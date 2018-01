Confira o roteiro completo de cinema

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A seguir, os filmes em cartaz na cidade de 21/1 a 27/1.

PRÉ-ESTREIAS

Anomalisa

(EUA/2015, 90 min.) – Animação. Dir. Charlie Kaufman, Duke Johnson. No original com as vozes de David Thewlis, Jennifer Jason Leigh, Tom Noonan. A animação acompanha Michael Stone, um escritor casado e com filhos que viaja para Cincinnati para dar uma palestra. Lá, conhece Lisa, uma representante de vendas que muda sua visão de vida – normalmente, Stone não consegue se envolver com as pessoas. Indicado ao Oscar de melhor animação. 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Kinoplex Itaim.

Cinco Graças

(Mustang, França-Turquia/2014, 97 min.) – Drama. Dir. Deniz Gamze Ergüven. Com Günes Nezihe, Sensoy, Doga Zeynep Doguslu, Elit Iscan. Numa vila na Turquia, a brincadeira de um grupo de garotas com outros garotos na volta da escola é denunciada como ‘imoral’ à família delas pela vizinha. A partir daí, o ambiente familiar das meninas se torna mais rígido. Indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Pai em Dose Dupla

(Daddy’s Home, EUA/2015, 96 min.) – Comédia. Dir. Sean Anders. Com Will Ferrell, Mark Wahlberg, Linda Cardellini. Brad, executivo de uma rádio, tenta ser um bom padrasto para os dois filhos da namorada, Sarah. O pai verdadeiro das crianças, Dusty, um homem desbocado, reaparece, e tenta disputar o amor das crianças com Brad. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Central Plaza, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Penha, Plaza Sul, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Villa Lobos. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, JK Iguatemi.

Trumbo: Lista Negra

(Trumbo, EUA/2015, 125 min.) – Drama. Dir. Jay Roach. Com Bryan Cranston, Michael Stuhlbarg, Diane Lane. A história verídica de Dalton Trumbo, o roteirista de filmes de sucesso como ‘A Princesa e o Plebeu’ (1952). Apesar do sucesso, ele foi perseguido pelo governo americano por sua orientação política de esquerda. Indicado ao Oscar de melhor ator (Bryan Cranston). 14 anos. Espaço Itaú Augusta, Iguatemi, JK Iguatemi, Reserva Cultural.

ESTREIAS

A 5ª Onda

(The 5th Wave, EUA/2016, 112 min.) – Ficção científica. Dir. J Blakeson. Com Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe. A Terra é atacada por extraterrestres que fazem avanços em ondas. Da primeira à quarta, episódios violentos ou extraordinários afetam o planeta. Na iminência da quinta onda, que deve extinguir a humanidade, Cassie, uma adolescente, tenta proteger seu irmão mais novo. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Lapa, Lar Center, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Santana Parque, Shopping D, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Body

(Cialo, Polônia/2015, 90 min.) – Comédia. Dir. Malgorzata Szumowska. Com Janusz Gajos, Maja Ostaszewska, Justyna Suwala, Ewa Dalkowska, Ryszard Dolinski. Preocupado com sua filha anoréxica, que sofre pela morte da mãe, um médico legista a leva a uma terapeuta. Indicado ao Urso de Ouro no Festival de Berlim de 2015, foi o ganhador do prêmio de melhor direção (Malgorzata Szumowska). 14 anos. Reserva Cultural.

Coração de Cachorro

(Heart of a Dog, EUA/2015, 75 min.) – Documentário. Dir. Laurie Anderson. No documentário experimental da artista e cantora Laurie Anderson, a figura de sua cachorra, Lolabelle, morta em 2011, é lembrada. Além da memória do animal, a americana aborda reflexões sobre a vida e a morte, baseadas em sua vida em Nova York após o 11 de setembro. 14 anos. CineSesc.

