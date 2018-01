Confira dicas de teatro para os próximos dias em São Paulo

MUSICAL

2 Filhos de Francisco – O Musical

Após dirigir o filme de 2005, Breno Silveira conduz musical sobre a vida de Zezé di Camargo & Luciano. No elenco, Laila Garin e Rodrigo Fregnan. 120 min. Livre. Teatro Cetip (627 lug.). R. Coropés, 88, Pinheiros, 4003-5588. A partir de 5ª (4). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 140. Até 25/2.

ESPECIAL

Bacantes

A encenação da tragédia de Eurípedes – sobre o nascimento, a morte e o renascimento de Dionísio, deus do teatro – tem direção e atuação de Zé Celso Martinez Corrêa. 340 min. (com intervalo). 18 anos. Teatro Oficina Uzyna Uzona (300 lug.). R. Jaceguai, 520, Bexiga, 3104-0678. Sáb. (30) e dom. (31), 17h. R$ 60.

As Filhas da Mãe

Na comédia escrita por Ronaldo Ciambroni, uma mãe de meia idade, Diva Maria, tem uma fracassada trajetória no meio artístico. Mas Diva quer investir na carreira das filhas, também desprovidas de talento. Com Francesco Gagliano, Carmen Sanches e outros. 90 min. 12 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, Bela Vista, 3105-3129. 6ª (29) e sáb. (30), 21h. R$ 70.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

DANÇA

Jam 1MM Of All That

Com hits musicais do anos 1980 e 1990, a performance de Cristian Duarte e do grupo The Collective Jazz & Guests propõe improvisação de coreografias, com a participação do público. Livre. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700. Sáb. (30), 19h. Grátis.