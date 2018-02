Confira o roteiro completo de Teatro e Dança

A seguir, as peças em cartaz em São Paulo entre 6/11 e 12/11

Estreias

Antes de Tudo

Dan Rosseto assina o texto e a direção desta peça, que mistura suspense e humor ácido. A trama se passa no porão de um ateliê, onde um artista prepara as pinturas de sua próxima exposição. Com Gustavo Haddad, Lucas Romano e Mateus Monteiro. 75 min. 12 anos. Teatro Augusta. Sala Experimental (40 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. Estreia hoje (6). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50. Até 13/12.

Caminham Nus Empoeirados

No espetáculo, Gero Camilo atua como dramaturgo, diretor e ator. O enredo conta as aventuras e desventuras de dois atores que abandonam sua companhia e caem na estrada. 65 min. 12 anos. Sesc Santo Amaro. Teatro (271 lug,). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Estreia hoje (6). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 7,50/R$ 25. Até 13/12.

Medida por Medida

Inconformado com a imoralidade e a corrupção, o Duque (Marco Antônio Pâmio) quer coibir abusos sexuais com a pena de morte. Mas o encontro com Isabella (Luisa Thiréo) irá atrapalhar seus planos. A peça – assim como ‘Macbeth’, em cartaz no mesmo teatro – faz parte do projeto Repertório Shakespeare, de Ron Daniels. 110 min. 12 anos. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Estreia hoje (6). 6ª, 21h; dom., 18h. R$ 18/R$ 60. Até 31/1/2016.

Roleta-russa

Neste suspense – uma adaptação do livro ‘Suicidas’, de Raphael Montes –, um grupo de universitários da elite carioca decide participar de uma roleta-russa. Um ano após a morte desses jovens, uma nova pista é encontrada. Dir. César Augusto. Com Dan Rosseto, Hélio Souto e outros. 100 min. 16 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (40 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Sumaré, 3801-1843. Estreia sáb. (7). Sáb., 21h; dom., 19h; 2ª, 21h (em dezembro, também 6ª, 21h30). R$ 50. Até 21/12.

Sabe Quem Dançou?

No final dos anos 1980, os personagens Madona e Passarinho vivem num lugar onde religião, prostituição e milícia se misturam. Texto Zeno Wilde. Dir. Hermes Carpes. Com Saint-clair de Castro, Kadu Flu e outros. 80 min. 14 anos. Teatro Paiol (210 lug.). R. Amaral Gurgel, 164, V. Buarque, 3337-4517. Estreia hoje (6). 6ª, 21h. R$ 60. Até 27/11.

Sexo dos Anjos

O texto de Flávio de Souza ganha nova montagem com Kito Junqueira e Eduardo Martini (que também dirige o espetáculo). No enredo, as duas metades de um ator, que morreu interpretando Hamlet, precisam se entender. 80 min. 12 anos. Teatro Itália (276 lug.). Ed. Itália. Av. Ipiranga, 344, subsolo, metrô República, 3255-1979. Estreia 3ª (10). 3ª, 21h. R$ 50. Até 1º/12.

TempoNorteExtremo

Esta peça-documentário é inspirada em dois livros do jornalista paraense Lúcio Flávio Pinto. Na Amazônia, ele mantém há 30 anos o Jornal Pessoal, tabloide quinzenal que não aceita anúncios, sobrevivendo exclusivamente da venda em bancas. 60 min. Sede Luz do Faroeste. R. do Triunfo, 305,

S. Efigênia, 3362-8883. Estreia 4ª (11). 4ª a 6ª, 21h; sáb., 21h30; dom., 18h. Pague quanto quiser. Até 18/12.

Os Veranistas

Inspirada em texto homônimo de Gorki, a peça retrata uma viagem de final de ano entre amigos. A partir daí, são discutidas questões como elitismo, alienação e machismo. Dir. Renato Andrade. Com Anita Prades, Bruna Ribeiro e outros. 65min. 12 anos. Teatro Augusta. Sala Experimental

(50 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. Estreia 4ª (11). 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 10/12.

