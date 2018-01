Dois novos hambúrgueres e outras dicas de Quitutes

Foto: divulgação

Ainda dá tempo de provar o lanche de junho do Burger Table. O ‘Burger Trufado’ vem com disco de carne de 180g, ovo perfeito e maionese trufada (R$ 39,50; foto). R. Tabapuã, 1.445, Itaim Bibi, 3168-0121.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foto: Maristela Acquaviva/divulgação

No Stunt Burger, a novidade da temporada é o ‘Hambúrguer de Raclete’ (R$ 32; foto), montado no pão de brioche, com hambúrguer de 180g e queijo derretido. R. José Jannarelli, 426, Morumbi, 3721-3538.

Confira outras dicas de Quitutes:

Cafés

Starbucks

A rede americana serve as principais receitas da marca, como o ‘Caffé Latte’ (R$ 8,90, 300 ml) e o ‘Flat White’, preparado com doses de expresso e leite vaporizado (R$ 9,50, 300 ml). Entre as novidades está o ‘Espresso Doce de Leite’ (R$ 6,90), com expresso, leite vaporizado e doce de leite, servido com minibrigadeiro ou minicookie. Outra pedida é o ‘Soft Cookie Triplo Chocolate’ (R$ 4,90). Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 2197-7421. 7h/22h (6ª, até 0h; sáb., 10h/0h; dom., 10h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.starbucks.com.br

Chás

Talchá

É quase uma ‘biblioteca’ do chá, com mais de 60 tipos de blend – de países como Índia, China e Japão – ocupando uma enorme estante, ao lado de acessórios. Prove o quente ‘Doce Amêndoa’ com hibisco (R$ 9,79, o bule) ou o gelado ‘Tropical’, de rooibos, polpa de abacaxi e limão taiti (R$ 12, a jarra). Para acompanhar, há pão de queijo de mandioquinha (R$ 9, duas unid.). Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-3744. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.talcha.com.br

Tea Connection

O chá é preparado à mesa, com bule de água quente e ampulheta para que o tempo de infusão seja exato. Na carta, há opções como o ‘Earl Grey’ e o ‘Green Melon’ (R$ 13, o bule), também vendidos em latinhas para levar. Entre os gelados, prove o ‘Anana King’, chá de coco com morango, batido com abacaxi e morangos frescos (R$ 13). Também serve saladas e bons sanduíches. Al. Lorena, 1271, Jd. Paulista, 3063-4018. 9h/0h (dom. e 2ª, até 23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Ponto de Brigadeiro

Uma seleção de brigadeiros do dia colorem a bancada da moderna lojinha de fábrica do doceiro Rafael Aurichi. Há versões de mel com amêndoas, queijo com goiabada e de semente de cacau (R$ 3,50, cada). Além de bolo de chocolate com recheio e cobertura de brigadeiro (R$ 9). Para acompanhar, serve expresso do Il Barista (R$ 4,50) e chocolate quente belga (R$ 6,50). R. Pascal, 950, Campo Belo, 2533-6503. 11h/19h (sáb., 12h/19h; fecha dom.). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.

Sonheria Dulca

Os sonhos fofinhos da Dulca ganharam um lugar só para eles. No pequeno café, são recheados na hora com um dos sete sabores que saem de tubos sobre o balcão: creme de baunilha, doce de leite, geleia de goiaba, brigadeiro, gianduia, damasco e coco (R$ 10, cada; R$ 17, com sorvete). A versão mini do doce é feita apenas por encomenda. Para acompanhar, vá de café expresso (R$ 5) ou cappuccino (R$ 7; R$ 9, com recheio do sonho). R. Bela Cintra, 2.023, Consolação, 3082-0073. 10h/21h (2ª, 13h/19h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Empórios

Freshie

Uma geladeira exibe saladas, pratos prontos e sobremesas em potes de vidro, para levar ou comer na casa. Um forno aquece a comida em poucos segundos. São 12 versões de salada, como a ‘Detox’ (R$ 17, grande), que combina salmão defumado, gengibre, quinoa, tomate, broto de alfafa, cenoura, couve, castanha e folhas. Na seleção de pratos (R$ 6/R$ 12), há picadinho de carne e lasanha de berinjela. R. Araçari, 208, Itaim Bibi, 3071-1818. 11h/18h (fecha sáb. e dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Padaria Monte Líbano

É a típica padaria de bairro, com fregueses sendo chamados pelo nome, coxinhas enormes na estufa (R$ 6,50 cada), geladeira com bolos decorados e prateleiras forradas com pães salgados e doces. Se quiser comer ali, basta encostar no balcão. Porém, não saia sem levar uma bandeja da ‘Lua de Mel’, pão doce recheado com doce de leite e coberto com coco (R$ 50, o quilo). Av. Paes de Barros, 1.283, Mooca, 2605-3537. 5h/23h (dom., 6h/23h). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

PÃO

A padaria artesanal só assa pães com farinha orgânica. O de nozes com figo seco tem muitos pedaços da fruta (R$ 19,40, 500g). Do forno sai também o ‘Cake aux Olive’, um bolo salgado e macio de azeite extravirgem, vinho e azeitonas

(R$ 13,90, a fatia). Não saia sem provar o bolo de chocolate belga, que alterna massa fofinha, ganache amargo e lâminas de caramelo (R$ 16, a fatia). R. Bela Cintra, 1.618, Consolação, 2193-2116. 8h/19h. Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.padariaartesanal.com.br

Sanduíches

Hot Rod Dog

A inspiração veio das lanchonetes de estrada norte-americanas. No menu, reina o cachorro-quente em 13 versões (R$ 18/R$ 22) – três vegetarianas. A maioria com salsicha tipo frankfurter. Mudam os complementos: guacamole, cheddar, bacon, parmesão, chilli com feijão e molho picante. Uma das novidades é a porção de jalapeño recheado com cream cheese, empanado e frito (R$ 15). R. Guaimbé, 302, Mooca, 3205-4698. 18h/23h (sáb. e dom., 13h/23h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Sailor Burgers & Beers

A decoração é pontuada pelo universo náutico. Neste sábado (25), a casa realiza a 4ª edição do Burger no Quintal, das 14h às 19h, com a venda do exclusivo ‘Da Canastra’ (R$ 39), hambúrguer de fraldinha, com fonduta de queijo Canastra, geleia de tomate com pimenta e aspargos grelhados. Para harmonizar com os lanches, há mais de 50 rótulos de cerveja. R. Vupabuçu, 309, Pinheiros, 3031-1267. 11h45/15h e 18h/0h15 (6ª, 11h45/0h15; sáb., 12h/0h15; dom., 13h/22h15; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Brunch

Produtos da roça estão no brunch especial que a chef Patricia Catran servirá domingo (26) no Isso É Café, no Mirante 9 de Julho. No menu, quatro combos (R$ 22/R$ 32) para acompanhar os cafés. R. Carlos Comenale, s/nº, Bela Vista, 3554-5077. Dom. (26), 10h/16h.