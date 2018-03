Confira o novo endereço da doceria Sucrier e outras dicas de quitutes em São Paulo

A Sucrier está de casa nova. Na charmosa loja de Pinheiros, repete receitas de sucesso como a ‘Tarte au Citron’ (R$ 15), com creme de limão-siciliano, e o ‘Sucrier’ (R$ 4,50), biscoito de amêndoas recheado e coberto com chocolate belga. R. Mateus Grou, 50, Pinheiros, 2667-4972. 10h/19h (seg., 10h/18h, sáb., 11h/18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Blés d’Or

A casa com varanda convida a uma pausa no meio da tarde ou a um café da manhã sem pressa. No misto de café, pâtisserie e boulangerie, prove o croissant (R$ 7), o pão de chocolate com amêndoas (R$ 8,20) e leve para casa o pão de nozes (R$ 42, o quilo). Nos fins de semana e feriados, entregue-se ao brunch (R$ 50), boa alternativa para provar muitos dos doces do balcão, servido das 8h30 às 15h. R. Tuim, 653, Moema, 5093-6401. 7h30/20h (sáb., dom. e fer., 8h30/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Flor Café

Depois de visitar as exposições, passe na simpática cafeteria para tomar um expresso (R$ 5), acompanhado de uma fatia de bolo de chocolate com calda de chocolate (R$ 8), de frente para o Jardim da Luz. A cozinha também prepara salgados, a exemplo das quiches de cogumelos ou de alho-poró (R$ 11, a fatia), e sugestões de prato do dia, que custam de R$ 28 a R$ 35, como a maminha com arroz, batata rústica e brócolis (R$ 35). Pça. da Luz, 2, Luz, 3313-1583. 10h/17h30 (fecha 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Cheesecakeria

Formada em Direito, Fernanda Zekcer trocou o escritório pela cozinha depois de aprimorar a receita de cheesecake da avó. Deu tão certo que ela abriu a própria loja no fim de 2013. Na vitrine estão mais de 15 sabores, como o tradicional com frutas vermelhas, ainda doce de leite, goiabada e invenções como paçoca, limão e Negresco (R$ 6,50, o mini, e R$ 15, a fatia). R. Canário, 499, Moema, 4117-0400. 10h30/18h30 (dom., 11h/17h; fecha 2ª). Cc.: A, E, M e V. Cd.: todos.

Genoveva Doces

Antes vendidos apenas congelados e para viagem, os quitutes da confeiteira Veridiana Maluf Nahas já podem ser provados no café pertinho da fábrica. Para comer na hora, há tortinha de limão (R$ 12) e cocada de forno (R$ 10). Outras pedidas para acompanhar os cafés são o bolo ‘Red Velvet’ (R$ 12) e o doce ‘Banana Pra Você’, que leva mousse de chocolate com banana caramelizada e ganache de canela (R$ 12). As tortas inteiras custam, em média, R$ 120 (cada) e os bolos, R$ 180 (cada). Al. Itu, 1.306, Jd. Paulista, 3062-0775. 10h/18h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Padaria do Mosteiro

Ao entrar no Mosteiro, vire à esquerda. Expostos em uma janelinha ficam os pães, biscoitos e bolos preparados a partir das receitas dos monges beneditinos. O pão ‘Dominus’, feito com três tipos de farinha francesa, custa R$ 20. Já o ‘São Joachim’, preparado com azeite e azeitonas verdes, sai por R$ 25. Entre os biscoitos, leve os de canela com gengibre (R$ 20). Largo de São Bento, s/nº, Centro, 3328-8799. 7h/18h (sáb., 7h20/12h; dom., 11h/12h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Wheat Organics

Serve boas receitas com produtos orgânicos, entre pães, doces e pratos. O pão de curcuma, alecrim e azeitonas (R$ 12,50) é um dos destaques da casa, assim como a torta de ganache com banana e amêndoas (R$ 12,50). Durante o almoço, também é oferecido um menu executivo com entrada, principal, sobremesa e chá gelado (R$ 46,50). No fim da tarde, pães e doces ganham 30% de desconto. R. Carlos Weber, 1.622, V. Leopoldina, 3628-8209. 8h/19h (sáb., 8h/16h; fecha dom.). Cc.: D, E, M e V. Cd.: todos.

Salgados

Torteria

A casa vende tortas caseiras com recheios saborosos. Entre as estrelas do cardápio, estão a que leva carne desfiada com cebola e parmesão na cerveja preta (R$ 19, cada), e a de frango com queijo cremoso e ervas (R$ 17). No almoço, a ‘torta ou quiche do dia’ é servida com salada por R$ 25 a R$ 33. A qualquer hora, também é possível escolher outra receita no menu à la carte, como a boa quiche de cogumelo, parmesão e azeite trufado (R$ 18). Para arrematar, cheesecake com calda de goiabada (R$ 13) ou torta de chocolate com caramelo e flor de sal (R$ 12). R. dos Três Irmãos, 654, Morumbi, 2935-0886. 10h/19h (sáb., 10h/17h; dom. e fer., 9h/15h; 2ª, 12h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Buzina

Os sócios Marcio Silva e Jorge Gonzalez comandaram um food truck por quatro anos. O negócio, agora, tem sede fixa – e ganhou mais opções de entradas e sanduíches. Comece com a porção do bolinho de guacamole frita (R$ 15, 7 unid.). Peça também o hambúrguer ‘Buzina’ (R$ 27), com queijo americano, bacon artesanal moído, aioli e fritas dentro, um dos mais pedidos da casa. Outro que faz sucesso é o ‘Patty Melt’ (R$ 27), com cebola tostada e gruyère no pão de centeio. R. Cunha Gago, 590, Pinheiros, 3031-0946. 12h/15h e 18h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Veggie Raw Burger N Bar

Um estreito corredor leva à lanchonete. Assim como a matriz, na Vila Madalena, o foco são hambúrgueres e drinques. Mas com um ‘detalhe’: o cardápio é todo vegetariano. Para começar, peça o ‘Popeye’s No Meat Bowl’, bolinhos empanados de espinafre com ricota e chia, acompanhados de pesto de hortelã (R$ 19, 6 unid.). Não deixe de experimentar o ‘Cheddar Veggie Melt’ (R$ 28), com disco feito de soja e cevada, pão de brioche, cheddar inglês, cebola caramelizada, picles de pepino e maionese de Tabasco. Para acompanhar, a batata da casa (R$ 12) leva alho, alecrim e ‘lemon pepper’. R. Augusta, 2.052, Cerqueira César, 3062-5759. 12h/0h (sáb., 13h/0h; dom., 13h/22h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.

Sorvetes

Marco Polo Gelateria & Caffè

Em frente a uma praça com brinquedos de parquinho, fica a simpática gelateria. As receitas são todas feitas na casa, inclusive o saboroso sorbet de morango, o cremoso de pistache e o ‘Marco Polo’, de café, amêndoas crocantes e baunilha. Os copinhos (R$ 11, pequeno; R$ 13, médio; e R$ 17, grande) podem ser montados com até três sabores. Largo Nossa Senhora do Bom Parto, 57, Tatuapé, 3805-4005. 11h/22h (6ª e sáb., 11h/0h; dom. e fer., 13h/22h; fecha 2ª). Cc.: A, E, M e V. Cd.: A, E, M e V.