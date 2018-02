Confira nova loja de molhos e pestos e outras dicas de quitutes

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

A linha de pestos, os molhos para massa e salada e os potes de nuts temperados (a partir de R$ 30, cada; foto) do chef Marcelo Rosellini – que antes eram vendidos no Food Hall, no Shopping Cidade Jardim – já estão nas prateleiras da Marcelo Rosellini Gastronomia, sua nova loja.

Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.308, Jd. América, 2613-8400.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Conheça também a doceria Dona Olinda e os Anjos, em Pinheiros.

Cafés

Cafeteria Cafezal

O charmoso café do CCBB é uma boa opção no Centro. No cardápio, há pratos rápidos e quiches. Para a sobremesa, peça o ‘Bolo da Vovó’ do dia (R$ 4, o pedaço) ou o brownie de vinho do Porto (R$ 7), acompanhado pelo expresso Fazenda Pessegueiro (R$ 4,50). A refeição pode ser mais agradável se você se acomodar em uma das mesinhas no calçadão. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3676. 9h/20h30 (fecha 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Santo Grão

Apresenta uma carta de cafés em que a bebida ganha tratamento nobre. A degustação de quatro cafés nacionais, incluindo um do sul de Minas e o blend da casa, custa R$ 18,60. Já o cappuccino duplo sai por R$ 12,90. Se quiser um drinque, prove o ‘Irish Coffee’, que leva uísque, creme de leite, xarope de baunilha e expresso (R$ 21,70). R. Oscar Freire, 413, Cerq. César, 3062-9294. 8h/1h (6ª e sáb., até 2h; dom., até 0h; 2ª, 9h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.santograo.com.br

Chás

The Gourmet Tea

Em ambiente moderninho, serve 35 opções de chás e infusões da própria marca (R$ 7,90, cada). Entre os frios, prove o ‘Rooibos Peppermint’. Dos quentes, o ‘Massala Chai’, que pode vir com leite. A casa também serve pratos, salgados, como a empadinha de cogumelos e ervas (R$ 7), e sobremesas, como o crumble de maçã (R$ 14). R. Mateus Grou, 89, Pinheiros, 2691-2755. 8h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.thegourmettea.com.br

Doces

Bolo à Toa

A pequena loja dos irmãos Marcelo e Renata só vende bolos inteiros, para levar para casa. Dos fornos, saem, diariamente, versões fofinhas e caseiras, adaptadas de receitas de família. Os mais procurados são os de iogurte com limão e o ‘Bolo à Toa’, feito com pão de ló e glacê de limão. Também é possível provar os sabores de fubá, milho, maçã com canela e chocolate (R$ 18/R$ 30). R. Padre Carvalho, 103, Pinheiros, 2857-4857. 10h/18h30 (sáb., 10h/16h; fecha dom. e fer.). Cc.: não aceita.

Cd.: todos. www.boloatoa.com.br

Faire La Bombe

Uma loja só de bombas, feitas de massa crocante com recheio e cobertura doce. A lousa na parede mostra os 16 sabores produzidos na casa e vendidos em dois tamanhos. Prove os éclairs de damasco, amêndoa e blueberry (R$ 6,50 a pequena e R$ 8, a grande). Outras boas pedidas são as versões de cappuccino, frutas vermelhas, brigadeiro e a clássica de creme

de baunilha (R$ 6,50 e R$ 8,50). R. Pinheiros, 223, Pinheiros, 2628-7667. 11h/20h (2ª, até 18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

www.labombe.com.br

Maison de Marie

A confeiteira Luiza Teppet se esmera no preparo de doces saborosos, como o ‘Gateau Noir’, bolo com várias camadas de chocolate meio amargo (R$ 6,50, a fatia), e o ‘Pudim Brulée’ (R$ 6,50). A novidade é o ‘Cannelé de Bordeaux’, bolinho de fava de baunilha preparado apenas às 4ª e 6ª (R$ 6,50), que pode ser acompanhado por uma infusão de lavanda ou por um expresso Leggero da Nespresso (R$ 5,50, cada). R. Agostinho Cantu, 187, Butantã, 2338-9380. 9h30/17h30 (fecha sáb., dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.maisondemarie.com.br

Renata Arassiro

A loja de chocolates parece uma joalheria, decorada em tons sóbrios e com bombons delicados nas vitrines, como os de manjericão e de champanhe (R$ 5, cada) à base de chocolate belga. A chocolateira também desenvolveu receitas com limão-siciliano, curry e sementes do cerrado. Para acompanhar, há café Nespresso (R$ 6). R. Pascal, 1.195, Campo Belo, 5092-4977. 10h/18h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Galeria dos Pães

Bem amplo, o lugar tem uma tradicional seção de confeitaria, além de pães, frios, frutas, legumes e uma loja de conveniência com produtos nacionais e importados. As filas se formam em busca dos fartos bufês de café da manhã (R$ 24,80, 2ª a 6ª). No balcão, o sanduíche ‘Da Vinci’ leva presunto cru, queijo brie, rúcula e azeite no pão francês (R$ 26,50). R. Estados Unidos, 1.645, Jd. América, 3064-5900. 24h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.galeriadospaes.com.br

Marie-Madeleine

A pequena casa vende os pães elaborados pelo francês Jean-Louis Clément. Alguns têm fermentação natural, como o pão de campanha (R$ 15). A fatia de brioche com creme de amêndoas ao forno (R$ 9) é ótima companhia para um café Nespresso (R$ 6). Outro destaque é o novo ‘Pão Marie’, com diversas opções de recheio, por R$ 35. De 3ª a 6ª, serve almoço, das 12h às 15h. R. Afonso Braz, 511, V. Nova Conceição, 2387-0019. 7h30/19h (dom., até 16h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.marie-madeleine.com.br

Sanduíches

Butcher’s Market

O chão de cimento queimado, as ilustrações de cortes de carne, a luz baixa e o rock nas caixas de som criam o ambiente da casa, que prepara as boas ‘Barbecue Ribs’, costelas suínas (R$ 51). Entre os hambúrgueres, prove o ‘Mushroom Burger’, com muçarela e cogumelos grelhados (R$ 37), ou o ‘OT Burguer’, disco de carne de 160g coberto por gorgonzola, picles, bacon e onion rings (R$ 35). R. Bandeira Paulista, 164, Itaim Bibi, 2367-1043. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 13h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 23.

Stunt Burger

Funciona numa garagem rústica, com decoração que remete aos super-heróis. O cliente monta o lanche e acompanha o preparo ao lado. Qualquer combinação sai por R$ 19, com hambúrguer de 140g, dois queijos (entre muçarela, cheddar, gorgonzola e prato) e complementos (alface, tomate, cebola caramelizada, bacon e picles). A porção de batatas fritas custa R$ 9. R. José Jannarelli, 426, V. Progredior, 3721-3538. 12h/23h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Me Gusta Picolés

A segunda loja da dupla Gabriel Fernandes e Ravi Leite tem sanduíche de bolacha com sorvete (R$ 10) e milk-shake coberto com chantilly e um mini picolé nos sabores framboesa com baunilha, Oreo ou chocolate (R$ 16, cada). Também não faltam os ótimos picolés artesanais de frutas como tangerina, melancia e manga (R$ 7, cada), ou recheados, como avelã com brigadeiro (R$ 8). R. Augusta, 2.725, Cerq. César, 3083-3644. 10h/20h (dom. e fer., 11h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.megustapicoles.com.br