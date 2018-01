Confira o festival de sopas do Octavio Café e outras dicas de Quitutes

Foto: divulgação

No Festival de Sopas do Octavio Café – servido todos os dias, das 18h às 21h –, o cliente escolhe até três tipos de sopa, por R$ 39,90, com cesta de pães e tábua de queijos. Na seleção da casa: creme de abóbora com camarão, canja, creme de alho-poró com gorgonzola e creme de batata-doce (foto).

Av. Brig. Faria Lima, 2.996, Jd. Paulistano, 3074-0110. Até 3/7.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Café no Vidro

A cafeteria fica na Galeria Ipê, no Centro, e não tem mesas, apenas um balcão com banquetas. O café coado da Fazenda Pessegueiro é feito de dois em dois litros e vem no copo americano (R$ 2,25). Para comer, deliciosos bolos como os de laranja, banana, cenoura e milho (R$ 4, a fatia). As broas de milho também fazem sucesso (R$ 2,50, quatro unid.). R. 7 de Abril, 111, República, 3129-8523. 7h30/18h (fecha sáb. e dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Chás

Teakettle

Na bucólica casinha da farmacêutica Sylvia Rodrigues, há mais de 150 tipos de chá, um para cada momento, entre puros, blends e até terapêuticos, vendidos a granel (R$ 38, com 30g; R$ 53, com 50g). Mas vá com tempo para tomar um chá quente (R$ 7, 250 ml) ou gelado na sala ao lado do jardim, como o de rosas e cranberry (R$ 14), acompanhado dos pães e bolos feitos na casa. R. Alexandre Dumas, 1.049, Chácara S. Antônio, 5523-9615. 9h30/19h30 (dom., 10h30/17h30; fecha 2ª). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V. www.teakettle.com.br

Doces

Fina Fatia

A doceria faz sucesso pelos bolos fofinhos e bastante recheados vendidos inteiros. O ‘Chocomax’ é um exagero: pão de ló de chocolate, duas camadas de brigadeiro, creme de trufas com gotas de chocolate, coberto com musse de chocolate e hot fudge (R$ 59, 800g, em média). Também prepara kits prontos para festas, com direito a bolo, salgados e docinhos. R. João Cachoeira, 1.198, V. Nova Conceição, 3845-4288. 10h/18h30 (sáb., até 17h30; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.finafatia.com.br

Le Délice

Os docinhos finos feitos pela confeiteira Andrea Gatti podem ser provados na simpática lojinha que antecede o ateliê. Há ninho de ovos, camafeu de nozes (R$ 4,50, cada), pão de mel (R$ 6,50), bombons (R$ 4) e bolo de brigadeiro no pote (R$ 16). A casa também vende bolos e tortas maiores para viagem. Av. Agami, 236, Moema, 2892-4767. 10h/18h (sáb., 9h/13h; fecha dom.). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.

Padarias

Nova Charmosa

Os irmãos portugueses Antônio e Manuel Gomes comandam a padaria há quase 30 anos. Em 2008, a padoca foi repaginada e reabriu com visual mais chique e novo ambiente: um piso superior, onde é servido o bufê de café da manhã (R$ 49,50, o quilo). No salão principal, escolha o macio pão de ló português (R$ 42, o quilo) e a broa de milho com erva-doce (R$ 31,50, o quilo) macia por dentro. R. Dr. Homem de Melo, 626, Perdizes, 3673-6571. 5h30/0h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.novacharmosacasadepaes.com.br

Salgados

Al Basha

Cozinha árabe comandada pela chef Marina Mattar Haddad, libanesa que prepara quibes (R$ 5), esfihas de carne, de queijo e de ricota com coalhada (R$ 3,50, cada). A casa também monta bufê com especialidades como quibe cru e tabule (R$ 20, mulher, e R$ 25, homem, 2ª a 6ª; R$ 25/R$ 30, sáb.). No menu à la carte, há sanduíches como o de falafel (R$ 15). R. Humberto I, 1.038, V. Mariana, 5908-1294. 8h/20h (sáb., até 17h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pastel da Maria

