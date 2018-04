Confira lugares para almoçar ou jantar neste Natal

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

PERU DE NATAL. O Zena Caffè abre nesta sexta (25) especialmente para o almoço de Natal e receberá os clientes, sem intervalo, até as 22 horas. No cardápio, um dos clássicos da época: peru recheado com nozes, uva passa, anchova, alecrim e pinole, acompanhado de purê de castanhas (R$ 52; foto). R. Peixoto Gomide, 1.901, Jd. Paulista, 3081-2158.

Foto: divulgação

MENU DO DIA. O chef Riccardo Rossi, do Pina, recebe os clientes para o almoço de Natal com um cardápio elaborado para a data. A refeição (R$ 110) inclui pratos como o tortelli de leitão com creme de castanha portuguesa; o pernil de cordeiro ao molho de alecrim e alho doce; e de sobremesa, mousse de amêndoas (foto). R. Jacurici, 27, Itaim Bibi, 3071-2501.

Foto: divulgação

NOITE FELIZ. Para quem quiser encerrar a noite com pizza, a cantina e pizzaria Speranza abrirá sexta (25), a partir das 18 horas. Além das redondas caprichadas que saem do forno, a casa sugere uma nova sobremesa: o ‘Cornetto di Nutella’ (R$ 24; foto), com massa crocante recheada com creme de avelã e assada no forno a lenha. R. 13 de Maio, 1.004, Bexiga, 3288-8502.

Foto: Leo Feltran/divulgação

TEMPERO BAIANO. A chef Ina de Abreu incluiu novas versões de moqueca no menu do Mestiço. Além da receita com camarão, feita com leite de coco fresco e dendê, também prepara as moquecas de robalo (foto) e mista (com camarão e robalo), por R$ 84, cada, com arroz e farofa. Hoje (25), a casa abre apenas para o jantar. R. Fernando de Albuquerque, 277, Consolação, 3256-3165.