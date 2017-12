Confira novos hambúrgueres e outras dicas do roteiro de Quitutes

Foto: divulgação

Novidade na rede Johnny Rockets – que reabriu unidade no West Plaza – o ‘István Burger’ (R$ 34,90; foto) traz um disco de 200g de carne Wessel, com brie, tomate, maionese verde e repolho roxo, acompanhado de fritas. Av. Francisco Matarazzo, s/nº, 3º piso, Água Branca, 3862-9126. 11h/22h (6ª, sáb. e fer., até 23h).

O ‘Costela BBQ’ (R$ 30,90; foto) é a nova pedida no Vinnotinto Burger. Montado no pão ciabatta, vem com hambúrguer de costelinha de porco de 120g, cheddar cremoso, cebola caramelizada, molho barbecue e maionese caseira. R. Euclides Pacheco, 338, V. Gomes Cardim, 3554-5643. 12h/0h (6ª e sáb., até 1h).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Urbe Café

A casa serve um bom expresso (R$ 4,90) e café feito na cafeteira francesa (R$ 8,50) com grão próprio, de uma fazenda no interior de São Paulo. Para acompanhar, há quitutes como bolo de coco (R$ 5,90) e quiche de abóbora com carne-seca (R$ 14, a fatia; R$ 24, com salada). R. Antônio Carlos, 404, Consolação, 3262-3943. 9h/0h30 (6ª e sáb., até 3h; 2ª, 12h/ 0h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

La Vie en Douce

A chef Carole Crema comanda a loja, que tem docinhos como fondant de nozes e hóstia de ovos (R$ 4, cada). O bolo úmido e gelado de coco (R$ 7,90) é o carro-chefe. Mas também recheiam a vitrine brigadeiros variados, como os de baunilha com uva e o de Nescau com paçoca (R$ 4,50, cada). R. da Consolação, 3.161, Cerq. César, 3088-7172. 10h/19h (fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Santa Tereza

Fundada em 1872, a padaria tem um salão que funciona como restaurante, onde serve pratos fartos, lanches e sucos (com chorinho). Mas é conhecida pela famosa coxa-creme (R$ 6,60) e pela centenária canja (R$ 22,60). O chocotone pode ser encontrado em qualquer época do ano (R$ 29,80, 1 kg). Pça. Dr. João Mendes, 150,Centro, 3101-9631. 6h/22h (sáb., até 21h; dom., 7h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Rotisserias

Minha Avó Fazia

Mazé Felix uniu as receitas de suas avós italianas e árabes e criou a simpática rotisseria. Uma das novidades é o ravióli recheado com queijo da Canastra (R$ 65, o quilo), que vai bem com o molho concassé (R$ 52, o quilo). Para quem não resiste a um doce, há torta de banana com doce de leite (R$ 9, cada; R$ 60, o quilo). R. Fábia, 339, V. Romana, 2769-1539. 11h/19h30 (dom., 10h/15h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Paco Esfiha

Começou no Centro, nos anos 50, mas ganhou fama no Itaim Bibi, onde se estabeleceu nos anos 1970. O cardápio tem pratos e boa seleção de esfihas. Com segurança, peça a esfiha de muçarela (R$ 6,80) ou a de zaatar (R$ 7,20). A de carne com champignon é uma ousadia aos padrões árabes: carne e um molho quase de estrogonofe (R$ 7,80). De sobremesa, prove a de Nutella (R$ 9,50). R. Joaquim Floriano, 205, Itaim Bibi, 3168-0822. 10h/23h (6ª e sáb., até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Town Sandwich Co.

Lugar moderno e com toque industrial. O cardápio traz sanduíches com recheios variados, entre os quais o ‘Calamari’ (R$ 41), com lula, bacon, cebola roxa, tomate cereja, uva verde e molho tártaro no pão de leite. Já o de rosbife combina cebola, tomate confit, alface e maionese verde no pão português (R$ 34). R. Dr. Melo Alves, 445, Cerq. César, 3062-6757. 12h/0h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Stuzzi

Victorio Scabin era um sorveteiro na Itália nos anos 20. Em 2008, seu neto, Alexandre, o homenageou com a abertura da gelateria. Entre os sabores, destacam-se os de mascarpone com limão e o de chocolate Tanzânia, feito à base de leite de castanhas (R$ 11/R$ 16). R. Paulistânia, 450, Sumarezinho, 3816-0279. 9h/20h (dom. e fer., 12h/20h). Cc.: A, M e V. Cd.: M e V.