frank

Com o apoio do namorado, um jornalista se submete à ‘cura gay’ – procedimento criado por um psicoterapeuta –, para desmascarar o criador do método e publicar uma matéria. Dir. Marco Antônio Pâmio. 85 min. 14 anos. Teatro Eva Herz (198 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. 3ª, 21h. R$ 50. Até 13/10.

O Filho

O Teatro da Vertigem retorna ao universo do escritor Franz Kafka. Com dramaturgia de Alexandre Dal Farra, a nova peça expõe as relações de Bruno com seus pais e filhos. Dir. Eliana Monteiro.

80 min. 16 anos. Vila Itororó (60 lug.). R. Pedroso, 238, Bela Vista, 3255-2713. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. R$ 40. Até 1º/11.

Frida y Diego

A complexa relação entre os artistas mexicanos Frida Kahlo e Diego Rivera é o tema da peça. O texto inédito de Maria Adelaide Amaral tem Leona Cavalli e José Rubens Chachá nos papéis dos personagens-título. 90 min.14 anos. Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40/R$ 70. Até 4/10.

Hamelete

O espetáculo do Grupo Careta ambientou a obra de Shakespeare no sertão brasileiro e transformou a tragédia em um conto de cordel, com a graça e o sotaque provenientes do interior do Nordeste. 70 min. 12 anos. Espaço Parlapatões. Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Sáb. e dom., 20h. R$ 40. Até 11/10.

A Mandrágora

O Grupo Tapa mostra sua montagem do clássico de Nicolau Maquiavel. No enredo, um jovem rico se passa por médico para conquistar o amor de uma mulher casada, que sofre por não conseguir engravidar. 90 min. 14 anos. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699. 5ª a sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 1º/11.

Morte Acidental de um Anarquista

Mais famoso texto do dramaturgo italiano Dario Fo (Prêmio Nobel de Literatura), conta a história de um louco que se faz passar por juiz na investigação de um caso de polícia. A peça é protagonizada por Dan Stulbach. Dir. Hugo Coelho. 80 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 4ª e 5ª, 21h. R$ 40/R$ 50. Até 10/12.

A Tempestade

Gabriel Villela dirige, pela quinta vez, um clássico de Shakespeare. No palco, os atores cantam e tocam canções populares brasileiras que falam de rios e mares. Com Celso Frateschi, Helio Cicero e Chico Carvalho. 90 min. 12 anos. Tucarena (170 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8453. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/ R$ 70. Até 22/11.

Tribos

Antonio Fagundes e seu filho, Bruno Fagundes, sobem ao palco para uma nova temporada da peça – sobre um rapaz que nasceu surdo em uma família de ouvintes. 80 min. 14 anos. Tuca (672 lug.).

R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 50/R$ 80. Até 13/12.

MUSICAIS

BarbarIdade

Inspirado em argumento de Luís Fernando Veríssimo, Ziraldo e Zuenir Ventura, o musical aborda o envelhecimento com bom humor. Com Osmar Prado, Edwin Luisi e outros. 120 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 6ª, 21h30; sáb., 17h e 21h; dom., 16h. R$ 40/R$ 120. Até dom. (27).

Beatles num Céu de Diamantes

O musical propõe um passeio pelo universo do icônico grupo britânico. Na trilha, sucessos como ‘Lucy in the Sky with Diamonds’ e ‘Let it Be’. Dir. Charles Möeller e Claudio Botelho. 75 min. Livre. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. 6ª, 21h30; sáb., 20h e 22h; dom., 20h. R$ 40/R$ 70. Até dom. (27).

Constellation

Jarbas Homem de Mello assume a direção do espetáculo, que traça um panorama do Rio nos anos 1950, com o impacto provocado pelo avanço da aviação. Teatro Espaço Promon. Av. Juscelino Kubitschek, 1.830, 3071-4236. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 19h e 21h30; dom., 18h. R$ 120/R$ 150. Até dom. (27).

