Confira festival e restaurantes com novas unidades em São Paulo

O peixe azul assado com endívia (foto) é um dos pratos do Festival do Mar, da Osteria del Pettirosso. De 3ª (23) até 25/3, o chef Marco Renzetti prepara diferentes receitas, que se revezam no cardápio servido de 3ª a sábado, por R$ 110, em três etapas. Al. Lorena, 2.155, Jd. Paulista, 3062-5338. 12h/15h e 19h/23h (6ª e sáb., até 23h30; dom. e fer., 12h/16h30; fecha 2ª).

O Edifício Plaza Iguatemi abriga a 3ª unidade do Varanda (foto). Com área para eventos, a filial tem cardápio idêntico ao da matriz, com cortes como assado de tira (R$ 98) e bife de chorizo (R$ 95). R. Prudente Correia, 432, Jd. Europa, 3039-6500. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/18h e 19h/23h; dom., 12h/17h30).

Com mesas na calçada e horário estendido até o jantar, o Spazio Gastronomico abre a segunda casa de rua, agora na região dos Jardins. No menu de inspiração italiana, há petiscos, sanduíches e pratos como o paillard com fettuccine (R$ 49; foto). R. Dr. Melo Alves, 769, Jd. Paulista, 3062 0013. 11h30/23h30 (6ª e sáb., 11h30/0h).