Os Invasores

(Brasil/2015, 85 min.) – Drama. Dir. Marcelo Toledo. Com Emanoela Fontes, Maxwell Nascimento e Rita Batata. Cláudia, uma jovem da periferia de São Paulo, tem o sonho de cursar Música na universidade de São Paulo, mas lhe faltam condições financeiras. Por não ter um piano em casa, ela e o namorado invadem escolas e centros culturais onde ela possa praticar o instrumento logo antes da prova de admissão. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Irmãs

(Sisters, EUA/2015, 118min.) – Comédia. Dir. Jason Moore. Com Tina Fey, Amy Poehler, Maya Rudolph. As irmãs Kate e Maura, reunidas na cidade onde cresceram após um tempo separadas, se sentem tristes com a venda da velha casa de família. No último fim de semana em posse do imóvel, elas decidem dar uma festa de despedida. 16 anos. DUBLADO: Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, SP Market. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade São Paulo.

Joy: O Nome do Sucesso

(Joy, EUA/2015, 124 min.) – Drama. Dir. David O. Russell. Com Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper. A história verídica de Joy Mangano (Jennifer Lawrence), que construiu um império milionário do zero. No longa, a história da inventora que tinha de conciliar a vida de mãe solteira com os empreendimentos que queria fazer. Indicado ao Oscar de melhor atriz (Lawrence). 10 anos. DUBLADO: Anália Franco, Interlagos, Jardim Sul, Penha, Shopping D. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Central Plaza, Cidade Jardim, Cinearte, Cinesala, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Splendor Paulista, Villa Lobos.

O Novíssimo Testamento

(Le Tout Nouveau Testament, Bélgica-França/2014, 112 min.) – Comédia. Dir. Jaco Van Dormael. Com Pili Groyne, Benoit Poelvoorde, Catherine Deneuve. No longa, Deus mora em Bruxelas e tem um relacionamento difícil com sua caçula, Ea, de dez anos. Irritada com seu temperamento difícil, ela se vinga do pai roubando seu computador pessoal e revelando a todos os humanos a data em que morrerão. 14 anos. Reserva Cultural.

Que Viva Eisenstein! – 10 Dias que Abalaram o México

(Eisenstein in Guanajuato, Holanda-México-Finlândia-Bélgica-França/2015, 105 min.) – Drama. Dir. Peter Greenaway. Com Elmer Bäck, Luis Alberti, Maya Zapata. Em 1931, o cineasta Sergei Eisenstein (‘O Encouraçado Potemkin’) chega a Guanajuato com vários problemas. Sem apoio de Hollywood e sob pressão para voltar a seu país, ele vive dez dias decisivos para sua vida. 18 anos. Caixa Belas Artes.

Reza a Lenda

(Brasil/2013, 86 min.) – Ação. Dir. Homero Olivetto. Com Cauã Reymond, Sophie Charlotte, Luisa Arraes. Ara, um homem sisudo, é o líder de uma gangue de motoqueiros no sertão nordestino. Inspirado por uma lenda, o bando de Ara rouba Tenório, um homem poderoso da região, o que faz com que seu bando seja perseguido. 14 anos. Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

EM CARTAZ

Alvin e os Esquilos: Na Estrada

(Alvin and the Chipmunks: Road Chip, EUA/2015, 93 min.) – Animação. Dir. Walt Becker. No original com as vozes de Jason Lee, Justin Long, Matthew Gray Gubler, Jesse McCartney. Apesar de não terem sido convidados para o casamento de Dave com Samantha, os esquilos Alvin, Simon e Theodore viajam para Miami, onde a cerimônia será realizada. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Penha, Plaza Sul, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza.

Amy

(Amy, EUA-Reino Unido/2015, 128 min.) – Documentário. Dir. Asif Kapadia. O filme aborda a vida da cantora britânica Amy Winehouse, morta em 2011, aos 27 anos. Indicado ao Oscar de melhor documentário. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Até que a Sorte nos Separe 3 – A Falência Final

(Brasil/2015, 107 min.) – Comédia. Dir. Roberto Santucci, Marcelo Antunez. Com Leandro Hassum, Camila Morgado, Kiko Mascarenhas. Ao ser atropelado pelo filho do homem mais rico do País, Tino passa a ter nas mãos o controle de uma grande fortuna. 10 anos. Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte, Central Plaza, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos, West Plaza.

