Confira o roteiro completo de cinema da semana

Confira, a seguir, os filmes em cartaz de 28/4 a 4/5.

PRÉ-ESTREIAS

A Assassina

(Nie Yinniang, Taiwan-China/2015, 105 min.) – Drama. Dir. Hou Hsiao-Hsien. Com Shu Qi, Cheng Chang, Tsumabuki Satoshi. No século 9, Nie Yin Niang encara um dilema: foi incumbida da missão de matar Tian Ji’an, a quem ama e de quem já foi noiva. O longa ganhou o prêmio de melhor diretor em Cannes 2015, entre outros prêmios. 12 anos. Reserva Cultural.

O Décimo Homem

(El Rey del Once, Argentina/2015, 85 min.) – Comédia. Dir. Daniel Burman. Com Alan Sabbagh, Julieta Zylberberg, Usher Raymond. Ariel, um rapaz que se mudou da Argentina para Nova York, é economista. Ao voltar a sua terra natal, percebe as diferenças entre sua antiga vida e sua nova rotina. 12 anos. Espaço Itaú Augusta.

Heróis da Galáxia – Ratchet e Clank

(Ratchet & Clank, Hong Kong-Canadá-EUA/2016, 94 min.) – Animação. Dir. Kevin Munroe e Jericca Cleland. A dupla Ratchet e Clank tenta impedir um vilão alienígena, Drek, de des- truir a Galáxia Solana. Livre. DUBLADO: Central Plaza, Central Plaza (3D), Eldorado (3D), Interlagos, Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Shopping D (3D), Pátio Paulista, Plaza Sul, Raposo Shopping, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos (3D).

Ralé

(Brasil/2015, 73 min.) – Drama. Dir. Helena Ignez. Com Ney Matogrosso, Simone Spoladore, Djin Sganzerla. O longa acompanha uma equipe de jovens diretores que filmam ‘A Exibicionista’ numa fazenda. Barão, interpretado por Ney Matogrosso, vive no lugar paradisíaco, onde celebrará seu casamento com o dançarino Marcelo. 14 anos. CineSesc.

ESTREIAS

Capitão América: Guerra Civil

(Captain America: Civil War, EUA/2016, 147 min.) – Ação. Dir. Anthony Russo e Joe Russo. Com Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson. Um órgão de responsabilidade é criado para dirigir Os Vingadores. A organização faz um racha entre os heróis: de um lado, Steve Rogers, o Capitão América, quer que a equipe esteja livre de interferência governamental; já Tony Stark, o Homem de Ferro, apoia a iniciativa. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Iguatemi (3D), Interlagos (3D), Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Itaim Paulista (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax/3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Bristol, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi, JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (Imax/3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim, Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Santana Parque (3D), Shopping D (3D), SP Market (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D).

Dois Rémi, Dois

(Deux Rémi, Deux, França/2015, 65 min.) – Comédia. Dir. Pierre Léon. Com Pascal Cervo, Serge Bozon, Luna Picoli-Truffaut. Aos 30 anos, Rémis tem uma vida amorosa tímida e um emprego ruim. E terá de conviver com um sósia seu, desagradável e intrusivo. 14 anos. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

O Dono do Jogo

(Pawn Sacrifice, EUA/2015, 115 min.) – Drama. Dir. Edward Zwick. Com Tobey Maguire, Liev Schreiber, Michael Stuhlbarg. Em 1972, o soviético Boris Spassky, melhor enxadrista do mundo, é desafiado pelo norte-americano Bobby Fischer, que quer derrotá-lo. 12 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Iguatemi, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Metrô Santa Cruz, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural, Splendor Paulista.

