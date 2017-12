Confira dois festivais de doces e outras dicas de quitutes

FESTIVAIS

Carro-chefe da Genoveva Doçaria, a cocada (foto) sai do forno em seis novos sabores, até o fim do mês: abóbora, banana, milho verde, doce de leite, maracujá e abacaxi (R$ 10, a peq.). Al. Itu, 1.306, Cerqueira César, 3062-0775. 10h/18h (fecha dom.).

A torta de maçã (R$ 29,90, 700 g; foto) e o ‘Folar’ (R$ 27,40), pão macio recheado com linguiça, estão na seleção de quitutes que marcaram os 20 anos da padaria Dona Deôla e serão feitos até o fim do ano. R. Pio XI, 1.377, Alto da Lapa, 3022-5640. 24h.

Cafés

Café des Fleurs

A pequena casa no Campo Belo prepara bons drinques à base de café, como o ‘Cappuccino Maison’, com pedaços de chocolate, por R$ 8,90. Para acompanhar, serve ‘Croque Monsieur’ (R$ 32,90), feito no pão de brioche com molho bechamel, emental e presunto Royale, e doces como o mil-folhas recheado na hora (R$ 15,50), com baunilha, doce de leite ou Nutella. R. Gabriele D’Annunzio, 1.291, Campo Belo, 5093-2003. 12h/20h (sáb., 9h/22h; dom. e fer., 9h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Flor Café

Depois de visitar as exposições, passe na simpática cafeteria para tomar um expresso (R$ 4,50), acompanhado de uma fatia de bolo de chocolate com calda de chocolate (R$ 6,50), de frente para o Jardim da Luz. A cozinha também prepara salgados, a exemplo da quiche de cogumelo (R$ 11), e uma sugestão de prato do dia, por R$ 28,50, com entrada e sobremesa, durante a semana. Pça. da Luz, 2, Luz, 3313-1583. 10h/17h30 (fecha 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.pinacoteca.org.br

Doces

A Casa do Churro

O churro vem enrolado em espiral, do tamanho de um disco de pizza. A versão simples é feita apenas com açúcar e canela (R$ 70). Mas pode receber até quatro coberturas doces: chocolate, goiabada, doce de leite ou de banana (R$ 80). Entre os salgados, há de frango, tomate seco, muçarela ou requeijão (R$ 85) e bacalhau (R$ 95). No formato tradicional, o churro doce custa R$ 8. R. Rodrigues Barbosa, 232, V. Regente Feijó, 2671-7180. 15h/22h (6ª, até 23h; sáb., dom. e fer., 12h/23h). Cc. e Cd.: todos.

Bolo à Toa

A pequena loja dos irmãos Marcelo e Renata só vende bolos inteiros, para levar para casa. Dos fornos, saem, diariamente, versões fofinhas e caseiras, adaptadas de receitas de família. Os mais procurados são os de iogurte com limão (R$ 22) e o ‘Bolo à Toa’, feito com pão de ló e glacê de limão (R$ 22). Também é possível provar os sabores de fubá, milho, maçã com canela e chocolate (R$ 18/R$ 30). R. Padre Carvalho, 103, Pinheiros, 2857-4857. 9h30/18h30 (sáb., até 16h; fecha dom. e fer.). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Padarias

Santa Micaela

Um relógio marca quando sai a próxima fornada de pão francês (R$ 15,40, o quilo), mas a vitrine comprida é preenchida também por outras variedades de pães, além de docinhos e bolos, como o ‘Praliné’, com creme e amêndoas crocantes (R$ 88, o quilo). Em uma mesa alta, são servidos sucos, salgados e sanduíches, como o de rosbife, queijo prato, berinjela grelhada e folhas de alface (R$ 18). Al. Nhambiquaras, 559, Moema, 5051-1763. 6h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Al Basha

Cozinha árabe comandada pela chef libanesa Marina Mattar Haddad, que prepara quibes (R$ 5), esfihas de carne, de queijo e de ricota com coalhada (R$ 3,50, cada). No menu à la carte, há sanduíches, como o de falafel (R$ 15), e pratos ‘combinados’, como o que leva arroz sírio, dois espetos de kafta, tabule e homus (R$ 20). R. Humberto I, 1.038, V. Mariana, 5908-1294. 8h/20h (sáb., até 17h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.albasha.com.br

Sanduíches

Bronx Street Food Shop

Com ambiente descolado, atendimento ágil e cardápio enxuto, a casa serve sanduíches como o ‘Onion Tower’ (R$ 27), com hambúrguer, queijo prato, cebola caramelizada e onion rings, no pão de cebola. Outra sugestão é o ‘Mc Lovin’ (R$ 25), com cheddar americano, picles, cebola roxa, ketchup e mostarda, no pão com gergelim. Para começar, prove os novos ‘Nachos’ (R$ 22), com mix de queijos, chili sauce e pimenta jalapeño. R. Inhambu, 683, Moema, 5051-3974. 12h/23h (6ª e sáb., até 0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Marques Hambúrguer

Tente encarar as grandes porções. O beirute à moda, para duas pessoas, é recheado com filé mignon, presunto, queijo, bacon, ovo, alface, tomate e maionese. Pesa 1,5 kg (R$ 95, com filé mignon; R$ 80, com rosbife). O cheese salada à moda leva dois hambúrgueres, queijo prato, salada e maionese, custa R$ 26. Para beber, peça o milk-shake de morango (R$ 23, 500 ml). Av. Braz Leme, 2.002, Santana, 2979-0595. 11h/2h (6ª e sáb., até 5h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Alaska

Inaugurada em 1910 por um casal de italianos, a sorveteria de aparência retrô tem grandes balcões onde são servidos os sorvetes de dois sabores (R$ 12), além de vitrines com doces e pirulitos. Gelados convencionais como morango, chocolate e flocos dividem espaço com avelã, pistache e doce de leite. Prepara também a taça ‘Colegial’ (R$ 22), com duas bolas, chantilly, calda e cereja. R. Dr. Rafael de Barros, 70, Paraíso, 3889-8676. 9h/23h (6ª e sáb., até 0h). Cc.: M e V. Cd.: todos.