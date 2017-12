Confira o novo O’Malley’s Burgers, Beer & Blues e outras dicas de Quitutes

Foto: divulgação

O ‘The Classic’ (R$ 21; foto), hambúrguer feito com blend de picanha, alcatra e fraldinha, coberto com cebola roxa, é uma das opções do O’Malley’s Burgers, Beer & Blues, que deixa de ser restaurante e vira hamburgueria – na casa vizinha ao bar que lhe empresta o nome. Al. Itu, 1.564, Jd. Paulista, 3068-0775. 11h30/0h (6ª, até 1h; sáb., 13h/1h; fecha dom.).

Cafés

Knit Café

A loja Novelaria é encantadora e o café torna o lugar ainda mais agradável. Tudo ali lembra uma casa de avó: da louça bonita ao cardápio. Peça o cappuccino (R$ 7) ou chocolate quente (R$ 7). A quiche de queijo de cabra (R$ 26 e R$ 32, com salada), o tostex (R$ 10), a fatia de bolo do dia (R$ 7) e a banana toffee no pote (R$ 14) também são boas pedidas para acompanhar o chá da Talchá (R$ 8,50). R. Mourato Coelho, 678, Pinheiros, 3729-7188. 9h30/17h30 (3ª e 5ª, até 21h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Anusha Chocolates

Os bombons são preparados com chocolate belga (R$ 4,80, cada; R$ 370, o quilo). Experimente os sabores de amêndoa, avelã, café e laranja. Prove também um dos ótimos brigadeiros (R$ 5, unid.) e o ‘Bolo Divino’, uma receita sem farinha, que leva suspiro e ganache de chocolate (R$ 140, o quilo). R. Comendador Miguel Calfat, 420, Itaim Bibi, 3045-6054. 11h/19h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.anushachocolates.com.br

Empórios

Freshie

Uma geladeira exibe saladas, pratos prontos e sobremesas em potes de vidro, para levar ou comer na casa. Um forno aquece a comida em poucos segundos. São nove versões de salada, como a ‘Detox’ (R$ 16), que combina salmão defumado, gengibre, quinoa, tomate, broto de alfafa, cenoura, couve, castanha e folhas. Na seleção de pratos (R$ 6/R$ 12), há picadinho de carne e lasanha de berinjela. R. Maria Rosa, 71, Itaim Bibi, 3071-1818. 11h/18h (fecha sáb. e dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Favos D’Mel

Não deixe escapar a boa e velha receita da família: o bolo de pamonha (R$ 29,90, o quilo). A massa cremosa é feita a partir de milho ralado. Outra boa receita é o bolo de fubá com goiabada (R$ 24,90, o quilo). O cappuccino (R$ 5,40) faz boa companhia aos quitutes e à minibroa (R$ 35, o quilo). R. Reims, 594, Casa Verde, 3951-6090. 5h40/22h20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Pãozin

Nesta casinha colorida e com evidente toque feminino, o pão de queijo é feito com queijo da Serra da Canastra e abraça recheios como pernil desfiado, servido com geleia de goiaba à parte (R$ 9). Ou ainda uma dose generosa do doce de leite Majestic (R$ 7) ou de goiabada da Zélia (R$ 7). Para acompanhar, há expresso feito com café Santa Mônica (R$ 4,50). R. Padre Carvalho, 117, Pinheiros, 3032-5769. 9h30/18h30 (sáb., 9h/15h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.paozin.com.br

Sanduíches

Butcher’s Market

O chão de cimento queimado, as ilustrações de cortes de carne, a luz baixa e o rock nas caixas de som criam o ambiente da casa, que prepara as boas ‘Barbecue Ribs’, costelas suínas (R$ 59). Entre os hambúrgueres, prove o ‘OT Burguer’, disco de carne de 160g coberto por gorgonzola, picles, bacon e onion rings (R$ 35). R. Bandeira Paulista, 164, Itaim Bibi, 2367-1043. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 13h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Raw Burger N Bar

Com ambiente rústico e pegada industrial, a casa foca nos drinques e sanduíches. São dez opções, incluindo um de frango (R$ 25) e outro de grão-de-bico (R$ 25). Os demais são montados com um ou dois discos de carne bovina de 100 gramas cada. O ‘Raw Onion Burger’ (R$ 31) vem com hambúrguer duplo, cheddar, cebola roxa e maionese, no pão australiano. R. Aspicuelta, 176, V. Madalena, 3032-3610. 12h/0h (sáb., 13h/0h; dom., 13h/22h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.