Exilados do Vulcão

(Brasil/2013, 125 min.) – Drama. Dir. Paula Gaitán. Com Vincenzo Amato, Bruno Cesário, Clara Choveaux. Uma mulher resgata de um incêndio fotografias e um diário, últimos rastros do homem que amou. Decide, então, refazer seus passos. 14 anos. CineSesc, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Fogo no Mar

(Fuocoammare, Itália-França/2016, 106 min.) – Documentário. Dir. Gianfranco Rosi. A vida na ilha italiana de Lampedusa. O local é famoso por ser o primeiro porto de escala para refugiados da África e do Oriente Médio. Vencedor do Urso de Ouro em Berlim 2016. 12 anos. Cinesala, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

A Frente Fria que a Chuva Traz

(Brasil/2015, 95 min.) – Drama. Dir. Neville D’Almeida. Com Bruna Linzmeyer, Johnny Massaro, Chay Suede. Baseado na peça de Mário Bortolotto, o longa aborda um grupo de jovens numa casa com laje na favela do Vidigal, no Rio. Ao preparar uma festa, surgem intrigas entre os jovens e os moradores do lugar. 16 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Geraldinos

(Brasil/2016, 88 min.) – Documentário. Dir. Pedro Asbeg e Renato Martins. O longa aborda o fim

da Geral do Maracanã, uma seção do estádio carioca em que os torcedores assistiam ao jogo em pé, perto do gramado. 12 anos. Caixa Belas Artes.

O que Eu Fiz para Merecer Isso?

(Une Heure de Tranquillité, França/2014, 79 min.) – Comédia. Dir. Patrice Leconte. Com Christian Clavier, Carole Bouquet, Valérie Bonneton. Após comprar um disco muito raro de jazz, Michel tenta ouvi-lo. Acaba sendo interrompido por uma série de incidentes, entre eles uma revelação de sua mulher. Livre. Caixa Belas Artes, Cinearte, Iguatemi, Jardim Sul.

EM CARTAZ

A Três Vamos Lá

(A Trois On Y Va, França/2014, 86 min.) – Comédia. Dir. Jérôme Bonnell. Com Anaïs Demoustier, Félix Moati, Sophie Verbeeck. Amantes, Micha e Charlotte se traem com a mesma menina, Mélodie. 16 anos. Reserva Cultural.

O Abraço da Serpente

(El Abrazo de la Serpiente, Colômbia/2015, 125 min.) – Drama. Dir. Ciro Guerra. Com Brionne Davis, Nilbio Torres e Antonio Bolívar. Um índio vive num exílio voluntário no meio da floresta amazônica. A chegada de um etnobotânico, à procura de uma planta com características especiais, interrompe seu isolamento. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Amor por Direito

(Freeheld, EUA /2015, 104 min.) – Drama. Dir. Peter Sollett. Com Julianne Moore, Steve Carrell, Ellen Page. Ao descobrir que tem uma doença terminal, Laurel, uma policial, pretende estender os benefícios de sua pensão a Stacie, sua companheira, mas o Estado se recusa a reconhecer o direto. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista.

Ave, César!

(Hail, Caesar!, EUA/2016, 105 min.) – Comédia. Dir. Ethan Coen e Joel Coen. Com Josh Brolin, Scarlett Johansson, George Clooney. Nos anos 1950, em Hollywood, Eddie Mannix, produtor da Capitol Studios, lida com o sequestro do protagonista de um dos filmes que produz. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Cinearte, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Kinoplex Itaim, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural.

Batman vs. Superman: A Origem da Justiça

(Batman v Superman: Dawn of Justice, EUA/2016, 151 min.) – Ação. Dir. Zack Snyder. Com Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams. Após sua batalha contra o General Zod, Superman não é uma unanimidade entre a população de Metrópolis: alguns o acham perigoso. Entre os que desconfiam do herói está Batman, que passa a rivalizar com ele. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé (3D), Center Norte (3D), Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade Jardim (3D), Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Interlar Ari- canduva (3D), Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Me- trô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pom- peia, Bristol, Cidade Jardim, Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Jardim Sul, JK Iguatemi, Ki- noplex Vila Olímpia, Market Pla- ce, Market Place (3D), Metrô San ta Cruz (3D), Me-trô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Paulista, Pátio Paulista (3D), Villa Lobos.