Awake – A Vida de Yogananda

(Awake: The Life of Yogananda, EUA/2014, 87 min.) – Documentário. Dir. Paola di Florio e Lisa Leeman. A vida do indiano Paramahanda Yogananda, autor de ‘Autobiografia de um Iogue’. Livre. Espaço Itau Augusta.

O Bom Dinossauro

(The Good Dinosaur, EUA/2015, 100 min.) – Animação. Dir. Peter Sohn. Na animação, um dinossauro adolescente faz amizade com um menino humano, Spot. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim, Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi, JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista, Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos, Villa Lobos (3D), West Plaza.

LEGENDADO: Splendor Paulista.

Boi Neon

(Brasil/2015, 101 min.) – Drama. Dir. Gabriel Mascaro. Com Juliano Cazarré, Maeve Jinkings, Vinicius de Oliveira. Iremar (Juliano Cazarré) é parte de uma trupe que trabalha em vaquejadas realizadas em cidades do Nordeste. Entre a vida no campo e na caçamba de um caminhão, ele tem o desejo de desenhar e produzir suas próprias roupas. 16 anos. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Califórnia

(Brasil/2015, 87 min.) – Drama. Dir. Marina Person. Com Clara Gallo, Caio Blat, Paulo Miklos. Em 1984,

a adolescente Estela sonha em viajar para a Califórnia, onde mora o tio, um jornalista cultural. Enquanto vive as primeiras experiências típicas da adolescência, espera pela viagem para a costa oeste dos EUA. 14 anos. Espaço Itaú Augusta.

Carol

(Carol, EUA-Reino Unido/2015, 118 min.) – Drama. Dir. Todd Haynes. Com Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler. Baseado no livro de Patricia Highsmith, o longa acompanha as mudanças na vida de Therese, atendente numa loja de departamento que se envolve com Carol, uma cliente. Indicado aos Oscar de melhor atriz (Cate Blanchett), atriz coadjuvante (Rooney Mara) e roteiro adaptado, entre outros. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Cinearte, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Pátio Paulista, Reserva Cultural.

Chico – Artista Brasileiro

(Brasil/2015, 115 min.) – Documentário. Dir. Miguel Faria Jr. No longa, o cantor, compositor, e escritor Chico Buarque executa suas músicas e comenta aspectos de suas carreiras musical e literária. Nos depoimentos, fala também do contexto histórico em que sua produção se inseriu. 12 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

O Clã

(El Clan, Argentina-Espanha/2015, 110 min.) – Drama. Dir. Pablo Trapero. Com Antonia Bengoechea, Gastón Cocchiarale, Guillermo Francella. Uma família de classe média argentina sequestra pessoas ricas. Arquimedes, o patriarca, lidera os crimes com a ajuda do filho Alex, um craque do rúgbi argentino. Baseado em uma história real. 16 anos. Espaço Itaú Augusta.

Creed: Nascido para Lutar

(Creed, EUA/2015, 133 min.) – Drama. Dir. Ryan Coogler. Com Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson. Já velho e aposentado, Rocky (Sylvester Stallone) volta aos ringues, mas não para lutar. Ele é procurado por Adonis Johnson (Michael B. Lewis), filho ilegítimo do antigo rival de Rocky, Apollo Creed (Carl Weathers), para ser seu treinador de boxe. Indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante (Sylvester Stallone). 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Santana Parque, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Diplomacia

(Diplomatie, França-Alemanha/2014, 88 min.) – Drama. Dir. Volker Schlöndorff. Com André Dussollier, Niels Arestrup, Burghart Klaußner, Robert Stadlober. Durante a Segunda Guerra, um general alemão, na França ocupada, recebe ordens de explodir Paris. Uma noite antes da data prevista, ele recebe o cônsul da Suécia, que o convence a desistir do ataque. Baseado em uma historia verídica. 14 anos. Caixa Belas Artes, Reserva Cultural.

