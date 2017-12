Confira: novos sorvetes, cachorro-quente com pimenta e outras dicas de Quitutes

DIA DO SORVETE

Foto: Roberto Seba/divulgação

+ Está à venda na Padoca do Maní a linha de sorvetes da marca, com sabores como açaí (foto), bacuri, caramelo e goiaba (R$ 10; 150g). R. Joaquim Antunes, 138, Jd. Paulistano. 8h/19h (sáb. e dom., até 14h).

+ Os gelatos de limão-cravo, tangerina com gengibre e banana com gianduia(R$ 11, cada) são as apostas da Davvero para a estação. R. Pais de Araújo, 129, Itaim Bibi, 3881-6552. 11h30/22h (6ª e sáb., até 23h).

Foto: divulgação

+ Os sorvetes de cheesecake de Nutella (foto) e de chocolate com cerveja escura (R$ 9, cada) estão entre as novidades nas cubas da Addolcire. Al. Jauaperi, 1.201, Moema, 4305-4001. 10h/20h.

COMBINAÇÃO PICANTE

Foto: divulgação

+ Pedaços de pimenta jalapeño empanados e fritos estão em dois sanduíches da Bullguer, que ficam no cardápio por uma semana, a partir de 2ª (26): o ‘Pinscher’ (R$ 16; foto), com salsicha envolta por bacon; e o hambúrguer ‘Speedy Gonzalez’ (R$ 22). R. Fradique Coutinho, 1.136, V. Madalena, 3360-4703. 12h/15h30 e 18h30/0h (sáb., almoço até 17h; dom., 13h/22h).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Oscar Café

Os sanduíches e saladas predominam no cardápio. O ‘Shake Maria Bonita’, que mistura sorvete de capim santo, Nutella e uma dose de expresso custa R$ 18,80. Há também bons sanduíches, como o ‘Melo Alves’: rosbife, queijo minas derretido no vinho branco e tomate no pão de miga ou na baguete (R$ 35). R. Oscar Freire, 727, Cerq. César, 3063-5209. 10h/0h (dom. e fer., até 22h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.oscarcafe.com.br

Chás

Teakettle

Na bucólica casinha da farmacêutica Sylvia Rodrigues, há mais de 150 tipos de chá, um para cada momento, entre puros, blends e até terapêuticos, vendidos a granel (R$ 38, com 30g; R$ 53, com 50g). Mas vá com tempo para tomar um chá quente (R$ 7, 250 ml) ou gelado na sala ao lado do jardim, como o de rosas e cranberry (R$ 14), acompanhado dos deliciosos pães e bolos feitos na casa. R. Alexandre Dumas, 1049, Chácara S. Antônio, 5523-9615. 9h30/19h30 (dom., 10h30/17h30; fecha 2ª). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.

Doces

Confeitaria Christina

A casa, tocada por uma família austríaca desde 1972, é especializada em tortas e bolos alemães. O ‘Apfelstrudel’, de massa folhada e recheio de maçã (R$ 78,90, o quilo), também é preparado na versão zero açúcar (R$ 87,05, o quilo). A ‘Sachertorte’ (R$ 87,60, o quilo), de chocolate amargo e damascos, é fiel à receita do hotel de mesmo nome. R. Vieira de Moraes, 837, Campo Belo, 5561-2354. 8h/20h (sáb., dom. e fer., 10h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tchocolath

Com blend exclusivo da casa, os chocolates são usados para cobrir o carro-chefe – o pão de mel, que além da versão tradicional (R$ 5,50), ganha recheios de nozes, brigadeiro e doce de leite (R$ 7,25, cada) – assim como na fabricação de bombons de pistache ou macadâmia inteiros (R$ 3,50, cada); e trufas de framboesa ou brigadeiro (R$ 3,30, cada). R. Antônio Afonso, 19, V. N. Conceição, 3842-5623. 10h/19h (sáb., até 17h30; fecha dom.). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V. www.tchocolath.com.br

Padarias

St. Etienne

Mistura de lanchonete, rotisseria, confeitaria e empório, tem cadeiras altas em frente ao balcão. Para comer, tem até sushi bar. A partir das 18h30, monta bufê com pratos quentes, sopas, pães, frios, saladas e sobremesas (R$ 32,90/R$ 39,90). Entre os lanches, prove o ‘Ementhal Thick Burger’, com hambúrguer de 200g (R$ 30,50). Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 2.555, Alto de Pinheiros, 3021-1200. 24h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.santaetienne.com.br

Villa Colmeia

Não fossem os pãezinhos no fim do salão, seria possível esquecer que o prédio abriga uma padaria. Grandes tubos cheios de azeitonas (R$ 46,90, o quilo) ficam ao lado de massas frescas, salames, frutas e até uma adega. Assa pães de granola e de sete grãos (R$ 23,50, o quilo) e prepara bolinhos de chuva (R$ 31,90, o quilo), entre outros quitutes. No mezanino, serve sanduíches, pizzas e bufê de almoço (R$ 65, o quilo). Av. Jorge João Saad, 406, Morumbi, 3771-2023. 6h/23h (6ª e sáb., até 23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

