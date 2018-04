Confira curiosidades sobre o novo episódio de Star Wars

O que aconteceu com a Galáxia quando a rebelião, enfim, derrotou o poderoso Imperador, com aquela ajudinha do arrependido Darth Vader? Nada de festança com Ewoks, os simpáticos ursinhos de ‘O Retorno de Jedi’, ou coisa assim. O Despertar da Força, novo filme da franquia, também chamado de ‘Episódio VII’, dá seguimento à saga estrelar criada por George Lucas, já sem seu mentor no comando. É a Disney, com seus US$ 4 bilhões na aquisição da Lucasfilm, que dá as cartas agora. Longe das mãos do antigo criador, a direção fica a cargo do nerd mais bem-sucedido de Hollywood, J.J. Abrams. Ele fica com a responsabilidade de revitalizar a franquia para um novo público.

‘O Despertar da Força’ flerta com a nostalgia, para o divertimento dos fãs da trilogia clássica (lançada entre 1977 e 1983); passa longe do exagero de luzes e explicações científicas da mais recente tríade de longas (de 1999 a 2005); e introduz um punhado de novos personagens à mitologia.

Finn (John Boyega) e Rey (Daisy Ridley), ambos propositalmente sem sobrenome, comandam a ação e encontram, pelo caminho, personagens do que eles consideram ser uma lenda de décadas passadas. Tropeçam em Han Solo (Harrison Ford), dão de cara com a agora General Leia (Carrie Fischer) e encaram o desafio de acabar com o mistério que permeia toda a divulgação do filme: onde está Luke Skywalker?

Pedro Antunes e Rafael Abreu

LUKE SKYWALKER

Ele é um dos filhos de Darth Vader – o vilão da trilogia original que se chamava Anakin Skywalker, antes de se voltar para o lado negro da força. Irmão gêmeo de Leia, Luke herda a força intensa do pai, e é treinado pelo mestre Yoda. Para se tornar um Jedi, Luke passa por uma provação: precisa derrotar Vader, o que faz em ‘O Retorno do Jedi’ (1983).

PRINCESA LEIA

Princesa do planeta Alderaan, destruído em ‘Uma Nova Esperança’ (1977), a senadora é uma das líderes da Aliança Rebelde, que se revolta contra o Império Galáctico.

HAN SOLO

O piloto conhece Luke e o Jedi Obi-Wan Kenobi ao levá-los a Alderaan na nave Millenium Falcon. A princípio relutante, ele se junta à Aliança Rebelde e começa um romance com Leia.

C-3PO E R2-D2

C-3PO, um androide de protocolo, e R2-D2, um droide, são os únicos que aparecem nos seis

episódios. C-3PO foi montado pelo jovem Anakin; R2-D2 pertencia ao exército de Naboo, de onde vem Padmé (mãe de Luke e Leia). Em ‘A Ameaça Fantasma’ (1999), ela é salva por R2-D2 numa fuga da Federação Mercantil.

REY

Os trailers e comerciais já mostravam que a jovem comandaria a ação no novo filme. Rey é uma personagem carregada de mistério. Uma catadora de sucata espacial largada pela família no planeta desértico Jakku (cuja paisagem é uma referência escancarada a Tatooine, onde Anakin e Luke Skywalker viveram antes de partir para o treinamento Jedi). Vive à espera dos familiares, mas acaba encontrando

uma aventura muito maior do que imaginava.

FINN

Um stormtrooper (soldado da vilanesca Primeira Ordem) que tem ataque de pânico na

sua primeira batalha e decide mudar de lado diante de tanta violência.

POE DAMERON

Trata-se do principal piloto dos caças da Resistência, tropa da Nova República – um posto, veja só, já ocupado por Luke Skywalker em ‘O Império Contra-Ataca’ (1980).