Divertida Mente

(Inside Out, EUA/2015, 94 min.) – Animação. Dir. Pete Docter e Ronaldo Del Carmen. No original com as vozes de Amy Poehler, Phyllis Smith, Richard Kind, Bill Hader, Lewis Black, Mindy Kaling. Riley, uma menina de 11 anos, acaba de se mudar para São Francisco. Alegria, Medo, Raiva, Nojinho e Tristeza, personagens dentro de sua cabeça, estão sempre brigando, tentando decidir o que ela acha de sua nova vida. Indicado aos Oscar de melhor animação e roteiro original. Livre. Espaço Itaú Augusta.

O Fio de Ariane

(Au Fil d’Ariane, França/2014, 93 min.) – Drama. Dir. Robert Guédiguian. Com Ariane Ascaride, Jacques Boudet, Jean-Pierre Darroussin, Anaïs Demoustier, Youssouf Djaoro. Ariane, uma mulher de meia-idade, comemoraria o aniversário em casa, mas seus amigos cancelam a visita. Sem a festa, decide viajar para Marselha e aproveitar seu dia sem eles. 14 anos. Reserva Cultural.

A Grande Aposta

(The Big Short, EUA/2015, 130 min.) – Comédia. Dir. Adam McKay. Com Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt. A história dos personagens que previram a derrocada do sistema imobiliário dos EUA, que levaria à crise econômica de 2008. Baseado no livro do jornalista Michael Lewis. Indicado aos Oscar de melhor filme, melhor direção (Adam McKay), melhor ator coadjuvante (Christian Bale) e roteiro adaptado, entre outros. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Interlar Aricanduva, San-

tana Parque, Shopping D, SP Market, LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Santana Parque.

Hipóteses para o Amor e a Verdade

(Brasil/2014, 85 min.) – Drama. Dir. Rodolfo García Vázquez. Com Luiza Gottschalk, Nany People, Tiago Leal. Adaptação de uma peça d’Os Satyros, o filme retrata São Paulo por meio de personagens solitários. 18 anos. Caixa Belas Artes.

Jogos Vorazes: A Esperança – O Final

(The Hunger Games – Mockingjay: Part 2, EUA/2015, 136 min.) – Ficção científica. Dir. Francis Lawrence. Com Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth. Na última parte da saga baseada nos livros da americana Suzanne Collins, Katniss (Jennifer Law-rence) tenta derrubar a Capital,

que controla a população e a mantém miserável e faminta. 12 anos. DUBLADO: Interlar Aricanduva (3D), Shopping D. LEGENDADO: Pátio Paulista.

Labirinto de Mentiras

(Im Labyrinth des Schweigens, Alemanha/2014, 124 min.) – Drama. Dir. Giulio Ricciarelli. Com Alexander Fehling, André Szymanski, Friederike Becht. Na Alemanha do fim dos anos 1950, um jovem procurador se propõe a investigar os casos de Auschwitz – na época, ainda tida como uma ficção inventada pelos vencedores da Segunda Guerra. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Love

(Love, França/2015, 134 min.) – Drama. Dir. Gaspar Noé. Com Karl Glusman, Klara Kristin. Murphy vive um relacionamento com a instável Elektra. O casal convida a vizinha bonita para a cama, sem saber o efeito que isso terá na relação. Exibido em Cannes, o filme causou polêmica por conter cenas de sexo explícito. 18 anos. Reserva Cultural (3D).

Macbeth: Ambição e Guerra

(Macbeth, Reino Unido-França-EUA/2015, 113 min.) – Drama. Dir. Justin Kurzel. Com Michael Fassbender, Marion Cottilard, David Thewlis. No clássico de Shakespeare, um general trai o rei ao ouvir uma profecia de que será o novo monarca. Indicado à Palma de Ouro em Cannes em 2015. 16 anos. Caixa Belas Artes, Reserva Cultural.

O Menino e o Mundo

(Brasil/2013, 85 min.) – Animação. Dir. Alê Abreu. Um menino sai em busca do pai, que o abandonou, e descobre um mundo maior que sua aldeia, com cidades grandes e fábricas enormes. Praticamente sem diálogos, os personagens falam um ‘português invertido’, e o filme conta com trilha sonora dos Barbatuques e Emicida. Indicado ao Oscar de melhor animação. Livre. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Oito e Meio

(8 1/2, França-Itália/1963, 138 min.) – Drama. Dir. Federico Fellini. Com Marcello Mastroianni, Anouk Aimée, Claudia Cardinale. No clássico do cineasta italiano Federico Fellini, um cineasta sofre uma crise de inspiração, prestes a filmar seu novo longa. Pressionado por todos à sua volta, ele vai para um retiro numa estação de águas, onde pretende descansar. A volta do filme ao circuito comercial faz parte do projeto Clássica. 14 anos. Espaço Itaú Augusta.

