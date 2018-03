Confira cinco peças de teatro que estreiam esta semana em São Paulo

Hamlet – Processo de Revelação

O Coletivo Irmãos Guimarães propõe uma adaptação radical da obra de Shakespeare. Em um diálogo aberto com a plateia, o ator Emanuel Aragão (foto) busca reconstruir a narrativa. 180 min. 14 anos. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia 6ª (3). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 26/3.

Vic Triunfo

Dirigida por Caio Tozzi, a peça traz a história de Victória, uma mulher que sobreviveu à morte três vezes. Interpretada por Renata Bortoleto, a personagem passa a buscar novos caminhos para compreender a sua existência. 70 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (50 lug.). R. Capote Valente, 1.323, metrô Sumaré, 3801-1843. Estreia 6ª (3). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 26/3.

Zibaldoni

Com direção de Aimar Labaki, os atores Adriana Londoño e Clovys Torres encenam esta peça inspirada nos diários do poeta italiano Giacomo Leopardi, com temas como amor, morte e poder. 60 min. 10 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (80 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Estreia 3ª (7). 3ª, 4ª e 5ª, 20h. R$ 60. Até 30/3.

O Planeta Tá um Lugar Perigoso

Inspirada na obra de László Garaczi e dirigida por Kiko Marques, a peça fala sobre a frieza das relações no mundo contemporâneo. Com Leonardo Miggiorin, Frida Takáts e outros. 90 min. 16 anos. Teatro Augusta. Sala Experimental (50 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. Estreia 4ª (8). 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 27/4.

Quarto 19

Baseado em conto homônimo da escritora britânica Doris Lessing, o monólogo tem direção de Leonardo Moreira e atuação de Amanda Lyra. Em cena, a atriz dá vida a Susan, uma mulher de classe média, casada e mãe de três filhos, que decide escapar das irritações domésticas isolando-se em um quarto de hotel. 80 min. 18 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 5ª (9). 5ª a sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 15/4.