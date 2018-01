Confira o ‘combinado’ da loja e café 62 Graus e outras dicas de Quitutes

Foto: divulgação

Antes ou depois de conferir os objetos da loja 62 Graus, vale uma pausa no simpático café. Entre as pedidas, há uma reconfortante sopa de batata com creme de agrião (R$ 22) e combinados montados a gosto, a exemplo do que vem com salada mista, quiche de queijo e salada de sete grãos (R$ 29; foto). Praça dos Omaguás, 62, Pinheiros, 3813-8434.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cafés

Por um Punhado de Dólares Café

No salão espaçoso e com mesas de madeira, a parede de lousa apresenta o cardápio, de cafés com diferentes métodos de preparo – expresso (R$ 4), coado (R$ 5) e na prensa francesa (R$ 7) – a outras bebidas, como o chocolate quente (R$ 8) e o macchiato (R$ 5). Na vitrine, estão quitutes como o bolo de chocolate com café (R$ 8, a fatia) e sanduíches na ciabatta

(R$ 16/R$ 18). R. Nestor Pestana, 115, Consolação, 3214-5891. 10h/22h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Chás

A Loja do Chá

A loja não se restringe à venda de ervas a granel da marca alemã Tee Gschwendner e acessórios. Lá, também é servida a bebida em 240 variedades, a partir de R$ 8,70 (a xícara), e quitutes, como o cheesecake com geleia de amora, tangerina ou doce de leite (R$ 14). A novidade fica por conta do blend de frutas vermelhas com amêndoas de cacau tostadas (R$ 49, 50g, que rende 4 litros). Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.232, Jd. Europa, 3816-5359. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

The Gourmet Tea

Em ambiente moderninho, serve 35 opções de chás e infusões da própria marca (R$ 9, cada). Entre os frios, prove o ‘Rooibos Peppermint’. Dos quentes, o ‘Massala Chai’, que pode vir com leite. A casa também serve pratos, salgados, como a empadinha de cogumelos e ervas (R$ 7), e sobremesas, como o crumble de maçã (R$ 15). R. Mateus Grou, 89, Pinheiros, 2691-2755. 8h/0h. Cc.: M e V. Cd.: todos. www.thegourmettea.com.br

Doces

Boutique CFC

Um corredor com mobiliário preto e rosa leva à vitrine com os doces exuberantes do confeiteiro Caio Corrêa. Entre os doces milimetricamente acomodados estão a ‘Tarte Citron Basilic’ (R$ 15; foto), tortinha com massa de amêndoas e creme de limão com manjericão e suspiros; e o ‘Le Carré’ (R$ 23), montado com dez camadas de chocolate, com base de macaron e musse de chocolate 53% cacau. Para acompanhar, há cafés e espumante. R. Dr. Melo Alves, 438, Jd. Paulista, 3081-0858. 11h/19h (sáb. e dom., 12h/19h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mr. Cheney

A rede vende cookies e outras guloseimas americanas. Os cookies (R$ 6) têm massa fofinha e ganham sabores como macadâmia, nozes e M&M. Há ainda brownie com sorvete (R$ 14,50) e pãezinhos de canela (R$ 15,50), com cobertura de cream cheese. R. Padre Antônio D’Ângelo, 142, Casa Verde, 3961-3293. 10h/20h (sáb., 11h/18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.mrcheney.com.br

Renata Arassiro

A loja de chocolates parece uma joalheria, decorada em tons sóbrios e com bombons delicados nas vitrines, como os de praliné folhado (R$ 5) e de figo com champanhe (R$ 7) à base de chocolate belga. A chocolateira também desenvolveu receitas com curry, leite de coco, priprioca e de amarena com iogurte (R$ 5, cada). Para acompanhar, há café Nespresso (R$ 6). R. Pascal, 1.195, Campo Belo, 5092-4977. 10h/18h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Marie-Madeleine

A casa vende os pães elaborados pelo francês Jean-Louis Clément. Alguns têm fermentação natural, como o pão de campanha (R$ 11). A fatia de brioche com creme de amêndoas ao forno (R$ 10) é ótima companhia para um café Nespresso (R$ 6). De 3ª a 6ª, serve almoço por quilo (R$ 79) e, até o fim do inverno, também faz sopas (R$ 22). R. Afonso Braz, 511, V. Nova Conceição, 2387-0019. 7h30/19h (dom. e fer., até 16h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: grátis. www.marie-madeleine.com.br

Rotisserias

Don Carlini Pasta & Co.

