Confira dicas culturais do fim de semana da Parada do Orgulho LGBT

A Parada do Orgulho LGBT, também conhecida apenas como Parada Gay, realiza sua 20ª edição no domingo (29), na Avenida Paulista. Mas agora com novo status: na terça-feira passada, o prefeito Fernando Haddad assinou um decreto que a torna parte do calendário oficial de eventos da cidade.

O tema deste ano, ‘Lei de Identidade de Gênero, Já! – Todas as Pessoas Juntas Contra a Transfobia!’, chama atenção ao preconceito contra transexuais, cuja identidade de gênero não corresponde ao sexo biológico. Na frase, uma referência ao projeto de lei 5002/2013, que estabelece o direito à identidade de gênero e facilita a troca de nome e de sexo em documentos.

“Todos os direitos que alcançamos foi pela luta do movimento social; esperamos uma mudança do legislativo”, afirma Fernando Quaresma, presidente da associação da Parada.

Além da militância, a manifestação movimenta bastante a cidade. A seguir, confira detalhes do evento e também dicas de atrações que extrapolam o desfile oficial.

4 postos médicos estarão disponíveis ao longo do trajeto. Além deles, a infraestrutura do evento conta com oito ambulâncias de UTI, oito ambulâncias de remoção, 30 brigadistas, 200 seguranças e 180 auxiliares. Haverá, ainda, 780 banheiros químicos pelo caminho.

17 trios fazem o desfile no domingo (29), a partir das 13h. O trajeto começa na Paulista, na altura da Avenida Brig. Luís Antônio, desce a Consolação e termina na Praça Roosevelt, às 18h.

ORIENTE-SE

O bloqueio da Rua da Consolação, até a altura da Praça Roosevelt, será feito a partir das 12h e se estende até as 18h. O bloqueio da Paulista, a partir da Avenida Brig. Luís Antônio, ocorrerá durante o período de 10h às 16h. O quarteirão adjacente à Paulista, de todas as ruas que cruzam a avenida, também será bloqueado.

ATRAÇÕES

Os temas dos trios são variados, mas todos eles levantam a bandeira do segmento ‘T’ da sigla da militância – que se refere a mulheres e homens transexuais, além de travestis. Haverá, por exemplo, um carro do coletivo nacional Mães pela Diversidade, da Visibilidade Trans, da Visibilidade Lésbica, dos Artistas LGBT e até o Trio da Paz.

Quase todos os carros têm algum tipo de ‘fervo’, como a comunidade LGBT costuma chamar festas. Entre as atrações, estão o cantor paraense Jaloo, o produtor de bass music Omulu e o DJ Rodrigo Gorky. No show de encerramento, às 16h, no Vale do Anhangabaú, apresentações de transformismo, gogo dancers e o ‘Funk da Diversidade’.

PELA CIDADE

O principal é a Parada, claro. Mas, nos próximos dias, a cidade contará com uma farta programação paralela – que inclui bares, baladas e eventos culturais ligados ao universo LGBT.

O Barouche é um bom lugar para acompanhar o fervo do Arouche. A casa fecha no domingo (29), mas passe lá um dia antes e entre no clima da festa com o ‘Bafo da Onça’ (R$ 25), drinque com Aperol, vodca, mate e tangerina. Lgo. do Arouche, 103, Centro, 3224-9097. 18h/0h (sáb., 17h/0h; fecha dom. e 2ª).

Na Vieira de Carvalho, endereço bastante movimentado durante este fim de semana, fica o Caneca de Prata. Em um dos bares gays mais antigos da cidade, beba um chope Itaipava (350 ml) ou uma caipirinha, ambos por R$ 7. Av. Dr. Vieira de Carvalho, 55, Centro, 3223-6420. 18h/3h.

O Soda Pop é um ‘videobar’, com televisões que transmitem clipes. Um dos drinques autorais da casa é o ‘Soda Pierre’ (R$ 30), com Martini Bianco, vodca, limão, soda e gelo. Av. Dr. Vieira de Carvalho, 43, Centro, 3224-9435. 18h/últ. cliente (sáb., 12h/últ. cliente; dom., 17h/últ. cliente).

Realizado no MIS, o Diversa Fest tem programação variada. O evento inclui uma mostra de documentários canadenses, feiras gastronômicas e artísticas, rodas de conversa e discotecagem. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Hoje (27), 12h/20h30; sáb. (28), 12h/21h30. Grátis.

Na Blue Space (foto), reduto de drags com 20 anos de história, as festas têm shows de transformismo. Até domingo (29), noites de música eletrônica e tribal terão performances de nomes como Va- lentinni, Thália Bombinha e Layla Ken. R. Brig. Galvão, 723, Barra Funda, 3666-1616. Hoje (27) e sáb. (28), 23h; dom. (29), 20h. R$ 35/R$ 80.

Com um bloco de carnaval que é sucesso entre o público LGBT, a cantora Preta Gil realiza hoje (27) o Baile do Bloco da Preta. A carioca faz show em uma noite que ainda conta com a discotecagem de pop e brasilidades, en- tre outros gêneros, feita por DJs como Zé Pedro e Rodrigo Bento. Audio SP. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (28), 23h. R$ 40/R$ 120.

O Bofetada Club, com duas pistas e karaokê, terá festas ao longo de todo o fim de semana. Além de uma homenagem à Britney Spears hoje (27), a casa realiza o ‘Bofetada Out’, no domingo (29) – que ocupa a rua com caixas de som e sets de Mah Dolla e Jay Franchini. R. Peixoto Gomide, 131, Bela Vista, 2892-5787. Hoje (27) e sáb. (28), 23h; dom. (29), 16h. Grátis (6ª e sáb., R$ 10/ R$ 35).

Realizada há 11 anos, a Ursound é uma balada especialmente voltada para os ‘bears’, gays gordinhos e peludos. Este fim de semana, a festa terá duas edições – a maior, no sábado (28), é boa opção de esquenta para a Parada. Na pista, pop, house, electro, rock e indie rock, entre outros gêneros. Audio SP.

Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (28), 23h. R$ 35/R$ 90.

A dramaturga escocesa trans Jo Clifford participa de debate sobre diversidade na cultura. Além da conversa, a atriz Renata Carvalho lê trecho de sua peça ‘Evangelho Segundo Jesus, a Rainha do Céu’. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 2ª (30), 15h. Grátis.

A peça Joelma se volta para a vida de uma transexual baiana que tem, hoje, 71 anos. O espetáculo é protagonizado pelo ator Fabio Vidal, da Território Sirius Teatro de Salvador. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª a dom., 19h15. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h do dia do espetáculo). Até dom. (29).

A Sapatômica (foto) surgiu de um blog voltado para mulheres lésbicas. Na noite de hoje (27), a balada é comandada por DJs como Fernanda Fox, Bianka Carbonieri e Bianca Soares, que tocam de R&B a

funk. Espaço Madaloca. R. Luís Murat, 370, V. Madalena. Hoje (27), 23h. R$ 15/R$ 60. Inf.: bit.ly/sappato

O cinema é representado por duas mostras. A ‘Cinema e Cultura LGBT’, na Cinemateca, exibe 13 longas em película, como ‘Truques da Paquera’ (1999), de Jim Fall. Já ‘Derek Jarman – Cinema e Liberdade’, no Belas Artes, se volta para a obra do diretor britânico. Confira programação aqui