Reestreias

Acorda Amor – Teatro Cego

O segundo espetáculo da Companhia Teatro Cego é encenado completamente no escuro, explorando vozes, sons, cheiros e sensações táteis. No enredo, a história de quatro jovens que lutam contra a ditadura militar nos anos 70. Executada ao vivo pela banda Social Samba Fino, a trilha sonora é composta por canções de Chico Buarque. Texto e dir. Paulo Palado. 60 min. 14 anos. Teatro Mars

(100 lug.). R. João Passalaqua, 80, Bela Vista, 2955-7083. Estreia hoje (6). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 15/11.

Dissecar uma Nevasca

Escrita pela sueca Sara Stridsberg, a peça explora a trajetória da Rainha Cristina da Suécia (1626-1689), que assumiu o poder aos 18 anos, pôs fim a guerras e abdicou aos 27 anos. Dir. Bim de Verdier. 120 min. 16 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (50 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662.

A partir de hoje (6). 5ª a sáb., 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até 28/11.

Eu e Ela

Nesta comédia escrita por Guilherme Fiuza, Bárbara é uma mulher de meia-idade que se vê sozinha em casa com uma barata. A presença do inseto a deixa histérica, trazendo à tona o fracasso de seu casamento, a insatisfação com o emprego e consigo mesma. Dir. Ernesto Picollo. Com Cláudia Mauro, Renata Paschoal e Andre Dale. 60 min. 14 anos. Teatro MuBE Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. A partir de sáb. (7). Sáb., 21h; dom., 20h30. R$ 50. Até 22/11.

Folias Galileu

O espetáculo do grupo Folias mostra os dilemas do astrônomo italiano Galileu Galilei. Seus conflitos éticos e seu destaque na revolução científica são inspirações da peça. Dir. Dagoberto Feliz. 90 min. 10 anos. Galpão do Folias (77 lug.). R. Ana Cintra, 213, metrô Santa Cecília, 3361-2223.

A partir de sáb. (7). Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até 29/11.

Frida y Diego

A complexa relação entre os artistas mexicanos Frida Kahlo e Diego Rivera é o tema da peça. O texto inédito de Maria Adelaide Amaral tem Leona Cavalli e José Rubens Chachá nos papéis dos personagens-título. 90 min. 14 anos. Teatro Raul Cortez (512 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. A partir de sáb. (7). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80. Até 31/1/2016.

Gotas d’Água Sobre Pedras Escaldantes

O texto do alemão Rainer Werner Fassbinder é montado pela companhia Empório de Teatro Sortido. O cinquentão Leopold conhece o jovem Franz e o convence a ir para sua casa. A partir daí, o seduz e o torna seu dependente emocional. Dir. Rafael Gomes. 90 min. 14 anos. Instituto Cultural Capobianco (40 lug.). R. Álvaro de Carvalho, 103, metrô Anhangabaú, 3255-8065. A partir de hoje (6). 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. Até 20/12.

Lisbela e o Prisioneiro – O Musical

Após virar filme e especial de TV, a trama vira musical. No enredo, o artista mambembe Leléu muda de cidade e se apaixona por Lisbela, que está prestes a casar com outro. 105 min. Livre. Teatro Espaço Promon (290 lug.). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Itaim Bibi, 3071-4236.

A partir de sáb. (7). Sáb., 21h; dom., 16h e 19h. R$ 80. Até 6/12.

Mergulho

No novo espetáculo da Cia. Delas de Teatro, um acidente bizarro afeta a vida de quatro mulheres que, a partir de então, têm suas histórias entrelaçadas. Inspirado no romance ‘Hotel Mundo’, da escocesa Ali Smith. 80 min. 14 anos. Viga Espaço Cênico. R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. A partir de 4ª (11). 4ª e 5ª, 21h. R$ 20. Até 10/12.