A Bruta Flor do Querer

(Brasil/2016, 76 min.) – Drama. Dir. Andradina Azevedo e Dida Andrade. Com Diana Mota, Dida Andrade, Andradina Azevedo. Apesar de ter produzido bons curtas na faculdade, Diego agora filma casamentos para sobreviver e enfrenta problemas em sua vida amorosa. 16 anos. Espaço Itaú Augusta.

O Caçador e a Rainha do Gelo

(The Huntsman: Winter’s War, EUA/2016, 114 min.) – Fantasia. Dir. Cedric Nicolas-Troyan. Com Chris Hemsworth, Jessica Chastain, Charlize Theron. Enquanto as rainhas irmãs Ravenna e Freya travam uma guerra, os guerreiros Eric e Sara tentam esconder o romance que vivem. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boulevard Tatuapé, Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Center Norte (3D), Cen- tral Plaza, Central Plaza (3D), Eldorado, Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Lapa, Mais Shopping Lar- go 13, Marabá, Metrô Itaquera, Me- trô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Ra- poso Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D). LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Cidade Jardim, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Cen- ter (3D), Market Place, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza, Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista, Pátio Paulista (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Casamento Grego 2

(My Big Fat Greek Wedding 2, EUA/2016, 91 min.) – Comédia. Dir. Kirk Jones. Com Nia Vardalos, John Corbett, Lainie Kazan. Já casados, Toula e Ian tentam compreender a filha adolescente. Com a revelação de um segredo da família, os Portokalos fazem outro casamento grego. 12 anos. Kinoplex Itaim.

De Onde Eu te Vejo

(Brasil/2016, 90 min.) – Comédia. Dir. Luiz Villaça. Com Denise Fraga, Domingos Montagner, Marisa Orth. Ana e Fábio, casados há 20 anos, decidem se separar. Mas há um detalhe curioso: Fábio se muda para um apartamento do outro lado da rua em que ela mora. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes.

Em Nome da Lei

(Brasil/2015, 115 min.) – Suspense. Dir. Sergio Rezende. Com Mateus Solano, Chico Díaz, Paolla Oliveira. Vitor, um jovem juiz federal, tenta desfazer uma máfia que domina a fronteira entre o Brasil e o Paraguai há anos. 14 anos. Anália Franco, Boavista, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

O Escaravelho do Diabo

(Brasil/2016, 102 min.) – Suspense. Dir. Carlo Milani. Com Thiago Rosseti, Marcos Caruso, Jonas Bloch. Uma série de assassinatos ocorre em uma cidade de interior. Antes de morrerem, todas as vítimas, pessoas ruivas, recebem um pacote com um escaravelho. Baseado no livro homônimo. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Eu Sou Carlos Imperial

(Brasil/2015, 90 min.) – Documentário. Dir. Renato Terra e Ricardo Calil. O documentário pinta um retrato do apresentador de TV Carlos Imperial, responsável por lançar nomes como Elis Regina e Roberto Carlos. 16 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

O Filho de Saul

(Saul Fia, Hungria/2015, 107 min.) – Drama. Dir. László Nemes. Com Géza Röhrig, Levente Molnár e Urs Rechn. Durante a Segunda Guerra, o judeu Saul é obrigado a trabalhar num campo de concentração. Ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. 14 anos. Caixa Belas Artes.

O Futebol

(Brasil-Espanha/2014, 79 min.) – Documentário. Dir. Sergio Oksman. O longa é baseado no reencontro do diretor Sergio Oksman com seu pai, Simão, após 20 anos de ausência. Oksman toma a Copa do Mundo de 2014, realizada no País, como ponto de partida para a convivência com seu pai. 10 anos. Caixa Belas Artes.

A Garota de Fogo

(Magical Girl, Espanha-França/2014, 127 min.) – Drama. Dir. Carlos Vermut. Com Luis Bermejo, Lucía Pollán, José Sacristán. Alicia, uma menina com câncer, sonha em ter a fantasia de Yukiro, personagem de um anime que adora. Mas Luis, seu pai, não tem dinheiro para o último desejo da garota, e usa meios

escusos para obtê-lo. 16 anos. Caixa Belas Artes.

