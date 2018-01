Confira novos menus, pratos e sobremesas nos restaurantes da capital

TOQUE DE CHEF

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

+ O Italy incrementa seu ‘Menu del Giorno’ com novas receitas e também pratos de sucesso da casa, como o lombo de cordeiro com crosta de amêndoas e legumes (foto). Qualquer opção custa R$ 62, com entrada e sobremesa, de 2ª a 6ª, das 12h às 15h. R. Oscar Freire, 450, Jd. Paulista, 3168-0833. 12h/15h30 e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/17h e 19h/22h).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

RECEITAS DE LÁ

Foto: Elvis Fernandes/divulgação

+ Na Tasca do Zé e da Maria, o almoço executivo (R$ 59) pode começar com ‘Bacalhau à Beneditine’ e seguir com o arroz de frutos do mar (foto). A escolha da sobremesa também fica entre clássicos, como encharcada de ovos e pastelzinho de Belém. R. dos Pinheiros, 434, Pinheiros, 3062-5722. 12h/15h30 e 19h/23h30 (6ª, até 0h30; sáb., 12h/0h30; dom., 12h/18h).

COM MUITO MOLHO

Foto: Wellington Nemeth/divulgação

+ Tradicional cantina paulistana, a Lellis Trattoria acrescenta ao cardápio mais uma versão para o medalhão de filé grelhado: agora coberto com molho de gorgonzola e acompanhado de rigatoni aos quatro queijos (R$ 158, para dois; foto). R. Bela Cintra, 1.849, Jd. Paulista, 3064-2727. 11h30/16h e 19h/2h (2ª, até 1h; sáb. e fer., 11h30/2h; dom., 11h30/0h).

DOCES DA ESTAÇÃO

Foto: Beto Stedile/divulgação

+ Quatro sobremesas refrescantes entram para o cardápio da pizzaria Veridiana, como o ‘Affogato’ (R$ 24; foto), montado na xícara, com sorvete de creme e lascas de chocolate meio amargo, servido com o café da casa; e o ‘Delírio de Coco e Manga’ (R$ 19), que leva purê de manga e creme de coco. R. Turiaçu, 98, Perdizes, 3862-8111. 18h/0h30 (6ª e sáb., até 1h30).