Última semana

Agora Eu Vou Ficar Bonita

Regina Braga encena, ao lado do músico Celso Sim, esta peça. Escrito pela atriz em parceria com Drauzio Varella, o espetáculo reflete sobre o processo de envelhecimento. Dir. Isabel Teixeira. 70 min. Livre. Sesc Bom Retiro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª, 20h; sáb., 19h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até dom. (8).

Cor de Chumbo

Em uma casa de shows nos anos 1970, Patrícia (vivida pela atriz Lilian de Lima) é uma ex-prostituta que, agora, faz shows musicais. Enquanto ensaia as canções, acompanhada de um músico (o pianista Gustavo Fiel), ela fala sobre seus relacionamentos amorosos e sobre a violência em tempos de ditadura. 70 min. 14 anos. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª, 21h30; sáb., 19h30. R$ 6/R$ 20. Até sáb. (7).

Dezembro

O texto do dramaturgo chileno Guillermo Calderón apresenta, de forma tragicômica, as gêmeas Paula e Trinidad – que recebem o irmão mais novo Jorge, recém chegado do front, para a noite de Natal. Dir. Diego Moschkovich. Com Carolina Fabri, Michelle Gonçalves e Ernani Sanchez. 75 min. 12 anos. Tusp (98 lug.). R. Maria Antônia, 294, Consolação, 3123-5233. 4ª e 5ª, 21h. R$ 20. Até 5ª (12).

Explicando a Morte para Crianças de Seis Anos

No texto de Sergio Mello, um músico de jazz de New Orleans, após ter perdido tudo por conta

do furação Katrina, resolve abrir um bar no interior de São Paulo. No local, três jovens se encontram casualmente e têm suas vidas mudadas. Dir. Marcos Loureiro. Com Bruno Mograbi, Luiz Gustavo e Roberta Uhller. 50 min. 16 anos. Espaço dos Satyros 1 (70 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 214, Consolação, 3258-6345. 6ª e sáb., 23h59. R$ 30. Até sáb. (7).

O Falcão Vingador

Sob direção de Dan Rosseto, os atores Luccas Papp e Nana Pequini levam ao palco um texto que reflete sobre os sonhos que os pais projetam em seus filhos. 70 min. Livre. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (40 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Sumaré, 3801-1843. Sáb., 17h. R$ 40. Até sáb. (7).

Irmãos, Irmãos…Negócios à Parte

Os atores Flávio e Paulo Guarnieri, filhos de Gianfrancesco Guarnieri, sobem ao palco nesta comédia que conta a história de dois irmãos que desconhecem a existência um do outro – até o dia em que o pai deles morre. Dir. Luiz Antonio Pilar. 70 min. 14 anos. Teatro Gazeta (700 lug.). Av. Paulista, 900, metrô Brigadeiro, 4003-1527. Sáb., 18h; dom., 20h. R$ 40. Até dom. (8).

Navalha na Carne

Obra-prima de Plínio Marcos, o texto merece montagem do Oficina, dirigida e interpretada

por Marcelo Drummond. Para recriar o ambiente claustrofóbico do texto, as sessões receberão

só 70 espectadores. 60 min. 16 anos. Teat(r)o Oficina. R. Jaceguai, 520, Bela Vista, 3106-2818. Sáb., 21h e 23h; dom., 20h. R$ 5/R$ 40. Até dom. (8).

As Palavras da Chuva

O texto, uma versão de ‘Talk to me Like the Rain and Let me Listen’ (1953), do dramaturgo norte-americano Tennessee Willians, mostra os devaneios de um casal, que tem a relação pautada pela ausência ou presença da água. Dir. Leonardo Medeiros. Com Teatro da Rotina. 16 anos. 60 min. Teatro da Rotina (30 lug.). R. Augusta, 912, metrô Consolação, 95489-9836. 2ª e 3ª, 21h. R$ 40. Até 3ª (10).

