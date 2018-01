Confira o almoço da PAO e outras dicas de quitutes

Foto: Wellington Nemeth/divulgação

A PAO – Padaria Artesanal Orgânica – passa a servir almoço, de 2ª a 6ª, com prato, suco natural e uma fatia de bolo simples de sobremesa, por R$ 35. A massa vegana e a omelete do dia com folhas verdes (foto) estão entre as opções servidas nas unidades dos shoppings Iguatemi, JK e da Vila Nova Conceição. R. Domingos Leme, 284, V. N. Conceição, 4563-2116.

Confira outras dicas de Quitutes:

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cafés

King of the Fork

Tudo ali remete ao universo das bikes, dos acessórios à venda aos bonés de ciclista pendurados na parede. No cardápio, além do bom expresso (R$ 4,50), há sanduíches na ciabatta (R$ 19 a R$ 22), quiches (R$ 19), pão de queijo mineiro (R$ 4,50) e, para adoçar: cookie de chocolate triplo (R$ 7) e waffle com Nutella (R$ 12). R. Artur de Azevedo, 1.317, Pinheiros, 2533-9391. 10h/20h (sáb., 9h/18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.kingofthefork.com.br

Doces

Chocolates Marghi

Nesta simpática casa da região de Interlagos, você encontra biscoitos caseiros que derretem na boca, chocolates especiais, feitos com matéria-prima belga, e delicadas trufas. O quilo dos bombons custa R$ 200. Não saia de lá sem os biscoitinhos de castanha-do-pará (R$ 15, 200 g) ou de pecã com chocolate (R$ 16, 200 g). R. Nossa Senhora do Outeiro, 537, Interlagos, 5666-0877. 9h/17h (sáb., 9h30/16h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos. Estac.: grátis. www.chocolatesmarghi.com.br

Gimbernau

Resistiu ao tempo e, sob a batuta da terceira geração, ainda é conhecida por fazer doces típicos catalães, como o ‘Chuchu’, uma massa de brioche recheada, que pode ser assada ou frita (R$ 8) – apenas sob encomenda. Mas vá à pequenina doceria pelos suspiros (R$ 4,50 o pacote com 125g), que são soberanos no balcão. Estão lá em forma de discos de todos os tamanhos, pinguinhos e ninhos. R. Aimberê, 113, Perdizes, 3862-3795. 9h/20h (dom. e fer., até 13h). Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.confeitariagimbernau.com.br

Padarias

A Quinta do Marquês

A padaria prepara pães, sanduíches, salgados, pizzas e doces portugueses. A coxinha de camarão custa R$ 13,90 e o sanduíche recheado com peito de peru e queijo branco sai por R$ 12,50. As pizzas são vendidas em pedaços (R$ 5,50) ou inteiras, como a de calabresa (R$ 29,50). Os doces portugueses são os mais procurados. Há pastel de Belém (R$ 5) e pastel de Santa Clara (R$ 5). Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.853, Jd. Paulistano, 3371-2300. 6h/23h30. Cc.: todos. Cd.: todos. Estac.: grátis. www.aquintadomarques.com.br

Rotisserias

Don Carlini Pasta & Co.

Descendente da tradicional cantina da Mooca, a rotisseria vende massas frescas, como o tortelli de queijo meia cura (R$ 33, 500g), ainda antepastos, molhos e carnes. O nhoque é feito nas versões de batata (R$ 18,50 e mandioquinha (R$ 19,50). Outra pedida é o agnolotti de moranga com carne-seca (R$ 33). De 2ª a sáb., serve almoço com duas opções de massa, salada e pão italiano, por R$ 23,90. Av. Aclimação, 273, Aclimação, 2626-6151. 9h/20h30 (dom. e fer., até 15h). Cc.: D, M e V. Cd.: todos. www.pastashop.com.br

Salgados

Fast Berlin

O cardápio traz pratos das ruas alemãs, como o típico ‘Currywurst’, com salsichas de vitela, carne suína ou de soja com molho de curry e porção de batatas fritas com maionese (R$ 28); e o ‘Frikadelle’, almôndegas de carne bovina e suína com molho de páprica e salada de batata (R$ 32). Para acompanhar, há chope (R$ 11 a R$ 25) e mais de 60 rótulos de cerveja. R. Mourato Coelho, 24, Pinheiros, 3064-4652. 12h/1h (5ª e 6ª, até 2h; sáb., 13h/2h; dom., 13h/0h; fecha 2ª). Cc.: A, D, M e V. Cd.: M e V. www.fastberlin.com.br

Torteria

A pequena loja/restaurante vende tortas caseiras com recheios saborosos. Entre as estrelas do cardápio, estão a que leva carne desfiada com cebola e parmesão na cerveja preta (R$ 16 e R$ 18, com cheddar inglês), e a de frango com queijo cremoso e ervas (R$ 14). No almoço, a ‘torta ou quiche do dia’ é servida com salada por R$ 23,50 a R$ 30. Para arrematar, cheesecake com calda de goiabada (R$ 11). R. Alagoas, 28, Consolação, 2306-9755. 10h/20h (sáb., até 17h; dom., até 15h; 2ª, 12h/20h). Cc.: todos. Cd.: M e V. wwwatorteria.com.br

Sanduíches

Frevo

Inaugurada em 1956, a matriz acaba de mudar para a casa em frente. A decoração, por sua vez, continua a mesma. O cardápio também reúne os mesmos sanduíches e pratos rápidos. Com recheio generoso, o beirute tradicional, com rosbife, vem em dois tamanhos (R$ 33,40 e R$ 18,80, o mini), assim como o beirute americano, com queijo, ovo, presunto, alface, tomate e pepino (R$ 38,70 e R$ 22). R. Oscar Freire, 588, Jd. Paulista, 3082-3434. 10h30/1h (5ª e 6ª, até 2h; sáb., até 3h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.frevinho.com.br

Town Sandwich Co.

Lugar moderno, com toque industrial e tijolos aparentes. Mas não faz hambúrgueres. O cardápio traz sete sanduíches, entre os quais o ‘Calamari’ (R$ 35), com lula, bacon, cebola roxa, tomate cereja, uva e molho tártaro no pão de leite. Já o de rosbife combina cebola, tomate confit, alface e maionese verde no pão português (R$ 29). Também há porções, como a de batatas fritas com costela (R$ 24), drinques e cervejas artesanais. R. Doutor Melo Alves, 445, Cerq. César, 3062-6757. 12h/0h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Gelatte di Gàbi

Mais de 130 sabores já passaram pelas cubas geladas da casa. Entre as sugestões da sorveteira Gabriela Yanaka estão as versões de laranja com chocolate, manga com pimenta e ‘Tristão e Isolda’, que mistura catupiry e amarena (R$ 10 a R$ 14). A degustação de seis sabores custa R$ 35. Av. Braz Leme, 2.371, Santana, 2503-5307. 12h/21h (sáb., 13h/22h; dom., 13h/21h; fecha 2ª). Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.gelattedigabi.com