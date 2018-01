Confira o almoço ‘pop up’ da Mesa III e outras dicas de Quitutes

Foto: Lucas Terribili/divulgação

A rotisseria Mesa III realiza mais um almoço ‘pop up’, no sábado (11), em dois turnos (13h/15h e 15h/17h). Com o tema ‘Cogumelos Frescos’, a refeição, servida em uma bandeja (R$ 66), inclui entrada; uma massa, como o tortellini ao emental e shimeji com creme de ervas e amêndoas tostadas; e sobremesa. R. Alves Guimarães, 1.474, Pinheiros, 3868-5501.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Coffee Lab

O ‘laboratório’ da barista Isabela Raposeiras tem uma simpática mesa comunitária para conectar laptops, mesinhas na varanda e no quintal. Faça um dos ‘rituais’ de degustação (R$ 9/R$ 36), com diferentes métodos de preparo do café. Para comer, há ovo quente com pão (até as 13h; R$ 14), sanduíche de picadinho de carne cozida no café (R$ 18) e arroz-doce com chantilly de café (R$ 10). R. Fradique Coutinho, 1340, V. Madalena, 3375-7400. 10h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Creperias

The Dutch Pancake

Em um sobradinho com varanda, as panquecas holandesas reinam absolutas no cardápio. Sobre os discos de massa fina e frita, há opções como a ‘Caprese’, com tomate, muçarela de búfala e pesto de manjericão (R$ 34), e a ‘Mexicana’, que leva chilli de carne moída, sour cream e guacamole (R$ 32). Na seleção de doces, a ‘Appel’ vem com maçã, sorvete de canela e chantilly (R$ 24). R. Pais de Araújo, 119, Itaim Bibi, 3758-4991. 12h/15h (5ª a sáb., até 23h: dom., até 22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Chocolat du Jour

Faz um dos melhores chocolates finos da cidade. A linha Pratigi, por exemplo, é feita a partir da amêndoa de cacau sustentável e certificado do Sul da Bahia. Boa pedida para a estação, o ‘Choco Chaud’ (R$ 15,80) é um chocolate quente cremoso servido com colher coberta com chocolate. Da seleção de bombons, a caixa ‘Eu Te Amo’ (R$ 138), traz bombons de caramelo com flor de sal, café e brigadeiro. R. Haddock Lobo, 1.421, Cerq. César, 3168-2720. 10h/20h (dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Le Ganache

O bolo que leva o nome da casa é feito de massa de chocolate trufado úmida e macia com damascos e nozes (R$ 160, 1,5 quilo). Já o carro-chefe ‘Ébano’ é montado com pão de ló branco e preto, recheio de leite condensado, pedacinhos de chocolate branco e preto, e cobertura de marshmallow (R$ 75, o quilo). Outros destaques são as tortas de chocolate e de limão (R$ 24,90, 800g, cada). R. dos Otonis, 414, Vila Clementino, 5084-5307. 10h/18h (fecha dom., 2ª e fer.). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.

Padarias

Julice Boulangère

Em uma casa simpática, Julice Vaz faz ótimos pães artesanais, como baguetes, ciabattas e croissants. Prove o macio pão de azeite (R$ 8,40) e o de chocolate amargo (R$ 13,30). Para este domingo (12), prepara cestas de café da manhã, a partir de R$ 155. R. Deputado Lacerda Franco, 536, V. Madalena, 3097-9144. 8h30/20h (dom., até 19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Villa Grano

A padaria funciona 24h e está sempre movimentada. Seja por pessoas em busca de pães e doces, seja por quem aproveita os bufês de café da manhã (R$ 49,90, o quilo), nos fins de semana. Para levar, o pão de gorgonzola, nozes e uva passa custa R$ 4,90. Para o Dia dos Namorados (12), monta cestas de piquenique com frios, crostini, brownie, taças, bombons e bisnagas de brigadeiro (R$ 140). R. Wisard, 500, V. Madalena, 3031-6636. 24h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Burger Lab Experience

Aqui, quem monta o sanduíche é o cliente. É preciso escolher o pão, a carne, o tipo de queijo, os ‘toppings’ e os molhos. Mas também dá para escolher entre as sugestões da casa, como o ‘Cheese Bacon’ (R$ 23,90). Para o Dia dos Namorados, a casa lança o ‘Amore Mio’ (R$ 39), com carne bovina, rúcula, tomate caqui e creme de trufa com parmesão. R. General Mena Barreto, 808, Itaim Bibi, 2308-3278. 12h/23h (6ª, até 0h; sáb., até 1h).

Frevo

A lanchonete mudou para uma casa em frente, mas manteve a decoração. O cardápio também serve os mesmos sanduíches e pratos rápidos. Com recheio generoso, o beirute tradicional vem em dois tamanhos (R$ 33,40 e R$ 18,80, o mini) assim como o beirute americano, que ganha queijo, ovo presunto, alface, tomate e pepino (R$ 38,70/R$ 22). R. Oscar Freire, 588, Cerq. César, 3082-3434. 10h30/1h (5ª e 6ª, até 2h; sáb., até 3h). Cc.: todos. Cd. todos.

Sorvetes

Freddo

A marca argentina de sorvetes serve mais de 30 sabores, como o ‘Vauquita de Leite’, que também pode vir nas opções com pedaços caramelizados ou ‘Tentação’, com doce de leite cremoso (R$ 11,50/R$ 21,90). Entre as novidades, há cookie de chocolate com sorvete de banana split (R$ 9,90). Shopping Pátio Paulista. R. 13 de Maio, 1.947, Bela Vista, 3251-2851. 10h/22h (dom., 10h/20h). Cc.: todos. Cd. todos.

Sucos

Pé no Parque

É um híbrido de bar natureba – com saladas e pratos rápidos – com casa de sucos, que lista 60 sugestões de misturas com frutas (R$ 8,30/R$ 9,60). O sanduíche ‘Manequinho Lopes’ (R$ 34,90) leva filé mignon, queijo prato, tomate, alface e maionese, na baguete. Nos fins de semana, há bufê de café da manhã (R$ 35,90). R. Inhambu, 240, V. Uberabinha, 5051-3376. 11h/0h30 (sáb., dom. e fer., 8h/0h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Festival do Pastel

O evento vai reunir barracas de pastel, caldo de cana, cervejas artesanais e outros quitutes, em frente ao Estádio do Pacaembu, com direito a visita gratuita à arena no fim de semana e ao Museu do Futebol, no sábado (11), das 10h às 17h. Praça Charles Miller, s/nº, Pacaembu. Sáb. (11) e dom. (12), 12h/21h. Entrada: grátis.