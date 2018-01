Confira o 1º Mercado de Chá na Rua e outras dicas do roteiro de Quitutes

Foto: Giuliana Nogueira/divulgação

O aroma de infusões vai tomar conta de um pedaço da Vila Madalena no sábado (6), durante o 1º Mercado de Chá na Rua. O Bistrô Ó-Chá recebe o público na calçada a partir das 11h, com pães, drinques e doces feitos com chá, como o cheesecake de matcha com gergelim (R$ 16; foto). Haverá ainda atrações culturais.

R. Aspicuelta, 194, V. Madalena, 2737-8001.

+ Confira outras dicas de Quitutes:

Cafés

Starbucks

A rede americana serve as principais receitas da marca, como o ‘Caffé Latte’ (R$ 8,90, 300 ml) e o ‘Flat White’, preparado com doses de expresso e leite vaporizado (R$ 9,50, 300 ml). Entre as novidades está o ‘Espresso Doce de Leite’ (R$ 6,90), com expresso, leite vaporizado e doce de leite, servido com minibrigadeiro ou minicookie. Outra pedida é o ‘Soft Cookie Triplo Chocolate’ (R$ 4,90). Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 2197-7421. 7h/22h (6ª, até 0h; sáb., 10h/0h; dom., 10h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.starbucks.com.br

Um Coffee Co.

O espaço clean e charmoso pertence a coreanos, que também exportam o café cultivado na fazenda da família em Minas Gerais. O cardápio é convidativo e tem vários quitutes para harmonizar com o expresso (R$ 4,50) ou com o ótimo café coado (R$ 8), como croissant (R$ 8,50), quiche (R$ 17) e bolo de castanhas (R$ 8). R. Júlio Conceição, 553, Bom Retiro, 3229-3988. 8h/17h (sáb., 9h/17h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Fina Fatia

A doceria faz sucesso pelos bolos fofinhos e bastante recheados vendidos inteiros. O ‘Chocomax’ é um exagero: pão de ló de chocolate, duas camadas de brigadeiro, creme de trufas com gotas de chocolate, coberto com musse de chocolate e hot fudge (R$ 59, 800g, em média). Também prepara kits prontos para festas, com direito a bolo, salgados e docinhos. R. João Cachoeira, 1.198, V. Nova Conceição, 3845-4288. 10h/18h30 (sáb., até 17h30; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

www.finafatia.com.br

Moscatel Doceria & Bar de Açúcar

Uma das especialidades da doceria é harmonizar vinho com sobremesa. Até 4/9, realiza o Festival de Cannoli. Além das versões já feitas na casa, como o de ricota com frutas cristalizadas, os canudos de massa ganham recheios de creme de pistache, cappuccino e ‘Romeu e Julieta’ (R$ 7, cada). Para beber, a dica é o ‘Choco Grappa’, à base de chocolate quente e grappa (R$ 14). R. 13 de Maio, 655, Bela Vista, 3853-0954. 10h/18h (sáb. e dom., 9h/19h; fer., 12h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.moscatel.com.br

Padarias

Blés d’Or

A casa com varanda convida a uma pausa no meio da tarde ou a um café da manhã sem pressa. No misto de café, pâtisserie e boulangerie, prove o croissant (R$ 6), o pão de chocolate com amêndoas (R$ 6,80) e leve para casa o pão de nozes (R$ 28, o quilo). Nos fins de semana e feriados, entregue-se ao brunch (R$ 42), boa alternativa para provar os doces do balcão, servido das 8h30 às 15h. R. Tuim, 653, Moema, 5532-0183. 7h30/18h (4ª a 6ª, até 22h; sáb., 8h30/22h; dom., 8h30/18h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.blesdor.com.br

A Quinta do Marquês

A padaria prepara pães e doces portugueses, além de sanduíches, salgados e pizzas. A coxinha de camarão custa R$ 14,90 e o sanduíche recheado com peito de peru e queijo branco sai por R$ 15. As pizzas são vendidas em pedaços (R$ 6) ou inteiras, como a de calabresa (R$ 29,50). Os doces portugueses são os mais procurados. Há pastelzinho de Belém (R$ 5) e de Santa Clara (R$ 6). Av. Brig. Faria Lima, 1.853, Jd. Paulistano, 3371-2300. 6h/23h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rotisseria

Pastagrano

As massas da dupla Jorge Gamart e Jhonny Santos valem a visita. Entre as novidades do cardápio de inverno estão o ‘Capelete Brasato’ e o ‘Capelete de Gorgonzola’ (R$ 30, 400g, cada). Apenas nos fins de semana, vende pães e antepastos, como a ótima caponata (R$ 55, o quilo). R. Jaime do Espírito Santo, 83, Jd. Marajoara, 5523-0512. 9h/19h (dom. e fer., até 14h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.pastagrano.com.br

Salgados

Jaber

Em ambiente simples e caseiro, prepara receitas árabes como as saborosas esfihas abertas de carne e de queijo (R$ 5, cada). Tem ainda quibe cru (R$ 22, 300 g) e o delicioso quibe redondo, recheado com nozes, hortelã e passas (R$ 7,50). Para adoçar, prove o doce de semolina (R$ 7). R. Afonso Braz, 281, V. Nova Conceição, 3842-8354. 8h/20h30 (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Classic Burger Haüs

Minúscula e colada às casas irmãs – The Dog Haüs e Tap Haüs – serve um único sanduíche, o cheese salada bacon com picles, por R$ 20. Os ingredientes estão escritos na parede e o cliente apenas exclui o que não gosta. O pão vem com disco de 100 g coberto com requeijão mineiro, molho da casa, bacon caramelizado e picles de pepino. Para beber, vá de limonada (R$ 8).

R. Bandeira Paulista, 406, Itaim Bibi, 2361-7189. 12h/15h e 16h/2h (sáb., 12h/2h; dom., 12h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Zé do Hamburger

Com dois andares, tem decoração em estilo dos anos 1950. O cliente pode montar o sanduíche ou optar por uma das ‘Sugestões do Zé’, caso do ‘Kanguru Bacon’ (R$ 38,90), que leva hambúrguer de fraldinha de 200g, cheddar, bacon e relish de pepino, no pão australiano, acompanhado de fritas. R. Itapicuru, 419, Perdizes, 3868-4884. 12h/1h (6ª e sáb., até 4h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.zedohamburger.com.br

Especial

Festival Bud&Burger

A Casa da Fazenda do Morumbi será palco do evento regado a cerveja e hambúrgueres (a partir de R$ 25), de lanchonetes como Burger Haüs, Hã? Burger e Burger Map. Av. Morumbi, 5.594, Morumbi. Dom. (7), 14h/0h. Entrada: grátis.