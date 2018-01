Confira destaques da Mostra de Cinema de SP, que termina dia 4/11

A 39ª Mostra Internacional de Cinema acaba na 4ª (4). A seguir, selecionamos alguns destaques para você aproveitar bem o que resta do evento

Depois de um filme sobre juventude (‘Frances Ha’) e um longa que aborda um casal já próximo da meia-

idade (‘Enquanto Somos Jovens’), Noah Baumbach lança uma comédia dramática sobre os 30 e poucos anos. Em Mistress America, Tracy (Lola Kirke), uma jovem estudante e aspirante a escritora em Nova York, começa uma amizade com Brooke (Greta Gerwig), mulher mais velha cuja vida é cheia de espontaneidade e planos inacabados. Espaço Itaú Augusta: dom. (1º), 17h45. Frei Caneca – Espaço Itaú: 2ª (2), 20h. CineSesc: 3ª (3), 18h. Cinesala: 4ª (4), 18h.

Indicado este ano ao Urso de Ouro em Berlim, Sob Nuvens Elétricas, do russo Aleksey German Jr., se passa num futuro tão próximo quanto simbólico. Em 2017, na Rússia, um século após a revolução do país, a natureza do lugar é hostil e cinzenta, quase inabitável. É nessa distopia que várias histórias se desenvolvem, todas relacionadas a um prédio inacabado. Frei Caneca – Espaço Itaú: dom. (1º), 17h.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Hera explora uma situação incomum. Após meses sem pagamento, a tripulação de um navio descobre que o dono da embarcação está endividado. O barco, então, é evacuado e ancorado em um lugar distante – mas seis homens devem permanecer nele até que a dívida seja paga. MIS: hoje (30), 20h30.

Beira-Mar, de Filipe Matzembacher e Marcio Reolon, explora a viagem de Tomaz (Maurício Barcellos) e Martin (Mateus Almada) para uma casa de praia durante o inverno, onde aprofundam sua amizade. Espaço Itaú Augusta: hoje (30), 21h50. Frei Caneca – Espaço Itaú: sáb. (31), 16h50. MIS: 4ª (4), 15h.

Ainda há tempo para assistir aos clássicos restaurados da Film Foundation. Sindicato dos Ladrões (1954), de Elia Kazan, traz Marlon Brando como um estivador que luta contra uma intriga política em seu sindicato. Frei Caneca – Espaço Itaú: hoje (30), 15h45. Reserva Cultural: dom. (1º), 14h.

Lampedusa no Inverno, premiado no Festival de Locarno deste ano, é bastante atual. Na ‘ilha de refugiados’ de Lampedusa, a comunidade pesqueira entra em conflito com os imigrantes ilegais, que muitos acreditam ser o problema do lugar. Frei Caneca – Espaço Itaú: 4ª (4), 18h15.