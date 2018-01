Confira o novo sorvete da rede Bacio di Latte e outras dicas do roteiro de Quitutes

Foto: divulgação

O sabor ‘ 3 Cioccolati’ é a novidade da rede de gelaterias Bacio di Latte para a estação. Na composição da receita entra um blend com três cacaus africanos. O sorvete, de sabor intenso, pode ser pedido na casquinha (R$ 11; foto) ou no copinho (R$ 11/R$ 15), nas 38 unidades em São Paulo. R. Harmonia, 337, V. Madalena, 3034-4664. 11h/23h (sáb., até 0h).

Festival de Coxinhas

Vai ter coxinha de camarão, bacalhau, espinafre, costelinha e até de brigadeiro, a partir de R$ 6. São mais de 40 sabores do quitute, além de barracas com sanduíches e pratos. Espaço kids e de massagem completam as atrações. Ceret R. Canuto Abreu, s/nº, V. Regente Feijó. Sáb. (20) e dom. (21), 10h/21h. Entrada: grátis.

Festival de Hambúrguer

O verde do Parque Tiquatira servirá de cenário para o evento, com mais de 70 barracas e food trucks, entre hambúrgueres, pratos de várias cozinhas, doces e cervejas especiais (R$ 3/R$ 32). Haverá ainda uma petiscaria móvel para pets, música ao vivo e área kids. Para o domingo (21), está marcada a 1ª Pedalada Solidária do Tiquatira. Av. Governador Carvalho Pinto, 1.665/1.757, Penha. Sáb. (20), 10h/23h; dom. (21), 10h/21h. Entrada: grátis.

Cafés

Havanna Café

Além de abocanhar os alfajores da rede argentina (R$ 9,50, a unid.), explore o cardápio. O ‘Leche de la Nona’ é um leite vaporizado que leva canela e doce de leite (R$ 10,50). Na dulcíssima torta uruguaia ‘Rogel’, entre uma e outra camada de massa, há boas doses de doce de leite (R$ 16,50). Para acompanhar o expresso (R$ 5), peça a empanada de carne (R$ 9). Shopping Bourbon. R. Palestra Itália, 2.100, Perdizes, 3467-5663. 10h/22h (dom. e fer., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.havanna.com.br

Doces

Confeitaria Christina

A casa, tocada por uma família austríaca desde 1972, é especializada em tortas e bolos alemães. O ‘Apfelstrudel’, de massa folhada e recheio de maçã (R$ 78,90, o quilo), também é preparado na versão zero açúcar (R$ 87,05, o quilo). A ‘Sachertorte’ (R$ 87,60, o quilo), de chocolate amargo e damascos, é fiel à receita do hotel de mesmo nome. R. Vieira de Moraes, 837, Campo Belo, 5561-2354. 8h/20h (sáb., até 19h; dom. e fer., 10h/19h);. Cc.: todos. Cd.: todos. www.confeitariachristina.com.br

Pâtisserie Douce France

Na loja de Fabrice Le Nud, é fácil se perder entre doces e tortas. Há macarons (R$ 5,90), bombons (R$ 35, 100g) e um ótimo croissant com amêndoas (R$ 9,80). O pâtissier também prepara sorbets cremosos como sorvetes. O de manga tem o sabor forte e doce da fruta e o de chocolate 70% é feito com matéria-prima belga (R$ 9, uma bola; R$ 70, o quilo). Al. Jaú, 554, Jd. Paulista, 3262-3542. 8h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.patisseriedoucefrance.com.br

Padarias

Villa Grano

A padaria funciona 24h e está sempre movimentada. Seja por pessoas em busca de pães e doces, seja por quem aproveita os bufês e sanduíches (R$ 10,90/R$ 43,50), que podem ser feitos até com presunto cru. Para levar, o pão de mandioca custa R$ 2,30 e o de gorgonzola, nozes e uva passa, R$ 4,90. O bufê de café da manhã nos fins de semana custa R$ 49,90, o quilo. R. Wisard, 500, V. Madalena, 3031-6636. 24h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.villagrano.com.br

Salgados

Yoka

A família trabalha com pastel há mais 60 anos. Além dos sabores tradicionais de feira, com massa sequinha, o pastel ‘Japonês’ surpreende: tofu, shitake, kamaboko (massa de peixe) e cebolinha (R$ 9,80). Tem também pastel recheado com carne-seca e muçarela (R$ 8,50) e a versão doce ‘Romeu e Julieta’ (R$ 7,50). R. dos Estudantes, 37, Sé, 3207-1795. 9h/20h (sáb. e dom., 8h30/19h). Cc.: não aceita. Cd.: todos. www.yoka.com.br

Sanduíches

Bronx Street Food Shop

Com ambiente descolado e cardápio enxuto, a casa serve sanduíches como o ‘Bronx Burger’, com hambúrguer, cheddar e cebola caramelizada no pão australiano (R$ 27). Outra sugestão é o ‘B.L.T.’ (R$ 25), hambúrguer com queijo, alface, tomate, maionese e bacon da casa, temperado com mel e barbecue. Para começar, vá de ‘Corn on the Cob’ (R$ 14), milho adocicado

com parmesão. R. Inhambu, 683, Moema, 5051-3974. 12h/0h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

P.J. Clarke’s

A filial brasileira é uma bem-sucedida transposição da tradicional casa de Nova York. A cozinha segue os mesmos parâmetros, com receitas simples, muitos sanduíches e pratos rápidos. Dentre eles, prove o ‘The Cadillac’ (R$ 29), hambúrguer com tomate, bacon e queijo cheddar. Finalize com o ótimo cheesecake (R$ 18). R. Dr. Mário Ferraz, 568, Jd. Paulistano, 3078-2965. 12h/15h e 18h/23h30 (6ª, 12h/1h; sáb., 10h/1h; dom., 9h/22h; 2ª, 12h/15h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.pjclarkes.com.br

Sorvetes

Da Pá Virada

Artesanais, os gelatos levam frutas frescas e nada de conservantes. Entre as boas pedidas, há ‘Romeu e Julieta’ (R$ 12), sorvete de requeijão com calda quente de goiabada; e ‘Vanilla Ball Waffle’ (R$ 16), um waffle quentinho com sorvete de baunilha, frutas vermelhas e calda de chocolate. R. Antônio Mariani, 240, Butantã, 3721-2320. 11h/19h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.pavirada.com.br

Gelato Boutique

Depois de circular com seu carrinho pela cidade, a sorveteira Marcia Garbin abriu a própria loja. Ali, os gelatos aparecem em versões como chocolate 70%, avelã, doce de leite com cumaru, crocante de castanha de caju e abacate (R$ 10/R$ 14). O cardápio traz ainda sobremesas, como o folhado de maçã verde (R$ 9). R. Pamplona, 1.023, Jd. Paulista, 3541-1532. 11h/20h (6ª a dom., até 22h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.gelatoboutique.com.br