A Garota Dinamarquesa

(The Danish Girl, EUA-Reino Unido-Alemanha/2015, 119 min.) – Drama. Dir. Tom Hooper. Com Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whi-shaw. A vida de Lili Elbe, mulher trans que foi a primeira pessoa a se submeter a uma cirurgia de mudança de sexo. O longa rendeu a Alicia Vikander o Oscar de melhor atriz coadjuvante este ano. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Gritos e Sussurros

(Viskningar och Rop, Suécia/1972, 93 min.) – Drama. Dir. Ingmar Bergman. Com Harriet Andersson, Liv Ullmann, Kari Sylwan. Agnes está morrendo de câncer numa mansão campestre da Suécia, na virada do século 19 para o 20. Suas irmãs, Karin e Maria, a visitam para consolá-la, mas o encontro desperta tensões e ressentimentos. 18 anos. CineSesc.

Invasão a Londres

(London Has Fallen, EUA-Reino Unido-Bulgária/2016, 98 min.) – Ação. Dir. Babak Najafi. Com Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman. Sequência de ‘Invasão à Casa Branca’. Após a morte misteriosa do primeiro-ministro britânico, um atentado é realizado durante seu funeral. O presidente dos EUA escapa. Mas continua a ser perseguido. 14 anos. DUBLADO: Santana Parque, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim, Eldorado, Jardim Sul, Kinoplex Vila Olímpia, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

A Juventude

(La Giovinezza, Itália-França-Reino Unido-Suíça/20, 124 min.) – Drama. Dir. Paolo Sorrentino. Com Michael Caine, Harvey Ketel, Rachel Weisz. Um maestro aposentado passa os dias num spa nos alpes suíços, pensando na vida. 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

Labirinto de Paixões

(Laberinto de Pasiones, Espanha/1982, 100 min.) – Drama. Dir. Pedro Almodóvar. Com Cecilia Roth, Imanol Arias, Helga Liné. Na Madri dos anos 1980, Sexilia é filha de um especialista em fertilização. Ela se apaixona por Riza, que nunca se envolveu com uma mulher. 18 anos. Cine Segall.

Mente Criminosa

(Criminal, Reino Unido/2016, 114 min.) – Ação. Dir. Ariel Vromen. Com Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones. Como última tentativa de concluir uma missão, a CIA usa um método inusitado. As memórias e habilidades de um agente do serviço secreto são implantadas em um presidiário perigoso. 14 anos. Eldorado Kinoplex Vila Olímpia.

Milagres do Paraíso

(Miracles from Heaven, EUA/2016, 109 min.) – Drama. Dir. Patricia Riggen. Com Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson. Um milagre muda a vida de Christy, menina com uma doença incurável. Baseado em uma história verídica. 10 anos. DUBLADO: Interlagos, Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, JK Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Santana Parque.

Mogli – O Menino Lobo

(The Jungle Book, EUA/2016, 105 min.) – Aventura. Dir. Jon Favreau. Com Neel Sethi, Ben Kingsley, Bill Murray. Mogli, um garoto indiano, é criado na selva por lobos, um urso e uma pantera. Baseado em ‘O Livro da Selva’, de Rudyard Kipling. 10 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boulevard Tatuapé, Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte, Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo, Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Interlagos, Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Igua- temi, Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Lar Cen- ter (3D), Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Mooca Pla- za (3D), Pátio Higienópolis, Pá- tio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shop- ping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos, Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pá- tio Paulista, Pátio Paulista (3D), Santana Parque, Villa Lobos.

Nise – O Coração da Loucura

(Brasil/2012, 108 min.) – Drama. Dir. Roberto Berliner. Com Glória Pires, Augusto Madeira, Fernando Eiras. O longa acompanha o período em que a doutora Nise da Silveira volta ao hospital psiquiátrico no Rio onde trabalhou, no início dos anos 1950. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade São Paulo, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural, Villa Lobos.

