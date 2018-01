Confira festivais, novos pratos e o que comer em cinco restaurantes de SP

Prato do Figo (Foto: Mário Rodrigues)

Novo chef executivo do Figo, Gerson Campelo acrescenta receitas ao menu – a exemplo do camarão grelhado com risoto de figo (R$ 91; foto) e do ‘Coelho à Cacciatore’ (R$ 81), com minilegumes e arroz de jasmim. R. Diogo Jácome, 372, V. N. Conceição, 3044-3193. 12h/15h30 e 19h/23h (6ª, até 23h30; sáb., 12h/16h30 e 19h/23h30; dom., 12h/16h30).

Massa do Buttina (Foto: Gladstone Campos)

A ‘Pasta alla Norma’ (R$ 32; foto), com molho de tomate italiano, berinjela, alho e manjericão, é um dos pratos do Festival Siciliano do Buttina, que vai até 30/9. Morumbi Town Shopping. Av Giovanni Gronchi, 5.930, 1º andar, Morumbi, 5063-4091. 12h/22h (6ª e sáb., até 23h; dom., até 21h).

Raclette do C-Cultura Caseira (Foto: Tadeu Brunelli)

Servido no jantar de 6ª e sábado, até o fim do mês, o Festival de Raclette (R$ 86; foto), do C-Cultura Caseira, inclui o queijo derretido na hora, frios e legumes. Grand Hyatt. Av. das Nações Unidas, 13.301, Brooklin, 2838-3203. 12h/15h e 19h/23h30 (sáb. e dom., 13h/16h e 19h/23h30).

Confira outros restaurantes em SP:

Bio – Comer Saudável

Parceria do chef Alex Atala com donos da rede Frutaria São Paulo, a casa tem ambiente claro e informal. O cardápio segue o conceito de comida sustentável: para começar, serve tapiocas (R$ 17) e omeletes (R$ 17). Há ainda uma boa seleção de saladas (R$ 29, cada), arrozes e caldos (R$ 36, cada); proteínas com um acompanhamento, como galeto ou milanesa (R$ 48, cada); e guarnições, a exemplo da farofa de talos e da mandioca cozida (R$ 8, cada). R. Horácio Lafer, 38, Itaim Bibi, 3071-1968 (110 lug.). 8h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rodeio

Mantém o alto nível com ótimas carnes (além de fazer um pão de queijo espetacular) desde 1958. Entre os cortes mais pedidos estão o bife ancho (R$ 135), o bife de tira (R$ 148) e a fraldinha (R$ 128). Mas nenhum supera a picanha fatiada (R$ 165), servida em finas fatias e finalizadas em fogareiro na hora, no ponto requisitado pelo cliente. R. Haddock Lobo, 1.498, Cerq. César, 3474-1333 (280 lug.). 11h30/15h30 e 18h30/0h (sáb., 11h30/0h; dom. e fer., 11h30/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.