KYLO REN

Líder de uma seita de seguidores de Darth Vader, chamada Cavaleiros de Ren, é o principal vilão do filme. Assustador, imprevisível, impiedoso e impulsivo, Kylo tem sua origem ligada aos acontecimentos de ‘O Retorno do Jedi’ (1983) e tenta concluir o trabalho iniciado por Vader ao aniquilar todos os Jedis da galáxia e garantir a sobrevivência do lado sombrio da Força. Para isso, segue em uma busca desesperada pelo paradeiro de Luke Skywalker.

QUE A FORÇA ESTEJA COM VOCÊ

‘O Despertar da Força’ estreia em mais de 1.000 salas de todo o País – sendo mais de 150 só na Grande São Paulo. Com uma oferta tão grande, selecionamos as maiores salas e os ingressos mais baratos para você escolher onde assistir.

MAIORES SALAS

4DX 3D – JK Iguatemi 1 (382 lug.)

DBOX 3D- Boulevard Tatuapé 3 (373 lug.)

Imax 3D – Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (327 lug.)

XD 3D – Lar Center 1 (435 lug.)

3D – Central Plaza 10 (432 lug.)

Digital – Kinoplex Itaim 5 (315 lug.)

MENORES PREÇOS

Interlagos – R$ 21/R$ 26

Central Plaza – R$ 22/R$ 27

Santana Parque – R$ 23/R$ 25

Mooca – R$ 24/R$ 28

Anália Franco – R$ 24/R$ 28

Tucuruvi – R$ 24/R$ 29

Shopping D – R$ 24/R$ 29

Tietê Plaza – R$ 24/R$ 29

No Cinépolis do shopping JK Iguatemi haverá um ‘mini museu’ da franquia, com itens raros de colecionador. Peças como a réplica do Jedi Yoda (foto acima), avaliada em R$ 12 mil, ficam expostas até 4/1, com visitação gratuita. Já nos cinemas da rede Itaú, quem for fantasiado à sessão e tiver um ingresso do filme ganha o livro ‘Star Wars: Marcas da Guerra’, de Chuck Wendig (enquanto durarem os estoques). A obra explora eventos que se passam após ‘O Retorno do Jedi’ (1983).

UM UNIVERSO, VÁRIAS HISTÓRIAS

O universo da série não se resume aos nove filmes das trilogias principais. O termo Star Wars Legends faz referência a diversos trabalhos que se desenrolavam no mesmo mundo criado por Lucas – de quadrinhos a videogames -, que completam lacunas e desenvolvem histórias que podem

ou não ter sido citadas nos longas. O enredo do desenho animado ‘Star Wars: Guerras Clônicas’ (2003), por exemplo, se passa em uma época entre ‘Ataque dos Clones’ (2002) e ‘A Vingança dos Sith’ (2005).

A série Star Wars Anthology, por sua vez, se refere a filmes cujas tramas se desenvolvem no mesmo universo de ‘O Despertar da Força’, mas que não fazem parte do eixo narrativo principal.

A seguir, veja alguns dos lançamentos prometidos sobre a série, além de um livro que deve interessar qualquer fã da saga.

Rogue One (foto), com previsão de lançamento para dezembro de 2016, é o primeiro filme da série ‘Anthology’. A trama foca o roubo dos planos da Estrela da Morte, uma estação de batalha poderosa do Império – história mencionada no prólogo do episódio 4 da saga principal

Com previsão de lançamento para maio de 2018, há ainda um filme sem título que explora a vida jovem de Han Solo. Dirigido por Phil Lord e Christopher Miller, o longa focaria as primeiras aventuras do mercenário.

Um dos vilões mais queridos da saga, o caçador de recompensas Boba Fett também deve ganhar um longa próprio. Ele tem o mesmo material genético que o exército dos clones, um dos pontos-chave do enredo da primeira trilogia.

A biografia George Lucas – Skywalking a Vida e a Obra do Criador de Star Wars(R$ 49,90), de Dale Pollock, explora a figura que criou a série de ficção científica e outros blockbusters. O livro acompanha sua carreira desde o início, com curtas, e inclui um posfácio sobre o universo expandido da saga.