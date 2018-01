Confira jantar especial no Blú Bistrô e novidades em outros cinco restaurantes

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

INSPIRAÇÃO ESPANHOLA

A chef Ana Beatriz convida o chef Tomás Peñafiel para dividir a cozinha do Blú Bistrô, na próxima 5ª (18). Intitulado ‘Entre Tapas e Beijos’, o jantar a quatro mãos será servido em seis etapas, por R$ 99. No menu: bochecha de boi cozida no vinho tinto, purê de batata e chips (foto); e churros com chocolate. R. Monte Alegre, 591, Perdizes, 3871-9296.

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

NOVA SELEÇÃO

O italiano Supra di Mauro Maia revisa o cardápio e apresenta 18 novos pratos criados pelos chefs da casa, a exemplo de entradas e massas frescas, como o ravioloni de bacalhau (R$ 79). Outra pedida é o filé mignon de vitelo com pasta de trufas negras e escalope grelhado de foie gras (R$ 122; foto). R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 681, Itaim Bibi, 3167-5666.

Foto: divulgação

MAIS AMPLO

Em novo endereço – com espaço para eventos, bar, empório e um andar reservado às crianças –, o asiático Tian mantém no cardápio as receitas mais pedidas, como a ‘Thom Kha Soup’ (R$ 28; foto), sopa tailandesa com frango, shimeji, leite de coco e gengibre. Neste domingo (14), servirá brunch por R$ 55. R. Manuel Guedes, 499, Itaim Bibi, 2389-9399.

Confira novos restaurantes na cidade:

Galuska

Instalado no 3º piso do Shopping Cidade Jardim, tem cardápio variado com pratos que também reverenciam a cozinha brasileira, caso do picadinho no almoço executivo (R$ 59, com sobremesa); e da moqueca da casa, com pirão e arroz (R$ 139, para dois). Já o ‘Galuska’ é um nhoque húngaro servido como guarnição (R$ 16) de outros pratos ou acompanhamento da paleta de cordeiro (R$ 68, aos domingos). Av. Magalhães de Castro Machado, 12.000, Cidade Jardim, 3758-2616 (98 lug.). 12h/16h (5ª e 6ª, 12h/16h e 19h/0h; sáb., 12h/0h30; dom., 12h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Lámen Açu

Foi da cidade de Tomé-Açu, no Pará, que a chef Nancy Fukayama tirou inspiração para algumas receitas do cardápio. Entre elas, o ‘Amazon Lámen’ (R$ 35), que leva caldo de frango com tucupi e jambu. Se não quiser ousar, o ‘Missô Lámen’ (R$ 29) é boa escolha, com caldo fumegante e tempero na medida. No almoço, também serve pratos como o ‘Katsu Domburi’ (R$ 27), um bowl de arroz coberto com lombo, ovo e cebolinha. R. Guaraú, 120, Mirandópolis, 5589-9124 (45 lug.). 11h/14h30 e 18h/21h30 (6ª e sáb., até 22h30; fecha dom. e fer). Cc.: todos. Cd.: todos. www.lamenacu.com

Salvatore Loi

O chef italiano Salvatore Loi comanda esta casa requintada e de serviço impecável. A burrata com grana padano, chocolate branco e ragu de azeitonas (R$ 45) é boa pedida para abrir a refeição. Da seção de massas, prove as ‘Loreghitas’ (R$ 66), anéis de massa com ragu de linguiça, azeitonas e fonduta de pecorino. Dentre as carnes, agrada a boa porchetta de javali com nhoque de catalônia (R$ 89). R. Joaquim Antunes, 102, Jd. Paulistano, 3062-1160 (80 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/16h e 19h/1h; dom., 12h/17h e 19h/22h30). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25.