Confira o menu especial do Ecully para fechar o verão e outras dicas de gastronomia na cidade

O Ecully vai preparar um menu especial nesta segunda-feira (19), com peixes e frutos do mar. Os chefs Guilherme Tse Candido e Juliana Amorim vão servir o jantar em cinco etapas harmonizadas com vinhos. Entre os pratos, está o salmão selvagem, com creme de amêndoas e limão-siciliano (foto). R. Cotoxó, 493, V. Pompeia, 3853-3933. 2ª (19), 20h. R$ 199.

Confira outras dicas do roteiro de Gastronomia:

Novos

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Extásia

O acesso ao restaurante é pela loja de vinhos da Grand Cru. Uma escada leva ao salão aconchegante e intimista no primeiro piso, com uma pequena varanda envidraçada. À frente da cozinha está Flavio Miyamura, que faz uma comida saborosa, moderna e com acento asiático. O cardápio enxuto abre com receitas que privilegiam ingredientes crus, como o tartar de atum com melancia, nori e arroz selvagem crocante (R$ 48). Da seção para compartilhar, há camarão empanado com molho picante (R$ 31). Entre os principais, há opções como a barriga de porco com mel (R$ 54) e galeto assado (R$ 58). O almoço executivo sai por R$ 59. Para beber, há um acréscimo de R$ 15 sobre o valor da garrafa da loja. R. Diogo Jacome, 361, V. N. Conceição, 3842-0737 (60 lug). 12h/15h e 19h/23h (5ª, 12h/15h e 19h/23h30; 6ª, 12h/15h e 19/0h; sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom. e fer., 12h/16h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Missak

Além de prestar uma homenagem e servir o famoso ‘Arais’ — sanduíche de pão sírio recheado com carne moída temperada e depois grelhado (R$ 23/R$ 34) — do restaurante Carlinhos, no Pari, a casa com clima familiar apresenta amplo cardápio com pratos das cozinhas árabe e armênia. Vale provar a ótima moussaka (R$ 43), montada com fatias de berinjela e de batata, ragu de cordeiro, mistura de coalhada e ovos, queijo e molho de tomate. Para anteceder, há porção de falafel com molho de iogurte (R$ 29, 6 unid.). Já o pernil de cordeiro marinado no vinho serve até três pessoas (R$ 170). Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 3.447, Alto da Lapa, 3628-5111. 11h30/15h30 (5ª a sáb. e fer., 11h30/16h30 e 19h/22h30; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Árabe

Falafel Malka

Como o próprio nome diz, a casa é especialista em falafel, o bolinho de grão-de-bico, favas e tahine, que pode ser servido no prato (R$ 28) ou como sanduíche no pão árabe (R$ 25). Serve também beirute de kafta (R$ 16) e o tradicional homus (R$ 25). R. José Paulino, 345, Bom Retiro, 3222-2157 (38 lug.). 10h/16h (sáb., até 15h30; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Brasileiro

Bolinha

Tradicional feijoada de São Paulo. Aos sábados, as filas são comuns. A porção bem servida custa R$ 75, de 3ª a 6ª. Já o rodízio sai por R$ 99 ou R$ 125, nos fins de semana e feriados. A partir das 19 horas, o casal paga por uma feijoada. No almoço, durante a semana, também há a opção de menu executivo com pratos da cozinha brasileira (R$ 39/R$ 45). Av. Cidade Jardim, 53, Jd. Europa, 3061-2010 (250 lug.). 11h/0h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Carnes

Casa do Churrasqueiro

Na frente, uma loja de instrumentos para churrasco (como facas e grelhas); ao fundo, a churrascaria, de ambiente meio rústico. O dono escreveu, inclusive, um livro sobre a arte de preparar churrascos. Serve cortes como o assado de tira (R$ 89, para duas pessoas) e também a boa picanha de cordeiro (R$ 112, para dois). R. Afonso Braz, 390, V. Nova Conceição, 3044-5100 (150 lug.). 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/17h e 19h/23h, dom. e fer., 12h/17h e 18h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cocina Bar y Vino

Instalado em um sobradinho, o rústico bistrô com janelões tem o chef Renato Lopes à frente da cozinha, que privilegia carnes grelhadas no char broiler. Por R$ 58, o cliente faz a combinação. Escolhe entre cinco cortes, como assado de tira e bife de chorizo; um dos seis molhos, entre eles chimichurri e poivre; e um dos acompanhamentos. Para quem não quiser carne vermelha, não faltam opções com peixes e massa. R. Fernando de Albuquerque, 255, Consolação, 3881-1824 (55 lug.). 12h/15h e 18h45/23h (6ª, até 0h30; sáb., 12h/0h30; dom., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Fogão Gaúcho