Descendente da tradicional cantina da Mooca, a rotisseria vende massas frescas, antepastos, molhos e carnes. De 2ª a sáb., serve almoço com duas opções de massa, salada e pão italiano, por R$ 29. Neste sáb. (14), a casa realiza mais uma edição da ‘Piazza Don Carlini’, com um pit de defumação, das 14h às 20h. No menu: brisket na baguete (R$ 25) e meio galeto desossado, com farofa e batatas assadas (R$ 25). Av. Aclimação, 273, Aclimação, 2626-6151. 9h/20h30 (dom. e fer., até 15h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.pastashop.com.br

Salgados

Rancho da Empada

Entre as opções de empadinhas, a de palmito é a campeã de pedidos (R$ 6), seguida pela de camarão (R$ 6,50). Há ainda opções doces como a de nozes ou de banana com doce de leite (R$ 6, cada). Outro sabor que acaba de sair do forno é o de carne-seca com abóbora (R$ 6). Para refrescar, há sucos feitos com polpa de frutas (R$ 6). R. Domingos de Morais, 2.026, V. Mariana, 5549-4443. 8h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.ranchodaempada.com.br

Sanduíches

New Dog

Desde 1967, os lanches abastecem os baladeiros famintos. O cheese salada custa R$ 26. O cliente também pode montar seu próprio cachorro-quente. O cheese dog básico, com pão, salsicha e queijo (R$ 16,90) pode vir acompanhado de bacon e creme de milho, por R$ 30,10. A porção de fritas sai por R$ 21,90. R. Joaquim Floriano, 254, Itaim Bibi, 3168-7899. 8h/5h (5ª a sáb., 24h; dom., até 4h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: grátis. www.newdog.com.br

St. Louis Burger

A pequena hamburgueria serve bons sanduíches. O de maior sucesso é o ‘Burger 57’, com 220g de carne, bacon assado, cebola grelhada, queijo suíço, alface, tomate e molho (R$ 34,50). Prove também o ‘Champ Burger’, que leva hambúrguer (160g), queijo suíço e cogumelos frescos na manteiga (R$ 29,50). A limonada feita com limão taiti, limão-siciliano e framboesa

(R$ 8,50, 500 ml) é ótima. R. Batataes, 242, Jd. Paulista, 3051-3435. 12h/15h e 18h30/23h (6ª e sáb., almoço até 16h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.stlouisburger.com.br

Z-Deli Sandwich Shop

Com salão disputado, tem cardápio inspirado nas delicatessens de Nova York. Entre os bons sanduíches da casa, estão o de pastrami (R$ 31); o ‘Black Burguer’, com hambúrguer, molho roti e tutano (R$ 29); e ainda o ‘Rosbife’, montado no pão de forma, com rosbife, queijo prato, tomate e maionese (R$ 28). Também faz um imperdível cheesecake com calda de amora (R$ 14). R. Francisco Leitão, 16, Pinheiros, 2305-2200. 12h/0h (6ª e sáb., até 1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Damp

Fundada em 1967, a sorveteria do Ipiranga mudou-se para uma casa maior em 2015. Entre os sorvetes cremosos e de sabor intenso, prove alguns bem brasileiros como jabuticaba, pitanga e de abóbora com coco. Há também receitas especiais, como doce de leite mesclado, com pedacinhos do doce na massa, tapioca e castanha-do-pará (R$ 78, o quilo). R. Lino Coutinho, 983, Ipiranga, 2274-0746. 10h/20h. Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V. www.dampsorvetes.com.br

Trevisi

Feitos artesanalmente e com ingredientes frescos, os gelatos surgem em versões como baunilha com infusão de limão, avelã, pistache, goiaba, manga, leite Ninho e um dos campeões de pedidos: morango com laranja e manjericão (R$ 10 a R$ 16, no copinho; R$ 12, na casquinha). Depois de escolher – também há bolo, cafés e drinques à base de sorvete –, acomode-se no simpático salão no fundo. Praça Vilaboim, 53, Higienópolis, 2649-2373. 11h/23h (6ª e sáb., até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

4º Festival do Milho

Terá salgados, doces e bebidas à base de milho, como pamonha (R$ 8), galinhada (R$ 20, para dois) e curau (R$ 6). Ainda minishopping e espaço kids. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. Sáb. (14) e dom. (15), 10h/20h. Grátis.