O famoso pastel da Dona Maria é recheado com 28 combinações diferentes; 24 versões salgadas e quatro doces. Prove o de escarola com queijo (R$ 6,50) e o de camarão (R$ 7). Os tradicionais de carne e de queijo custam R$ 6,50, cada. Para completar a visita, peço um copo de caldo de cana (R$ 6,50, 500 ml; R$ 12, 1 litro). R. Fradique Coutinho, 580, Pinheiros, 2373-7071. 11h/20h (sáb., até 18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.pasteldamaria.com

Sanduíches

Burger Joint

A filial da hamburgueria nova-iorquina reproduz o luminoso néon na porta e as paredes de madeira para serem rabiscadas pelos clientes. Só há uma opção de hambúrguer, mais batata frita (R$ 8), milk-shake (R$ 25), cerveja (R$ 9) e refrigerante (R$ 5). O hambúrguer custa R$ 23 e o cheeseburger, R$ 25. Sem mudar o preço, dá para acrescentar alface, tomate, picles, cebola roxa, catchup, mostarda e maionese. R. Bela Cintra, 2.116, Jd. Paulista, 2495-1019. 12h/23h (4ª, até 0h; 5ª a sáb., até 1h). Cc.: A, M e V. Cd.: M e V.

Vinnotinto

Uma cabine telefônica estilo londrina – que funciona como elevador para o mezanino – ajuda a compor o cenário. O cardápio lista sanduíches como o cheeseburger da casa (R$ 34,90), com disco de 160g de carne, cheddar inglês, maionese, cebola roxa e picles. A porção de batata frita rústica com alho e alecrim (R$ 25,90) faz boa companhia. Encerre com o saboroso pudim de leite Ninho (R$ 14). R. Euclides Pacheco, 338, Tatuapé, 3554-5643. 17h/0h (6ª e sáb., até 1h; dom., até 0h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Dolci Magie

Preparados pelo italiano Andrea Beccaria, os sorvetes ganham combinações interessantes. Para o mês de junho, ele criou sabores como quindim (com ovos, açúcar e coco), e ainda pé de moleque, arroz-doce e paçoca vegana. São servidos no copinho ou casquinha (R$ 11/R$ 15). Boa pedida para acompanhar o café (R$ 4,50), o cannolo é recheado na hora com creme de ricota (R$ 7). R. João Cachoeira, 289, Itaim Bibi, 4371-6244. 11h/22h (dom., até 20h; 2ª, até 16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Gelato Boutique

Feitos diariamente, os gelatos da sorveteira Marcia Garbin aparecem em versões como chocolate 70% e doce de leite com cumaru, servidos no copinho ou na casquinha preparada na casa (R$ 10/R$ 14). Até o fim de junho, terá na vitrine sabores como ‘Maçã do Amor’, doce de abóbora, curau e vinho quente – um sorbet de vinho tinto com maçã, laranja e especiarias. Tem outra loja no Shopping Cidade São Paulo. R. Pamplona, 1.023, Jd. Paulista, 3541-1532. 10h/21h (6ª, até 22h; sáb., dom. e fer., 11h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.gelatoboutique.com.br

Sucos

Frooty Açaí

Há várias opções do fruto na tigela: a receita mais comum, com xarope de guaraná, custa R$ 11,90 (300g) e R$ 15 (500g). A casa também prepara ‘sucos funcionais’, com legumes, verduras, gengibre e mel (R$ 9,90/R$ 14,90). O cardápio lista ainda sanduíches e – durante o inverno – uma sopa diferente a cada dia, servida no pão italiano (R$ 24,90). R. Natingui, 700, V. Madalena, 2308-4226. 12h/21h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.frooty.com.br

Especial

Penha Gourmet

Em clima de festa junina, o Parque Linear Tiquatira vai reunir 70 barracas e food trucks com comidas, sanduíches, doces e bebidas, incluindo os típicos vinho quente e quentão. Entre as atrações, espaço kids, música ao vivo e sorteio de brindes. R. São Florêncio esq. com Av. Governador Carvalho Pinto, Penha. Sáb. (18), 10h/23h; dom. (19), até 21h. Entrada: grátis.

Tapas Week

O evento contará com a participação dos restaurantes Paellas Pepe, Almodóvar, Sevillano Bistrô e Bra.do – além de quitutes do food bike Maria Bombom e do La Churrería. Haverá ainda vinhos, cervejas, queijos e embutidos espanhóis. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré. Hoje (17), 17h/22h; sáb. (18), 12h/22h; dom. (19), 12h/18h. Entrada: grátis.