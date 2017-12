Confira dicas de teatro para esta semana em São Paulo

ÚLTIMA SEMANA

O Assassinato do Presidente

A Cia. Pessoal do Faroeste mostra o encontro do maior criminoso do Brasil com uma prostituta travesti, uma noite antes de ele matar o presidente do País. Dir. Paulo Faria. 60 min. 18 anos. Sede da Cia. Pessoal do Faroeste (80 lug). R. do Triunfo, 305, metrô Luz, 3362-8883. 2ª a 6ª, 20h. Pague quanto quiser. Até 6ª (22).

Manifesto Inapropriado

Dirigida por Rodrigo Mercadante, o espetáculo da Cia. Histriônica propõe um manifesto cênico, a partir de um compilado de depoimentos, entrevistas e notícias de jornal relativos ao universo LGBT. 90 min. 16 anos. Teatro de Arena Eugênio Kusnet (99 lug.). R. Teodoro Baima, 94, V. Buarque, 3259-6409. 4ª a sáb., 20h; dom., 18h. R$ 30. Até sáb. (23).

Quixotes – Espasmos Poéticos Sobre ( )s Cavaleir( )s da Triste Figura

A Cia. Cais do Porto apresenta o universo e os personagens da obra de Cervantes, e os coloca em paralelo com as trajetórias dos atores. 90min. 12 anos. Complexo Cultural Funarte. Sala Carlos Miranda (70 lug.). Al. Nothmann, 1.058, 3662-5177. 6ª, sáb. e dom, 19h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até sáb. (23).

HUMOR

Comédia ao Vivo

Com nomes como Luiz França, Nando Viana e Fabio Rabin no elenco, o espetáculo (foto) de stand-up faz última apresentação do ano. 90 min. 18 anos. Teatro Renaissance (448 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. 6ª (22), 23h59. R$ 60.

Casal Até que o Casamento Separe

Protagonizada pelos atores Marco Zenni e Lilian Marchiori, a comédia aborda os conflitos da vida a dois. 70 min. 16 anos. Teatro Gazeta (700 lug.). Av. Paulista, 900, metrô Trianon-Masp, 3253-4102. Sáb. (23), 19h. R$ 60.

Rindo na Virada

O espetáculo reúne números de stand-up de 11 humoristas – entre eles, Vitor Sarro, Bruno Motta e André Santi. 80 min. 14 anos. Teatro Gazeta (700 lug.). Av. Paulista, 900, metrô Trianon-Masp, 3253-4102. Sáb. (23), 21h. R$ 70.

ESPECIAL

Bacantes

O Teatro Oficina Uzyna Uzona faz sua tradicional encenação da tragédia de Eurípedes, sobre o nascimento, a morte e o renascimento de Dionísio, deus do teatro. A direção é de Zé Celso Martinez Corrêa. 340 min. (com intervalo). 18 anos. Teatro Oficina (300 lug.). R. Jaceguai, 520, Bexiga, 3104-0678. Sáb. (23), 14h30; 2ª (25), 18h. R$ 60.

DANÇA

Encontros na Cena Depoimento

A ocupação da Cia. Fragmento de Dança faz atividades que discutem o uso de materiais autobiográficos em cena. Na programação, o próprio grupo apresenta ‘Eu Outro’ (60 min; 16 anos), coreografia dirigida por Vanessa Macedo, que parte de experiências como traumas ligados ao corpo. As últimas sessões ocorrem 6ª (22) e sábado (23), às 21h. Complexo Cultural Funarte. Sala Renée Gumiel (53 lug.). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. R$ 20. Até sáb. (23). Inf.: bit.ly/cendep

Jam 1MM Of All That

Com hits musicais do anos 1980 e 1990, a performance de Cristian Duarte e do grupo The Collective Jazz & Guests propõe improvisação de coreografias, com a participação do público. Livre. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700. Sáb. (23) e 30/12, 19h. Grátis.