Confira dicas de bares e baladas desta semana

DUAS CERVEJARIAS COM PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Jet Lag Pub festeja hoje (25) o Arthur Guinness Day, com a banda Monk e o DJ Marnel, sorteio de prêmios, e brindes ao criador da cerveja Guinness, a partir das 17h59. R. da Consolação, 3.032, Jd. Paulista, 5103-1400. R$ 25/R$ 35.

A Cervejaria Nacional lança nesta 2ª (28) a cerveja sazonal ‘Fritz Olga und Schulz’, com double chope durante toda a noite (R$ 17, 330ml) e porção de pretzel, a R$ 20. Av. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros, 3034-4318.

NO GENUÍNO BOLINHO DE MANDIOCA É BOA PEDIDA

A porção de bolinho de mandioca com recheio de costela no bafo (R$ 22; foto) é uma das boas pedidas no Genuíno. O menu também lista outro clássico dos bares: a coxinha de frango com catupiry (R$ 21,50, 8 unid.). Para beber, quem pedir o balde com seis cervejas Budweiser paga só três (R$ 25,20). R. Joaquim Távora, 1.2

Abaixo, confira a seleção de bares e baladas do Divirta-se para esta semana.

BOTECOS

Bar do Giba

O futebol é uma das paixões de Gilberto Abrão Turibus, o Giba, proprietário do bar. Por lá, são servidas as porções de pastéis de carne, queijo, palmito e camarão (R$ 52,80, 12 unid.) e a carne seca acebolada na manteiga de garrafa, acompanhada de mandioca (R$ 53,30). Para beber, além de Serra Malte (R$ 12,50) e Bohemia (R$ 12,50), tem caipirosca de tangerina com pimenta (R$ 19,50) e de abacaxi (R$ 19,50). Av. Moaci, 574, Moema, 5535-9220. 17h30/1h (sáb., 13h/1h; dom., 12h/19h; fecha 2ª). Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Galinheiro Grill

As mesas na parte externa do bar ocupam uma boa extensão da calçada, criando um ambiente bastante favorável a uma cerveja (R$ 9,80, Original). Para comer, o campeão de pedidos é o frango na brasa (R$ 38,80), que vai bem com a porção de polenta em cubinhos com parmesão ralado (R$ 24,90). Outra boa pedida da casa são as porções de linguiças, que são recheadas com rúcula, queijo coalho ou parmesão (R$ 36,20). R. Inácio Pereira da Rocha, 231, Pinheiros, 3816-3208. 18h/1h (5ª a sáb., 12h/1h; dom. e fer., 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos. Estac.: R$ 23 (2ª a 5ª, até 20h, grátis). www.galinheirogrill.com.br

CHOPERIAS

Amigo Leal

Esta choperia em estilo bávaro foi aberta em 1967 por Leopoldo Urban, o fundador do Bar Léo. Ho-

je, sob o comando de dois sócios, o bar mantém o mesmo padrão com chope Brahma (R$ 7,60, claro; R$ 8,50, black). Para beliscar, peça um pastel de carne, de queijo minas ou de palmito (R$ 6, cada). Os de carne de sol ou camarão custam R$7,50; já o de bacalhau, R$ 11,50. R. Amaral Gurgel, 165, V. Buarque, 3223-6873. 16h/1h (sáb., 12h/1h; fecha dom.). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V. www.amigoleal.com.br

HAPPY HOUR

Bar do Juarez

A picanha no réchaud (R$ 95) é o destaque desta casa. Há outras opções na chapa, como a ‘Manta de Dourada’ (R$ 99). A cerveja long neck pode ser Bohemia (R$ 8) ou Stella Artois (R$ 8,50). Se preferir um drinque, prove o ‘Blue Moon’, com curaçau, rum, leite de coco e abacaxi (R$ 22). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.164, Itaim Bibi, 3078-3458. 17h/últ. cliente (sáb., dom. e fer., 12h/últ. cliente). Cc.: todos. Cd.: A, D, M e V. Manobr.: R$ 20. www.bardojuarez.com.br

HOTEL

The Wall

Instalado no térreo do estiloso Hotel Unique, é bem mais calmo do que o Skye, famoso bar na cobertura, que tem uma belíssima vista para o Parque Ibirapuera e os Jardins. Ainda assim, é boa opção para happy hour. Experimente o ‘Dry Martini’ com gim importado (R$ 38). A casa também tem criações interessantes como o ‘Pasion Rose’, com vodca Ketel One, xarope de rosa e de laranjeiras, licor de morango, mandarinetto, suco de limão, maracujá e espumante (R$ 29). Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4.700, Jd. Paulista, 3055-4700. 7h/0h . Cc.: todos. Cd.: todos. Estac.: R$ 30. www.hotelunique.com.br