Master Class

No musical, a atriz Christiane Torloni vive a diva mundial da ópera Maria Callas. O espetáculo da Broadway parte das aulas que a cantora ministrou na Julliard School, em Nova York, nos anos 1970. A direção é de José Possi Neto. 90 min. 12 anos. Teatro das Artes (769 lug.). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, 3º piso, Pinheiros, 3034-0075. 5ª e sáb., 21h; 6ª, 21h30; dom., 19h. R$ 80/R$ 90. Até 22/11.

Urinal, o Musical

Vencedor de três prêmios Tony em 2001, o espetáculo ganha versão com direção de Zé Henrique de Paula. No enredo, a falta de água leva ao fechamento de todos os banheiros privados (e, para usar os públicos, há cobrança de taxa). 125 min. 10 anos. Teatro do Núcleo Experimental (56 lug.). R. Barra Funda, 637, Barra Funda, 3259-0898. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h; 2ª, 21h. R$ 60/R$ 80. Até 12/10.

HUMOR

Cada Dois Com Seus Pobrema

Escrita e interpretada por Marcelo Médici, a peça foi criada pela mesma equipe de ‘Cada Um Com Seus Pobrema’. No palco, novas histórias de seus personagens. 90 min. 14 anos. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 596, Consolação, 3472- 2229. 4ª e 5ª, 21h. R$ 60/R$ 80. Até 26/11.

Diogo Portugal

Comemorando seus 15 anos de carreira, o comediante faz temporada de seu show que mescla stand-up e música. A partir de temas como relacionamentos e religiosidade, o ator faz graça e interage com a plateia. 90 min. 14 anos. Pikadero. R. Julio Diniz, 176. V. Olímpia, 3045-4146. 4ª, 21h. R$ 40. Até 4ª (30).

ESPECIAL

7 Leituras, 7 Autores, 7 Diretores

A 9ª edição do projeto de leituras, coordenado por Eugênia Thereza de Andrade, apresenta o texto ‘A Morte de Bessie Smith’, de Edward Albee, sobre a violência. Direção de Juliana Galdino e Roberto Alvim. 14 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 3ª (29), 19h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Madame Satã

O espetáculo do Grupo Dez se vale da biografia do personagem-título para abordar questões como homofobia e o racismo. Com trilha sonora inédita, a peça é dirigida por João das Neves e Rodrigo Jerônimo. 90 min. 16 anos. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 3ª (29), 20h. Grátis.

Outra Lição de Anatomia

A performance faz parte da programação da exposição ‘Máquina Tadeusz Kantor’, que celebra o centenário do artista polonês, em cartaz até 14/11. Em cena, está o português Daniel Moutinho, licenciado em teatro pela Universidade de Évora. Livre. Sesc Consolação. Térreo e Ginásio Vermelho. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Hoje (25), 21h; sáb. (26), 17h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

A Semente

A peça de Gianfrancesco Guarnieri abre a programação do projeto Censura em Cena. Nele, textos censurados servem de base para leituras dramáticas, seguidas de debate. A direção é de Roberto Ascar e participam atores como Flávio Guarnieri e Carlos Palma. 16 anos. Centro de Pesquisa e Formação Sesc (60 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, 3254-5600. Sáb. (26), 14h/18h. Grátis.

DANÇA

Bienal Sesc de Dança

A 9ª edição do evento reúne 31 espetáculos. Sábado (26) e domingo (27), às 17h, Bruna Spoladore e Renata Roel apresentam ‘Intimidade Dócil’, sobre os sistemas de controle e vigilância atuais. Programação: http://bienaldedanca. sescsp.org.br. Até dom. (27).

Corpos Frágeis

A Cia. Fragmento de Dança traz espetáculo sobre questões de gênero e as inquietações sociais atuais. 50 min. 14 anos. Kasulo (30 lug.). R. Sousa Lima, 300, Barra Funda, 3666-7238. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até dom. (27).

Ethos

Após residência artística na África, Bárbara Freitas faz solo de dança que mescla manifestações populares brasileiras com danças africanas. 35 min. Livre. Funarte (53 lug.). Al. Nothmann, 1.058, metrô Santa Cecília, 3662-5177. 4ª (30) e 5ª (1º), 20h. R$ 20.