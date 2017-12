Confira dois lugares para provar um bom nhoque

Foto: Daniel Cancini/divulgação

O Aguzzo Cucina & Vino comemora dez anos e a volta do chef Alessandro Oliveira ao comando da cozinha. Até o fim do mês, serve o ‘Gnocchi all’Aguzzo’ (R$ 73; foto), com cubos de filé mignon e açafrão.

R. Simão Álvares, 325, Pinheiros, 3083-7363.

Foto: Mauro Holanda/divulgação

No Modi, o bolonhesa de carne com nhoque de mandioca e escarola refogada (R$ 29; foto), está entre os novos pratos do chef Diogo Silveira. O bar da casa também renova a seleção de drinques.

Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2663.