Os Oito Odiados

(The Hateful Eight, EUA/2015, 177 min.) – Drama. Dir. Quentin Tarantino. Com Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason. Nos Estados Unidos do século 19, John, um caçador de recompensas, pretende levar a prisioneira Daisy a um xerife. No caminho, ele dá carona a alguns passageiros inesperados, Indicado ao Oscar de melhor atriz coadjuvante (Jennifer Jason Leigh), entre outros. 18 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Espaço Itaú Augusta, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Reserva Cultural, Splendor Paulista, Villa Lobos.

As Memórias de Marnie

(Omoide no Marnie, Japão/2014, 108 min.) – Animação. Dir. Hiromasa Yonebayashi. Na animação do Studio Ghibli, Anna, uma criança solitária, faz amizade com Marnie, que mora num castelo isolado. O filme é um dos indicados ao Oscar de melhor animação. Livre. Espaço Itaú Augusta.

Ponte dos Espiões

(Bridge of Spies, EUA/2015, 141 min.) – Drama. Dir. Steven Spielberg. Com Tom Hanks, Mark Rylance, Alan Alda. Na Guerra Fria, um advogado especializado em seguros é recrutado pela CIA para defender um espião britânico acusado de cooperar com a União Soviética. Indicado aos Oscar de melhor filme, melhor ator coadjuvante (Rylance) e melhor roteiro original, entre outros. 12 anos. Kinoplex Itaim.

Quarto de Guerra – A Oração É uma Arma Poderosa

(War Room, EUA/2015120 min.) – Drama. Dir. Alex Kendrick. Com Priscilla C. Shirer, T.C. Stallings. A família de Tony e Elizabeth vive uma crise. Para resolver os conflitos, Clara os aconselha. 10 anos. DUBLADO: Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Raposo Shopping, SP Market.

Relatos Selvagens

(Relatos Salvajes, Argentina-Espanha/2014, 122 min.) – Comédia. Dir. Damián Szifrón. Com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese. Seis breves histórias, que compartilham a ideia de ‘selvageria’ nas relações humanas e um humor irônico. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Sabor da Vida

(An, França-Alemanha-Japão/ 2015, 114 min.) – Drama. Dir. Naomi Kawase. Com Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara Uchida. O dono de uma padaria contrata uma idosa para trabalhar em sua cozinha. A partir da relação de trabalho, surge uma amizade. 14 anos. Espaço Itaú Augusta.

A Segunda Esposa

(Kuma, Áustria/2012, 93 min.) – Drama. Dir. Umut Dag. Com Nihal G. Koldas, Begüm Akkaya, Vedat Erincin. Apesar de acreditar ser prometida a Hassan, Ayse será a segunda mulher do pai do rapaz, Mustafa, num casamento arranjado. Ela vai para a Áustria, onde a família mora, e acaba encontran-do uma amiga na primeira mulher de Mustafa. 14 anos. CineSesc.

Shaun, o Carneiro

(Shaun the Sheep, Reino Unido-França/2015, 85 min.) – Animação. Dir. Mark Burton, Richard Starzak. Baseado na série de TV homônima, o longa traz de volta Shaun e seus companheiros, que saem do campo em direção à cidade grande. Indicado ao Oscar de melhor animação. Livre. Espaço Itaú Augusta.

Snoopy & Charlie Brown – Peanuts, O Filme

(The Peanuts Movie, EUA/2015, 88 min.) – Animação. Dir. Steve Martino. Charlie Brown tenta conquistar o amor de sua vida enquanto o cachorrinho Snoopy enfrenta seu arqui-inimigo, o Barão Vermelho. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Iguatemi (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lapa, Lapa (3D), Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis, Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos, Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Bristol, Cidade São Paulo (3D).