A casa de sotaque gaúcho serve chimarrão e rodízios copiosos, que agradam aos fãs do sistema de espeto corrido (R$ 125, almoço de 2ª a 6ª e no jantar; R$ 135, almoço de sáb., dom. e fer.). Não deixe de provar a costela. Av. Marquês de São Vicente, 1.767, Barra Funda, 3611-3008 (250 lug.). 11h/16h e 18h/23h (6ª e sáb., 11h/23h30; dom. e fer., 11h/22h). Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

Cozinha rápida

Forneria San Paolo

O restaurante tem opções leves servidas em ambiente moderno. São pratos rápidos e paninis deliciosos, como o ‘Asparagi’, com aspargos, queijo brie e presunto parma (R$ 52), e ‘Miga Salmone’, com pão de miga tostado, tartare de salmão e alface (R$ 53). Tem bons vinhos servidos em jarra de 250 ml (a partir de R$ 26). Quem quiser ouvir música pode escolher entre as 600 opções do Jukebox. R. Amauri, 319, Itaim Bibi, 3078-0099 (140 lug.). 12h/0h (6ª e sáb., até 2h; dom. a 4ª até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Francês

Paris 6

O bistrô serve pratos tradicionais franceses, sanduíches típicos e receitas mais leves durante as 24 horas do dia. Entre as opções do cardápio estão os ‘Escargots Milton Nascimento’ (R$ 52, a porção) e o confit de pato com fettuccine (R$ 82). Todos os dias, das 8h às 12h, monta bufê de café da manhã (R$ 42). O almoço executivo, servido de 2ª a 6ª, custa R$ 49, com entrada e prato principal. A sobremesa, opcional, custa R$ 19. R. Haddock Lobo, 1.240, Cerqueira César, 3085-1595 (100 lug.). 24h. Cc.: todos.

Cd.: todos.

Philippe Bistrô

O chef Luis Philippe Vieira leva à cozinha do restaurante a experiência adquirida durante os anos de trabalho em Paris. O cardápio da casa combina pratos franceses, como o tradicional magret de pato ao Porto (R$ 74) e o ‘Filé au Poivre’ (R$ 60), servido com batata frita e alecrim, com opções da cozinha contemporânea, como o papelote de salmão ao molho de champanhe (R$ 59). R. Normandia, 103, Moema, 5532-0807 (32 lug.). 12h/17h e 19h/23h30 (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; 2ª e dom., 12h/16h30).

Cc.: todos. Cd.: todos.

Italiano

Aguzzo Cucina e Vino

Instalado em uma esquina de Pinheiros, serve pratos clássicos da culinária italiana, com destaque para as massas feitas na casa. Para começar, há carpaccio de filé mignon (R$ 45). Dos pratos principais, destaque para o ‘Filetto all Aguzzo’ (R$ 95), filé mignon gratinado com parmesão e molho de tomate. De sobremesa, peça o Ravioli de Chocolate (R$ 34), feito com massa de cacau meio amargo, recheado com nutella, acompanhado de sorvete de creme e calda de frutas vermelhas com pedaços de morango. R. Simão Álvares, 325, Pinheiros, 3083-7363 (110 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cantina Roma

No primeiro andar do imóvel, são preparados fettuccine com medalhão de filé (R$ 87); estrogonofe de filé mignon com arroz e batata palha (R$ 83); e ‘Filet de Badejo à Belle Meunière’ (R$ 100), servido com molho de manteiga, camarões, champignon e alcaparras. De sobremesa, prove a torta holandesa (R$ 19). No térreo, funciona uma rotisseria, que fica aberta de 3ª a domingo, das 9h às 22h. R. Maranhão, 512, Higienópolis, 3660-0808 (180 lug.). 11h30/15h30 e 19h/0h (sáb., 11h30/16h e 19h/1h; dom., 11h30/16h30 e 19h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Casa Santo Antônio

Instalado em um belo imóvel dos anos 1950, o restaurante tem cardápio conciso e atendimento acolhedor. A cozinha é comandada pelo italiano Jordano Stefano. No menu, há filé mignon au poivre (R$ 64) e paleta de cordeiro (R$ 62). Av. João Carlos da Silva Borges, 764, Granja Julieta, 4328-6205 (100 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos Cd.: todos.

Don Pepe Di Napoli

O restaurante tem música ambiente italiana e paredes com pôsteres de filmes como ‘O Poderoso Chefão’ e ‘Carosello Napoletano’. Inicie a refeição com ‘Carpaccio Tradizionale’ (R$ 44). O ‘Raviolone Verde Della Mamma’, massa de espinafre recheada com muçarela e molho ao sugo gratinado com parmesão (R$ 92, para dois), é boa opção de prato principal. Para encerrar, peça o tiramisú (R$ 19). Al. dos Arapanés, 955, Indianópolis, 5055-6626 (132 lug.). 12h/15h30 e 18h30/0h (6ª, 18h30/1h, sáb. e fer., 12h/1h; dom., 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Fasano

