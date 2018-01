Confira novidades em cinco restaurantes de São Paulo

SUGESTÃO DO CHEF

Foto: Rafael Paixão/divulgação

Saem do forno a lenha os novos pratos do Silo Bar & Forneria, servidos no almoço de terça a domingo. Às sextas, por exemplo, há lasanha à bolonhesa (R$ 46). A paleta de cordeiro com polenta (R$ 62) é a pedida de sábado. Aos domingos, o chef prepara pato com vinho, batatas e minilegumes (R$ 62; foto). R. Diogo Jácome, 360, V. N. Conceição, 3044-7323.

RECEITAS DA ESTAÇÃO

Foto: Lucas Terribili/divulgação

A polenta grelhada com ragu de cogumelo e telha de parmesão (R$ 32; foto) estreia no Ruaa como opção de entrada. Já o ‘Boeuf Bourguignon’ com purê de batata (R$ 52) volta ao menu durante o inverno. Para acompanhar, a taça de vinho da casa é servida em dobro (R$ 20, a taça) de terça a quinta, a partir das 19h. R. Mourato Coelho, 1.168, V. Madalena, 3097-0123.

POR TEMPO LIMITADO

Foto: Pérola Dutra/divulgação

A lasanha de brócolis (R$ 25; foto), com massa integral, creme de brócolis ao alho e molho de tomate, é um dos pratos que a Massaria di Stefanni serve até o fim de agosto, durante residência no Mirante 9 de Julho. Na seleção de receitas – todas vegetarianas – está o polpetone de quinoa com provolone (R$ 25). R. Carlos Comenale, s/nº, Bela Vista, 3111-6342.

+ Confira também dois novos restaurantes:

JoJo Ramen

A casa faz um lámen tradicional – e atrai numerosa colônia japonesa –, em ambiente moderno. O cardápio é curto e a melhor pedida é o ‘JoJo Missô’ (R$ 35), à base de caldo encorpado de soja fermentada e macarrão grosso. Outra dica é o ‘JoJo Shoyu’ (R$ 32), com macarrão mais fino, caldo de shoyu, carne de porco, bambu, cebolinha, nori e ovo. O ‘Karague’ (R$ 15), porção de frango frito, abre bem a refeição. R. Rafael de Barros, 262, Paraíso, 3279-5005 (40 lug.). 18h30/22h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.jojoramen.com.br.

Solo Cozinha & Bar

O ambiente é informal, com deck na entrada e instalações aparentes. Da cozinha do chef Danilo Gozetto saem caprichadas coxinhas de pato (R$ 24); arroz de cordeiro (R$ 42); e barriga de porco, com quirela de milho e couve (R$ 38). No almoço, o prato do dia sai por R$ 27. Adoce com o ‘Pavê de Mãe’ (R$ 14). R. Simão Álvares, 484, Pinheiros, 2738-9146 (40 lug.). 12h/15h e 19h/23h (sáb., 13h/17h e 19h/23h; dom., 13h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.