No Mundo da Lua

(Atrapa la Bandera, Espanha/2015, 94 min.) – Animação. Dir. Enrique Gato. A empreitada de um milionário tenta colonizar a lua. Um surfista de 12 anos e seus amigos tentam im- pedi-lo. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Center Norte (3D), Central Plaza, Cidade São Pau- lo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Interlagos, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, JK Iguatemi, Mais Shopping Largo 13, Market Place, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Raposo Shopping, Santana Parque (3D), Shopping D (3D), SP Market, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D).

Nossa Irmã Mais Nova

(Umimachi Diary, Japão/2015, 126 min.) – Drama. Dir. Hirokazu Koreeda Kornel Mundruczó. Com Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Suzu Hirose, Kaho. Três irmãs, distantes do pai há 15 anos, vão a seu funeral. Lá, conhecem uma meia-irmã, Suzu, que convidam para a casa onde moram. 10 anos. Reserva Cultural.

A Paixão de JL

(Brasil/2014, 82 min.) – Documentário. Dir. Carlos Nader. Um retrato do artista cearense José Leonilson, morto em 1993 pelo vírus da Aids. 14 anos. Espaço Itaú Augusta.

Sinfonia da Necrópole

(Brasil/2014, 85 min.) – Musical. Dir. Juliana Rojas. Com Eduardo Gomes, Luciana Paes, Hugo Villavicenzio. Um aprendiz de coveiro, recupera o ânimo com a chegada de uma funcionária do serviço funerário, que precisa de sua ajuda para fazer uma pesquisa. 12 anos. Espaço Itaú Augusta.

O Regresso

(The Revenant, EUA/2015, 156 min.) – Drama. Dir. Alejandro González Iñárritu. Com Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson. Baseado na história real do explorador Hugh Glass, atacado por um urso e abandonado por um grupo de caçadores durante uma expedição no século 19. O longa rendeu um Oscar a Iñárritu (melhor diretor) e outro a Leonardo DiCaprio (melhor ator), entre outros. 16 anos. Caixa Belas Artes.

Relatos Selvagens

(Relatos Salvajes, Argentina-Espanha/2014, 122 min.) – Comédia. Dir. Damián Szifrón. Com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese. Seis breves histórias, contadas com humor irônico, que compartilham a ideia de ‘selvageria’ nas relações humanas. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Rua Cloverfield, 10

(10 Cloverfield Lane, EUA/2016, 103 min.) – Ficção científica. Dir. Dan Trachtenberg. Com John Goodman, Mary Elizabeth Winstead, John Gallagher Jr. Após um acidente, Michelle se descobre presa numa cela por Howard, que alega que um ataque nuclear ou químico tornou o ar da Terra letal. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade São Paulo, Eldorado, Metrô Santa Cruz, Pátio Paulista.

A Senhora da Van

(The Lady in the Van, Reino Unido/2015, 104 min.) – Comédia. Dir. Nicholas Hytner. Com Maggie Smith, Alex Jennings, Jim Broadbent. O longa, baseado numa história real, apresenta uma senhora que passa 15 anos vivendo dentro de sua van. 10 anos. Reserva Cultural.

Spotlight – Segredos Revelados

(Spotlight, EUA/2015, 129 min.) – Drama. Dir. Tom McCarthy. Com Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams. A história verídica de jornalistas de Boston que conseguem provar casos de abuso infantil cometidos por padres. O longa ganhou o Oscar de melhor filme e de melhor roteiro original. 12 anos. Reserva Cultural.

O Tesouro

(Comoara, França-Romênia/2015, 89 min.) – Drama. Dir. Corneliu Porumboiu. Com Toma Cuzin, Radu Banzaru, Florin Kevorkian. Costi recebe uma proposta do vizinho. Se conseguirem o dinheiro para vasculhar o quintal da casa de seu avô, dividem uma possível fortuna enterrada na propriedade. 12 anos. Espaço Itaú Augusta.