MEXICANO

Don Miguel Mexican Bar

Os quadros e fotos de mariachis nas paredes dão o clima da casa mexicana. No menu, os pratos são de inspiração tex-mex, como o burrito de filé mignon (R$ 43,90) e a porção de nachos (R$ 37,90/R$ 39,90). Para beber, há ‘Mojito’ (R$ 22,90) e ‘Margarita’ (R$ 22,90), e opções de cervejas long neck mexicanas como a Sol (R$ 11,00) e a Dos Equis (R$ 11,60). R. Itapura, 757, Tatuapé, 2097-6490. 12h/ 15h e 18h/23h40 (6ª, 12h/0h40; sáb., 12h/17h e 18h/0h40; dom., 12h/17h e 18h/23h40). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20. www.donmiguelmexicanbar.com.br

MÚSICA AO VIVO

Piratininga Bar

Tem ambiente à meia luz e uma decoração que remete à São Paulo das décadas de 1930 e 1940. A trilha sonora, executada ao vivo, reveza-se entre jazz blues, bossa nova e MPB. O barman Passarinho monta saborosas caipiroscas de frutas, que custam de R$ 19 a R$ 25. R. Wisard, 149, V. Madalena, 3032-9775. 17h/1h (5ª a sáb., até 2h30; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. R$ 25. www.piratiningabar.com.br

PARA COMER

Bar da Dona Onça

Comandado por Janaína Rueda, a ‘Onça’, o ambiente serve receitas simples em versões sofisticadas. Além de porções como a de minirrabada (R$ 46) e da panelinha de fígado com jiló (R$ 39), há pratos ‘de mãe’ bem executados, caso do picadinho de filé mignon com arroz, tartar de banana e ovo frito

(R$ 54). Para harmonizar, 102 rótulos de vinho e 14 de cerveja. Av. Ipiranga, 200, República, 3257-2016. 12h/23h30 (5ª a sáb., até 0h30; dom., até 17h30). Cc.: todos. Cd.: todos. www.bardadonaonca.com.br

PUB

Finnegan’s

Aberto em 1988, tem um mezani-no com área para jogo de dardos. Em dias frios, prove o excelente ‘Irish Coffee’ (R$ 18,30), feito com uísque irlandês Jameson, café e espuma de creme de leite. O cho-pe Guinness é o campeão de pedidos (R$ 13, 300 ml; R$ 32, 530 ml), assim como a costelinha de porco assada (R$ 45,30). De 5ª a sábado, a casa é movimentada por shows de rock e blues. R. Cristiano Viana, 358, Cerq. César, 3062-3232. 12h/1h (6ª, 18h/2h30; sáb., 19h/ 2h30; dom. 15h/22). Entrada: R$ 9/R$ 17. Cc.: todos. Cd.: todos. www.finnegans.com.br

BALADA

Extravaganza

Voltada à disco music, a festa comemora dois anos de existência no sábado (26). A pista é movida por Márcio Vermelho, America e Glittor, e as performances são da House of Keller. Executivo Club. R. 7 de Abril 425, República, 3256-0130. Sáb. (26), 23h59. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Hot Bar

No sábado (26), é realizada uma das festas de inauguração da nova casa de música eletrônica. Dodx, Handeck e Edson Nunes tocam EDM. Hot Bar. Al. dos Pamaris, 83, Moema, 5096-5987. Sáb. (26), 23h. R$ 50/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ultralions

A noite de disco, house, electro e techno é realizada hoje (25), na Bela Vista. O som é dos DJs Leiloca Pantoja, Roque Castro, Fernando Moreno e Gabriel Iodjahn. Lions Nightclub. Av. Brig. Luís Antônio, 277, Bela Vista, 3104-7157. Hoje (25), 23h55. R$ 50/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Venga Venga

Após uma turnê no exterior, a balada volta a ser realizada em São Paulo no sábado (26), no

Centro. No line-up estão Maga Bo, Denny & Don e Omoloko, que tocam música balcânica e latinidades, entre outros gêneros. Casa da Luz. R. Mauá, 512, Luz, 3326-7274. Sáb. (26), 23h. R$ 40/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.