Menu-degustação de vegetais na Osteria del Pettirosso e outras dicas de restaurantes

Foto: Tadeu Brunelli

A Osteria del Pettirosso comemora dez anos com um menu-degustação de vegetais (R$ 200), servido no jantar de 3ª (2) a 6/5. Mil-folhas de legumes e espaguete com ragu de vegetais (foto) estão entre as receitas do chef Marco Renzetti. Al. Lorena, 2.155, Jd. Paulista, 3062-5338. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h30 e 19h/0h; dom. e fer., 12h/16h30; fecha 2ª).

Foto: Roberto Seba

A partir de 2ª (1º), as sobremesas do Ráscal também serão servidas em versão mini. Entre as doçuras, há pudim de leite, arroz-doce brulée, tiramisú, cheesecake e torta de chocolate (foto), por R$ 9 cada, ou R$ 24, um trio. Al. Santos, 870, Jd. Paulista, 3141-0692. 12h/15h15 e 19h/22h15 (6ª, até 23h45; sáb., 12h/17h15 e 19h/23h45; dom., 12h/17h15 e 19h/22h15).

Confira outras dicas de restaurantes na cidade:

A Casa do Porco

Com clima de bar, a casa do chef Jefferson Rueda é um misto de restaurante e comida de rua. Tudo a serviço do porco, que é reverenciado no cardápio inteiro, em pratos como o ‘Porco San Zé’, com pedaços de porco, tutu de feijão, tartar de banana e couve (R$ 46); e o ‘Porco 5 versões’ (R$ 69), com medalhão com bacon, pancetta, costelinha, linguiça e codeguim. Há também sanduíche de porco (R$ 17) e embutidos. R. Araújo, 124, Centro, 3258-2578 (57 lug.). 12h/0h (dom., até 17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Modern Mamma Osteria

A casa dos chefs Salvatore Loi e Paulo Barros serve comida italiana com pegada moderna, num ambiente charmoso. Do cardápio enxuto, comece compartilhando a focaccia (R$ 25). Da seção de massas, destacam-se o pici com ragu de linguiça, porcini e creme de grana padano (R$ 55) e o gnocchi recheado com ossobuco (R$ 55). Das carnes, prove a paleta de cordeiro com purê de batata (R$ 85). R. Manuel Guedes, 160, Itaim Bibi, 3078-2263 (100 lug.). 12h/15h e 19h/23h (5ª, 12h/23h; 6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.

Teus

Com pegada de bar, o lugar é convidativo, com pé direito alto e um amplo terraço com mesas. A cozinha está a cargo do chef Francisco Farah. No cardápio enxuto, com boas porções para compartilhar, estão apenas nove principais, incluindo sanduíches como o ‘Porco no Pão’ (R$ 29), com cebola e abacate; o polvo grelhado com batatinhas ao murro e aioli picante (R$ 55); e o arroz de abóbora (R$ 39). Somente nos fins de semana, prepara mexilhões (R$ 45). R. Natingui, 1.548, Pinheiros, 3031-0654 (55 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 23h30; sáb., 12h/17h e 19h/23h30; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.