Elogiada por sua alta gastronomia, a cozinha da casa tem em seu comando o chef italiano Luca Gozzani, que já atuava no Fasano al Mare. Prove o nhoque recheado com carne de ossobuco (R$ 131). O menu também lista filé mignon grelhado ao molho de trufas negras e foie gras (R$ 199). De sobremesa, suflê de chocolate com sorvete (R$ 65). R. Vitório Fasano, 88, Cerq. César, 3062-4000. 19h/0h30 (6ª e sáb., 19h/1h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Nino Cucina

A charmosa casa tem cozinha comandada pelo chef italiano Rodolfo de Santis, que executa com precisão pratos como a ‘Carne Cruda’ (R$ 31), cubos de carne fresca com pecorino, alcaparra e rúcula. Outra boa opção é o espaguete à carbonara (R$ 53). R. Jerônimo da Veiga, 30, Itaim Bibi, 3368-6863 (47 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª e sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Japonês

Jam

Descontraída e agradável, a casa tem música ao vivo e é decorada com obras de arte. No cardápio, além dos combinados de sushi tradicionais (R$ 242 a R$ 257, para quatro pessoas), há pratos como o ‘Shake Hara’, com barriga de salmão, palha de batata-doce, shoyu, azeite e raspas de limão-siciliano (R$ 55). R. Bela Cintra, 1.929, Jd. Paulista, 3473-3273 (99 lug.). 12h/15h e 19h/1h (sáb., 13h/16h e 19h/1h; dom., 13h/16h e 19h/23h30; 2ª, 19h/0h). Cc.: A, E, M e V. Cd.: A, E, M e V.

Koban

O cardápio lista teppan de camarão (R$ 70) e koban especial, combinado de sushis e sashimis que serve duas pessoas (R$ 140). Há também o rodízio (R$ 48,90, almoço de 2ª a 6ª; R$ 78,90, demais horários). Al. dos Arapanés, 397, Moema, 5051-7404. 11h30/14h40 e 18h30/23h40 (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/23h; 2ª, até 23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pizzaria

Paulino

Experimente a ‘Paulino’ (R$ 66), com cream cheese e fatias de peperoni; a ‘Camarão’ (R$ 168), com camarões refogados no azeite, cebola picada, salsa e Catupiry ou muçarela; ou a ‘Alho Negro’ (R$ 67), com muçarela de búfala, tomate sweet grape e alho negro. Para adoçar, a ‘Frutas Vermelhas’ (R$ 61) combina cream cheese, geleia de frutas vermelhas, morangos frescos e farofa de biscoito de maisena. R. Antônio de Macedo Soares, 1.770, Campo Belo, 5094-1766. 18h/0h. Cc.: D, E, M e V. Cd.: todos.

Variada

Blú Bistrô

O restaurante de tijolinhos aparentes e luz baixa tem apresentações de jazz de 4ª a sábado (21h/0h). O cardápio varia entre carnes, peixes e massas, como o ‘Magret de Canard’ (R$ 75); e o ‘Spaguettini Babel’ (R$ 70), massa de grano duro servida com molho de brie, camarão e manga. R. Monte Alegre, 591, Perdizes, 3871-9296. 12h/15h e 19h/0h (6ª, 12h/15h e 19h30/0h30; sáb., 12h30/16h e 19h30/0h30; dom., 12h30/16h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cantaloup

Serve pratos que cruzam referências internacionais contemporâneas com ingredientes nacionais. Entre as sugestões, risoto de pato com pera marinada, amêndoas e redução de vinho do Porto (R$ 66); e camarão empanado em tapioca, servido com arroz jasmim ao molho de coco (R$ 115). R. Manuel Guedes, 474, Itaim Bibi, 3078-9884 (150 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª, 12h/15h e 19h/1h; sáb., 19h/1h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mestiço

Um lugar sempre cheio e badalado, onde se prova uma cozinha com muitos toques orientais. Entre as sugestões, prove o ‘Ásia’, filé mignon ao estilo tailandês com molho de ostras, cogumelo, cebolinha e arroz (R$ 76); e o ‘Hua-Hin’, frango com shitake, gengibre e molho tailandês (R$ 69). R. Fernando de Albuquerque, 277, Consolação, 3256-3165 (126 lug.). 11h45h/0h (5ª, 11h45/1h; 6ª e sáb., 11h45/2h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Encontro com Helô

Helô Bacellar abre as portas de sua cozinha para compartilhar receitas da culinária indiana, aprendidas em uma visita à cozinheira Julie Sahni. Além de servir os pratos aos convidados, Helô vai ensinar a prepará-los. No cardápio, samosas de verduras, pilaf de arroz, lentilha e frutas secas, ‘Kulcha’ de batata e coentro, e frango amanteigado. De sobremesa, manga com especiarias. 3ª (20), 19h30. R$ 220. Inf.: 3037-7702. www.nacozinhadahelo.com.br