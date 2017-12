Confira menus especiais e outras dicas em cinco restaurantes da cidade

AGUARDENTE BRASILEIRA

Foto: Mário Rodrigues/divulgação

No Dalmo Bárbaro, o Dia Nacional da Cachaça, nesta 3ª (13), será comemorado com menu em três etapas (R$ 96), harmonizado com a bebida e servido até 18/9. O ‘Camarão à Biquíni’ (foto), com batatas no açafrão, vai à mesa com uma dose de cachaça ouro. R. Gironda, 188, Jd. Paulista, 2985-4002. 12h/15h30 e 19h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h; fecha 2ª).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

PORÇÕES NA TIGELA

Foto: Raphael Criscuolo/divulgação

Ainda dá tempo de pedir um dos bowls (R$ 35, cada; foto) da Mercearia do Conde, com receitas inspiradas em seis países, como a sopa peruana de quinoa e o arroz indiano com legumes. Eles são servidos só no jantar, até domingo (11). R. Joaquim Antunes, 217, Jd. Paulistano, 3081-7204. 12h/16h e 19h/23h30 (6ª, 12h/0h30; sáb., 12h30/0h30; dom., 12h30/23h).

ELEITOS DO DIA

Foto: Lucas Terribili/divulgação

A moqueca de frutos do mar e purê de batata (foto) é o prato de sexta-feira do menu ‘Favoritos’, servido no almoço do Carlota, com entrada e sobremesa (R$ 60, de 2ª a 6ª). Às quartas, há picadinho com arroz, feijão, farofa e couve frita. R. Sergipe, 753, Higienópolis, 3663-0911. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 23h30; sáb., 12h/16h e 19h/23h; dom., 12h/16h; fecha 2ª).

Confira outras dicas do roteiro:

Solo Cozinha & Bar

O ambiente é informal, com deck na entrada e instalações aparentes. Na 4ª (14), haverá um jantar especial, em três tempos (R$ 90), harmonizado com rótulos da cervejaria artesanal J.Beer. No menu do chef Danilo Gozetto terá polvo, feijão fradinho com chourizo espanhol e aoili de páprica defumada. As vagas são limitadas. R. Simão Álvares, 484, Pinheiros, 2738-9146 (40 lug.). 12h/15h e 19h/23h (sáb., 13h/17h e 19h/23h; dom., 13h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Thai Chef

Da entrada à sobremesa, você vai provar comida autêntica da Tailândia, executada pela chef Fabiana Kritsanakan. Comece pelo ‘Kung Roll’ (R$ 26), camarão envolto em massa crocante; ou pelo ‘Satay’ (R$ 23), espetinho de frango ou lombo. Entre os pratos, destaque para o ‘Kang Mussamun’ (R$ 63), ótimo curry de filé mignon com leite de coco, e o ‘Tom Yum Gung (R$ 43), sopa com camarões, picante e perfumada. Av. da Aclimação, 297, Aclimação, 2389-4119 (48 lug.). 12h/16h e 18h30/23h30 (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.thaichef.com.br