La Guapa

Pequena casa de empanadas da chef Paola Carosella, do Arturito. No menu, há oito variedades do salgado (R$ 7,50, cada). O ‘combo’ com duas empanadas e salada sai por R$ 27. Prove a ‘Salteña’, com carne, azeitona, ovo caipira e batata cozida, ou a versão ‘Cremosas de Espinafres’. Encerre com o tabletón (R$ 14), alfajor gigante com doce de leite e chantilly. Tem outra unidade na Livraria da Vila, na Al. Lorena 1.731. R. dos Pinheiros, 248B, Pinheiros, 3061-3661. 10h/22h (sáb., 12h/22h; dom., 12h/18h). Cc.: todos Cd.: todos. www.laguapa.com.br

Rancho da Empada

Entre as opções de empadinhas, a de palmito é a campeã de pedidos (R$ 6,50), seguida pela de camarão (R$ 6,90). Há ainda opções doces como a de nozes (R$ 6,90) ou de banana com doce de leite (R$ 6,50). Outro sabor que acaba de sair do forno é o de carne-seca com abóbora (R$ 6,50). Para refrescar, há sucos feitos com polpa de frutas (R$ 6,50). R. Domingos de Morais, 2.026, V. Mariana, 5549-4443. 8h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.ranchodaempada.com.br

Rotisserias

Mesa III

Comandada pela chef Ana Soares, vende massas, molhos, carnes e sobremesas. Neste sábado (24), realiza mais uma edição do Pop Up Mesa III. A refeição, com entrada, prato, sobremesa e bebida (água, suco ou vinho), custará R$ 72. Entre as opções de prato, haverá ‘Capelacci de Brie’, com alcachofra, creme de parmesão e chips de parma. Convites antecipados pelo site www.foodpass.com.br. R. Alves Guimarães, 1.474, Pinheiros, 3868-5501. 9h/19h (sáb., até 16h; dom. e fer., até 14h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.mesa3.com.br

Sanduíches

Chico Hamburger

A lanchonete, sucesso na região desde 1963, é refúgio de notívagos e jovens procurando um bom sanduíche após a balada. O clássico cheese salada custa R$ 26,40 e o cheese filé de frango com creme de milho, R$ 28,80. Por R$ 1,50 é possível substituir o pão por ciabatta. Catupiry, vinagrete e ovo, entre outros ingredientes, podem ser incluídos no pedido com preços que variam de R$ 3,20 a R$ 6,30. Av. Ibirapuera, 1.777, Moema, 5051-3764. 11h/4h (5ª, até 5h; 6ª e sáb., até 6h). Cc.: todos.

Cd.: todos. Manobr.: grátis.

Joakin’s

Você pode enfrentar longas filas na lanchonete, principalmente no fim de semana. Mas os sanduíches costumam valer a espera. Experimente o ‘Cheese Bacon Salada’ (R$ 31,50). Para acompanhar, peça as porções de batata smile (R$ 22) e de onion rings (R$ 22). Adoce o programa com o milk-shake de chocolate (R$ 28). R. Joaquim Floriano, 163, Itaim Bibi, 3168-0030. 11h/5h (6ª e sáb., até 6h; dom., até 3h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.joakins.com.br

Sorvetes

Arlecchino

Aberta em 1984, tem sorvetes como o ‘Lambada’, preparado com goiaba e leite condensado, ou ainda os de banana caramelada e de abacaxi com vinho (R$ 47, o quilo). No balcão, há também salgados, doces e tortas. O bolo ‘Vila Maria’, feito com baba de moça e chocolate, faz bastante sucesso (R$ 44, o quilo). Outro campeão de vendas é o ‘Sensação’, com brigadeiro e morango (R$ 50, o quilo). Av. Curuçá, 304, V. Maria, 2954-7722. 9h/21h (dom., até 20h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.doceriaarlecchino.com.br

Gelatte di Gàbi

Mais de 130 sabores já passaram pelas cubas geladas da casa. Entre as sugestões da sorveteira Gabriela Yanaka estão as versões de chocolate belga, coco, doce de leite argentino, leite Ninho, manga com pimenta e ‘Tristão e Isolda’, que mistura Catupiry e amarena (R$ 10/R$ 14). A degustação de seis sabores em copinhos individuais custa R$ 35. Na mesma loja, funciona a Ultra Gelato, que faz sorvete com nitrogênio líquido. Av. Braz Leme, 2.371, Santana, 2503-5307. 12h/21h (sáb., 13h/22h; dom., 13h/21h; fecha 2ª). Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.gelattedigabi.com