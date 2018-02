Confira dicas de exposições para ver em São Paulo

SÃO PAULO É TEMA DE DUAS MOSTRAS EM CARTAZ

+ No Estúdio do IMS, a projeção São Paulo: Três Ensaios Visuais, que tem duração de aproximadamente 30 minutos, exibe fotografias da cidade clicadas a partir de 1862. São registros feitos por nomes como Vincenzo Pastore, Alice Brill, Claudia Andujar (foto) e Mauro Restiffe. A curadoria é de Guilherme Wisnik. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 10h/20h (5ª, até 22h; fecha 2ª). Grátis. Até julho.

+ São Paulo: Sinfonia de uma Metrópole exibe registros históricos feitos pelo fotógrafo alemão Theodor Preising entre 1925 e 1940. As imagens mostram a transformação da cidade em uma grande metrópole, com a verticalização do centro histórico e o crescimento da população. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. 10h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 25/3.

INAUGURAÇÕES

Biblioteca Mário de Andrade

O espaço recebe duas mostras. Até 22/4, ‘A Respeito da Proximidade’, de Luiz Paulo Baravelli, exibe pinturas da série ‘Caras’, desenvolvida pelo artista a partir de 1984. Até 10/6, ‘Fósseis Contemporâneos’, de Miguel Anselmo, traz pinturas em que ele aborda a vulnerabilidade do homem. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-002. Inauguração: 3ª (20). 8h/19h. Grátis.

Casa Furada

Com inspiração na obra do filósofo Vilém Flusser, os artistas Rodrigo Gontijo e Simon Fernandes criaram uma instalação com 1.000 tomadas e 200 dispositivos sonoros que reproduzem o excesso de informações da cidade. Casa Galeria. R. Fradique Coutinho, 1.216, Pinheiros, 3841-9620. Inauguração: 3ª (20). 14h/18h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 17/3.

Passagens – Espaço de Transição para a Cidade do Século XXI

A exposição reúne fotos, vídeos e instalações que tratam de problemas e soluções de urbanismo em diversas metrópoles do mundo. O tema principal são passagens, espaços de mobilidade como túneis, escadarias, passarelas e pontes. Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. Inauguração: sáb. (17), 14h30. 10h/18h (fecha 2ª). R$ 10. Até 8/4.

ARTE E PASSEIO

Renato Russo

O público poderá ver mais de mil itens – entre manuscritos, documentos, cartazes de shows e até uma recriação de seu quarto – ligados ao vocalista da Legião Urbana. No domingo (18), às 17h, na área externa do museu, haverá show gratuito da banda Aborto Elétrico Tributo. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 10h/21h (dom. e fer., 9h/19h; fecha 2ª). Dom. (18), 9h/21h. R$ 12 (3ª, grátis). Até 18/2.

ÚLTIMA SEMANA

Adelina Galeria

A galeria recebe duas mostras. ‘Entre(meios’, de Erica Kaminishi, conta com telas e uma instalação com esculturas que recriam um jardim japonês. Em todas as obras, a artista transcreve poemas de Fernando Pessoa. ‘A Coisa em Si’, de Tatiana Stropp, traz oito trabalhos em chapas de alumínio, que ganham texturas inéditas em sua produção. R. Cardoso de Almeida, 1.285, Perdizes, 3868-0050. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (17).

Água

Com curadoria de Adelina von Fürstenberg, a mostra traz obras de 23 artistas sobre sustentabilidade. Entre os brasileiros, há nomes como Guto Lacaz e Laura Vinci. O indiano Velu Viswanadhan é um dos estrangeiros. Sesc Belenzinho. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 10h/21h (dom. e fer., 10h/19h30; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (18).