Em cartaz

Amado

Encenado por artistas ligados ao Instituto Brincante, o espetáculo mistura teatro, dança e música ao vivo para retratar, de forma poética, o universo literário de Jorge Amado. Dir. Rosane Almeida. 75 min. Livre. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 4003-5588. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (reservas pelo site www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 15/11.

O Camareiro

Tarcísio Meira marca seu retorno ao teatro, após 20 anos afastado. No texto do britânico Ronald Harwood, ele vive um ator debilitado e tirano que, durante a Segunda Guerra Mundial, lidera uma companhia teatral. Ao seu lado, está um fiel e solícito camareiro. Dir. Ulysses Cruz. 120 min. 12 anos.

Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7310.

6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80/R$ 100 (em novembro, ingressos do setor balcão/frisas por R$ 50). Até 13/12.

Uma Espécie de Alasca

Para esta peça, o dramaturgo Harold Pinter se inspirou no livro ‘Tempo de Despertar’, do neurologista Oliver Sacks. Nela, Yara de Novaes vive uma mulher que acorda após um coma de 29 anos.

60 min. 12 anos. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, 3149-5920. 6ª e sáb., 21h;

dom., 20h. R$ 20. Até 29/11.

Filoctetes

Nos anos 1960, o autor alemão Heiner Müller se debruçou sobre a tragédia de Sófocles – e criou sua própria versão para a história do herói grego abandonado em uma ilha por dez anos durante a guerra de Troia. A montagem, dirigida por Marcio Aurélio, celebra os 25 anos da Cia. Razões Inversas. 90 min.

14 anos. Funarte (50 lug). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 20/12.

Hysterica Passio

No texto da dramaturga espanhola Angélica Liddell, Hipólito é um menino de 12 anos que resolve se vingar dos pais pelos maus tratos que sofreu. A história ganha montagem da Teatro Kaus Cia. Experimental. Dir. Reginaldo Nascimento. 80 min. 16 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Sáb. e dom., 20h. R$ 40. Até 13/12.

Macbeth

O nobre Macbeth (Thiago Lacerda) encontra videntes que prenunciam que ele se tornará rei. Ao saber da profecia, Lady Macbeth (Giulia Gam) convence o marido a matar o rei e tomar o seu lugar. A peça – assim como ‘Medida por Medida’, em cartaz no mesmo teatro e com o mesmo elenco – faz parte do projeto Repertório Shakespeare, sob direção de Ron Daniels. 100 min. 14 anos. Sesc Mariana.

Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª e sáb., 21h. R$ 18/R$ 60. Até 30/1/2016.

A Tempestade

Gabriel Villela dirige, pela quinta vez, um clássico de William Shakespeare. Na peça, a história de Próspero, duque de Milão, que sonha em devolver o trono que lhe foi usurpado à sua filha Miranda. No palco, os atores cantam e tocam canções populares brasileiras que falam de rios e mares. Com Celso Frateschi, Helio Cicero e Chico Carvalho. 90 min. 12 anos. Tucarena (170 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8453. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até 22/11.

O Topo da Montanha

O casal de atores Lázaro Ramos e Taís Araújo protagoniza a peça, sobre o encontro do ativista político Martin Luther King com a camareira de um hotel. A moça, em seu primeiro dia de trabalho, examina o líder em seus princípios. Texto de Katori Hall. Dir. Lázaro Ramos. 80 min. 12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, 3662-7233. 6ª, 21h30; sáb., 21h e dom., 18h. R$ 90. Até 13/12.

Tribos

Antonio Fagundes e seu filho, Bruno Fagundes, contam a história de um rapaz que nasceu surdo em uma família de ouvintes. Dir. Ulysses Cruz. 80 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 50/R$ 80. Até 13/12.