Truman

(Truman, Espanha-Argentina/2015, 108 min.) – Drama. Dir. Cesc Gay. Com Ricardo Darín, Javier Cámara. Julian tem uma visita inesperada do amigo Tomas. Durante quatro dias, os dois e o cão de Julian, Truman, vivem momentos decisivos para a amizade. 14 anos. Caixa Belas Artes, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia.

Yorimatã

(Brasil/2014, 117 min.) – Documentário. Dir. Rafael Saar. Obra sobre Luhli e Lucina, duas artistas do movimento hippie no Brasil dos anos 1970. 10 anos. Cine Segall.

Uma História de Loucura

(Une Historie de Fou, França/2015, 134 min.) – Drama. Dir. Robert Guédiguian. Com Simon Abkarian, Ariane Ascaride, Grégoire Leprince. Aram, um jovem de ascendência armênia, explode o carro do embaixador turco em Paris. Gilles, um ciclista, é gravemente ferido pela explosão, cruzando o destino dos dois. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Zootopia: Essa Cidade É o Bicho

(Zootopia, EUA/2016, 108 min.) – Animação. Dir. Byron Howard e Rich Moore. Juddy, uma coelha, sonha em se tornar a primeira coe- lha policial em Zootopia, cidade on- de os animais vivem em paz. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé Center Norte (3D), Central Plaza, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Kinoplex Vila Olímpia, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Penha, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Villa Lobos.

ESPECIAL

Clássicos Restaurados do Cinema Francês

Em parceria com a Embaixada da França, a Cinemateca exibe 19 longas clássicos do cinema francês. Programação: bit.ly/cinefrantec Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, metrô Vila Mariana, 3512-6111. Grátis.

Um Filme, Cem Histórias: Abbas Kiarostami

O CCBB realiza mostra com 28 títulos – entre raridades e obras aclamadas pela crítica – do cineasta iraniano Abbas Kiarostami. Programação: bit.ly/abbaski Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). R. Álvares Penteado, 112, Centro, metrô São Bento, 3113-3651. R$ 10.

Circuito SPCine

Recém-inaugurada, mais uma das salas públicas abertas em CEUs pela Prefeitura, tem seus primeiros dias de programação regular. Confira, a seguir, os filmes exibidos. Dom. (1º), 13h30, Snoopy & Charlie Brown – Penauts, O Filme (2015), de Steve Martino; 15h30, Um Suburbano Sortudo (2016), de Roberto Santucci e Marcelo Antunez; 18h, A Luneta do Tempo (2014), de Alceu Valença. 4ª (4), 15h, Snoopy & Charlie Brown – Penauts, O Filme (2015), de Steve Martino; 17h, Um Suburbano Sortudo (2016), de Roberto Santucci e Marcelo Antunez; 19h30, A Luneta do Tempo (2014), de Alceu Valença. CEU São Rafael. R. Cinira Polônio, 100, Jd. Rio Claro, 2752-1043.

Queen: A Night in Bohemia

O Cinemark Metrô Santa Cruz exibe na 5ª (5), às 21h, documentário sobre a banda britânica.

Cinemark Metrô Santa Cruz. R. Domingos de Morais, 2.564, 5180-3298. R$ 40.

Circuito Consórcio Honda ao Ar Livre

O Memorial da América Latina recebe um circuito de cinema ao ar livre, exibindo filmes até o dia 8/5 – a doação de um alimento não perecível dá direito a um ingresso. Além de sessões, haverá discotecagem e food trucks. Programação: bit.ly/memoar Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. Grátis.

Trilogia do Ser Humano, de Roy Andersson

No mês de maio, o Sesc Santana exibe os filmes da ‘Trilogia do Ser Humano’, do cineasta sueco Roy Andersson, e realiza um workshop sobre a filmografia do diretor. Esta semana, na 3ª (3), às 20h,

o longa ‘Canções do Segundo Andar’ (2000) é exibido. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8700. Grátis.