Spotlight – Segredos Revelados

(Spotlight, EUA/2015, 129 min.) – Drama. Dir. Tom McCarthy. Com Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams. A história verídica de jornalistas de Boston que conseguem provar casos de abuso infantil na Igreja Católica. Indicado aos Oscar de melhor filme, direção (Tom McCarthy), melhor ator coadjuvante (Mark Ruffalo), atriz coadjuvante (Rachel McAdams) e roteiro original, entre outros.

12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Metrô Santa Cruz, Reserva Cultural, Splendor Paulista, Villa Lobos.

Star Wars – O Despertar da Força

(Star Wars: The Force Awakens, EUA/2015, 136 min.) – Ficção científica. Dir. J. J. Abrams. Com Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher. A trama do novo episódio da franquia se passa 30 anos após a derrota do maléfico Império Galáctico. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco (Imax/3D), Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Metrô Itaquera (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco (Imax/3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Cidade Jardim, Eldorado (3D), Iguatemi (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (Imax/3D), Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz (3D), Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Santana Parque (3D), Villa Lobos.

Steve Jobs

(Steve Jobs, EUA/2015, 122 min.) – Drama. Dir. Danny Boyle. Com Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen. Michael Fassbender interpreta o cofundador da Apple nos dias de três lançamentos de seus computadores nas décadas de 1980 e 1990. Indicado ao Oscar de melhor ator (Michael Fassbender) e atriz coadjuvante (Kate Winslet). 10 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Frei Caneca – Espaço Itaú, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Pátio Paulista, Villa Lobos.

As Sufragistas

(Suffragette, EUA/2015, 107 min.) – Drama. Dir. Sarah Gavron. Com Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep. O surgimento do movimento pelos direitos de mulheres numa lavanderia londrina no século 19. Inicialmente relutante, uma das trabalhadoras decide por se juntar ao movimento. 14 anos. Bristol, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Vai que Dá Certo 2

(Brasil/2015, 98 min.) – Comédia. Dir. Mauricio Farias. Com Danton Mello, Fábio Porchat, Lúcio Mauro Filho. Após o fracasso no primeiro filme, Rodrigo, Danilo, Tonico e Amaral continuam tentando arranjar um esquema para enriquecer. Tentam chantagear Elói com um vídeo em que ele aparece em cenas comprometedoras. 14 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Marabá, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza.

ESPECIAL

Amor em Sampa

Em comemoração ao aniversário da cidade, o musical ambientado em São Paulo tem três sessões especiais de pré-estreia na 2ª (25), apresentadas pelos diretores Carlos Alberto Ricelli e Kim Riccelli, além de parte do elenco, representado por Bruna Lombardi, Leticia Colin, Thiago Abravanel, Miá Mello e Marcelo Airoldi. As sessões ocorrem no SP Market, às 15h10; no Eldorado, às 16h45; e no Cidade Jardim, às 18h30. Ingressos: www.ingresso.com. R$ 23/R$ 33

Ópera na Tela

A partir de 3ª (19), o festival exibe óperas da temporada europeia recente no Cinearte e no Frei Caneca – Espaço Itaú. Entre os títulos estão ‘Aida’, de Verdi, e ‘Alceste’, de Gluck. R$ 20/R$ 30. Programação: bit.ly/opetel

Mostra de Cinema Russo Contemporâneo

Realizada no Caixa Belas Artes até 27/1, a mostra exibe 13 filmes representativos da Perestroika e dos últimos 20 anos da produção do país, como ‘Penitência’ (1984), de Tengiz Abuladze. Programação: bit.ly/ciruss. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2894-5781. R$ 10/R$ 5. Até 27/1.

Cinematographo

O projeto do MIS, que pretende recriar a atmosfera das primeiras sessões de cinema exibe, no domingo (24), às 16h, ‘Um Cão Andaluz’ (1928), de Luis Buñuel, e ‘Entr’Acte’ (1924), de René Clair. Os filmes são sonorizados ao vivo pela banda Violeta de Outono. Museu da Imagem e do Som (MIS). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. R$ 6.