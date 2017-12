Confira novos pratos em cinco restaurantes da capital

TEMPERO BRASILEIRO

Foto: Iara Venanzi/divulgação

A chef Mara Salles sugere novos pratos no menu do Tordesilhas. Para começar, há lula com batata-doce e pimenta jiquitaia (R$ 36). Já o baião de dois pode levar carne-seca ou queijo coalho, mais abóbora assada, vinagrete de maxixe e baião (R$ 60; foto). Al. Tietê, 489, Cerqueira César, 3107-7444. 17h/1h (sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

PRIMAVERA

Foto: Mauro Holanda

Seis pratos estreiam no menu do Modi. Entre as receitas do chef Diogo Silveira estão alcachofras recheadas com ragu de carne, grana padano e fregula (R$ 18; foto); e lasanha de abobrinha com queijo fontina e presunto cru (R$ 32). R. Alagoas, 475, Higienópolis, 3564-7031. 12h/23h (dom., até 17h; 2ª, 17h/23h).

NOVAS RECEITAS

Foto: divulgação

Chef d’A Figueira Rubaiyat, o espanhol Carlos Valentí também propõe novos pratos, como o rosbife de picanha no pão rústico, com compota de cebolas, tomate seco confitado e parmesão (R$ 35; foto), servido de entrada. R. Haddock Lobo, 1.738, Jd. Paulista, 3087-1399. 12h/0h (6ª e sáb., até 0h30).

MAIS LEVE

Foto: divulgação

O ‘Beirute Primavera’ (R$ 25,90; foto) é a nova sugestão no cardápio do Baruk. Montado no pão sírio, vem recheado com kafta e queijo, e é acompanhado de salada fatuche, com alface, pepino, tomate, rabanete, cebola, ervas e grãos de romã temperados com especiarias. R. Bandeira Paulista, 399, Itaim Bibi, 3895-9990. 12h/17h e 19h/23h (dom. e fer., até 22h).

FINAL FELIZ

Foto: divulgação

Famoso doce italiano, o tiramisú é ‘desconstruído’ no Emiliano. A nova sobremesa vem com trufa de café, musse de mascarpone e sorvete de chocolate (R$ 30; foto). Ainda na ala dos doces, a casa também inova com o ‘Entremet’ de chocolate branco, creme amargo e cajá (R$ 32). R. Oscar Freire, 384, Jd. Paulista, 3068-4390. 12h/15h e 19h/0h.