Musicais

Nuvem de Lágrimas

O musical faz uma mistura inesperada: adapta a história do clássico ‘Orgulho e Preconceito’, de Jane Austen, para o interior brasileiro, com canções da dupla Chitãozinho & Xororó. No elenco, estão a cantora Lucy Alves (‘The Voice Brasil’ 2013) e o cantor e violeiro Gabriel Sater (filho de Almir Sater). 120 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, 3º piso, Perdizes, 3670-4100. 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 17h e 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 190. Até 15/11.

Urinal, o Musical

O espetáculo ganha versão com direção de Zé Henrique de Paula. No enredo, a falta de água leva ao fechamento de todos os banheiros privados (e, para usar os públicos, há cobrança de taxa). Recentemente, Rodrigo Lombardi passou a integrar o elenco, no papel do policial que narra a história. 125 min. 10 anos. Teatro do Núcleo Experimental (56 lug.). R. Barra Funda, 637, Barra Funda, 3259-0898. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h; 2ª, 21h. R$ 60/R$ 80. Até 14/12.

Especial

Mostra Cemitério de Automóveis Retrospectiva do Ano

A companhia de Mário Bortolotto reapresenta sete espetáculos recentes. Sábado (7), às 21h30, e domingo (8), às 20h30, tem a peça ‘Borrasca’ (50 min.; 14 anos), que retrata as lembranças e reflexões de dois homens após a morte de um amigo. Teatro Cemitério de Automóveis (35 lug.). R. Frei Caneca, 384, Consolação, 2371-5743. R$ 30. Até 20/12.

Mostra Latino-americana de Teatro de Grupo

O evento chega à sua 10ª edição com 12 espetáculos. Uma novidade este ano é a ampliação do número e dos locais de apresentação: estão previstas 52 sessões, em 11 espaços, como o CCSP, a Praça Roosevelt e várias unidades do CEU. Diversos horários. Grátis. Até dom. (8). Programação completa: bit.ly/mostralatina

Solos

Autor de ‘Incêndios’, o libanês Wajdi Mouawad traz ao Brasil esta obra. Na peça, ele também atua e dirige, e o público acompanha uma mistura de elementos de sua autobiografia à admiração que o artista nutre pelo diretor Robert Lepage. 120 min. 10 anos. Sesc Pinheiros (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (6) e sáb. (7), 21h. R$ 9/R$ 30.

Dança

Celtic Legends

O grupo, que reúne bailarinos e instrumentistas, tem na bagagem mais de mil apresentações por todo o mundo. Inspirados pela música e dança tradicional irlandesa, eles fazem única apresentação na cidade. 100 min. 8 anos. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, 3º piso, 3670-4100. 2ª (9), 21h. R$ 50/R$ 180.

Com Posição

A partir dos elementos básicos para uma composição visual – ponto, linha, forma e cor –, a Cia. Druw montou este espetáculo. Dir. Miriam Druwe. 45 min. Livre. Pinacoteca. Auditório (135 lug.). Pça. da Luz, 2, Luz, 3224-0943. Dom. (8), 14h. Grátis (retirar senha a partir das 13h30).

Projeto Sankofa – Memórias de Mão Dupla

A programação do evento, que valoriza a cultura da África, inclui apresentações de dança. Sábado (7), às 17h, tem o espetáculo ‘Yebo’, com a companhia Gumboot Dance Brasil, que exibe a dança popular criada por trabalhadores de minas africanas no século 19. Livre. Sesc Vila Mariana. Praça de eventos (250 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (7) a 29/11. Grátis.

Trilogia Cartaudgrafia

A Taanteatro Companhia apresenta, na mesma temporada, todos os espetáculos que fazem parte da trilogia em homenagem à obra do poeta francês Antonin Artaud. 12 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Viga (70 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Sumaré, 3801-1843. A partir de hoje (6). ‘Cartaudgrafia 1’: 6ª, 21h (60 min.). ‘Cartaudgrafia 2’: sáb., 21h (120 min.). ‘Cartaudgrafia 3’: dom., 20h (60 min.). R$ 20. Até 13/12.