Confira cinco peças para assistir esta semana em São Paulo

Experimento H

Inspirada na obra de Truman Capote, a Companhia do Latão encena Experimento H. Com direção de Sérgio de Carvalho, a peça contrasta jornadas de pessoas comuns com as de ícones como Marilyn Monroe. 75 min. 16 anos. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (254 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 3ª (18) e 4ª (19), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Yerma

Com sessão especial 6ª (14), às 21h, a Incandescente Companhia estreia Yerma, que encerra sua Trilogia do Fogo, sobre arquétipos femininos. A temporada segue com as outras duas partes, ‘Erêndira’ e ‘Pandora’. Centro Compartilhado de Criação (100 lug.). R. Brig. Galvão, 1.010, Barra Funda, 3392-7485. Sáb., 20h (‘Yerma’); dom., 19h, e 2ª, 20h (trilogia). R$ 20. Até 1º/5.

Teorema 21

Em comemoração ao centenário da Vila Maria Zélia, o Grupo XIX de Teatro retoma Teorema 21. Inspirada na obra de Pier Paolo Pasolini, a peça traz uma família que volta ao antigo lar e recebe a visita de um estranho. 75 min. 18 anos. Vila Maria Zélia (40 lug.). R. Mário Costa, 13, Belém, 2081-4647. A partir de sáb. (15). Sáb., 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 29/4.

Mostra Club Noir

Dirigido por Roberto Alvim, o grupo Club Noir apresenta duas peças de seu repertório. Estrelada por Juliana Galdino, ‘Anátema’ mostra uma mulher em crise com o sentido da vida. Com atuação de Galdino e Caio Daguilar, ‘Comunicação a uma Academia’ é inspirado em texto de Franz Kafka e mostra, em tom metafórico, um macaco que descreve como se tornou um homem. 50 min. 14 anos. Club Noir (50 lug.). R. Augusta, 331, Consolação, 2309-7271. ‘Anátema’: a partir de 2ª (17). 2ª, 20h. R$ 30. Até 5/6. ‘Comunicação a uma Academia’: a partir de 3ª (18). 3ª, 20h. R$ 40. Até 6/6.

Na Selva das Cidades – Em Obras

Dirigida por Cibele Forjaz, a Mundana Companhia realiza a décima ocupação do projeto em que parte de textos de Bertolt Brecht para fazer apresentações itinerantes. 120 min. 14 anos. Danceteria Love Story (100 lug.). R. Araújo, 232, República, 3231-3101. Sáb. (15), 21h; dom. (16), 19h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).