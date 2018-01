Confira cinco peças de teatro para assistir no fim de semana

Pequena Ladainha Anti-dramática para o Episódio da Fuga do Leão do Circo e Outros Boatos Pouco ou Quase Nada Interessantes…

A peça (foto acima) marca duas estreias: a do ator Chico Carvalho na direção e a da nova Cia. do Bife. No enredo, três personagens abordam desejos, frustrações e ansiedades. Com Ana Junqueira, Daniela Theller e Sarah Moreira. 55 min. 14 anos. Sesc Santo Amaro. Espaço das Artes (80 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. A partir de 6ª (24). 6ª, 21h; sáb. e dom., 19h. R$ 6/R$ 20. Até 5/3.

Histeria

Em 1938, o pintor surrealista Salvador Dalí visita Sigmund Freud. O pai da psicanálise está à beira da morte. É esse encontro histórico (e improvável) o mote da peça, escrita pelo britânico Terry Johnson. Quem assina a encenação é Jô Soares, que também traduziu o texto. Com Norival Rizzo e Cássio Scapin. 115 min. 14 anos. Teatro Shopping Frei Caneca (620 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80. Até. dom. (26).

Morte Acidental de um Anarquista

Mais famoso texto do dramaturgo italiano Dario Fo (Prêmio Nobel de Literatura), conta a história de um louco que se faz passar por juiz na investigação de um caso de polícia: o mistério de um anarquista que teria se suicidado. A peça é protagonizada por Dan Stulbach e tem direção de Hugo Coelho. 80 min.

12 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 60/R$ 80. Até dom. (26).

Acorda Para Cuspir

Este monólogo ácido, que revela uma visão satírica sobre o mundo atual e sua insanidade, é interpretado por Marcos Veras. Escrito pelo americano Eric Bogosian, o texto aborda temas como política, religião e sexualidade. Dir. Daniel Herz. 70 min. 14 anos. Teatro Nair Bello (200 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2414. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 70/R$ 80. Até 19/3.

Constelações

Romance e ciência se cruzam na peça dirigida por Ulysses Cruz e estrelada por Marília Gabriela, Caco Ciocler e Sergio Mastropasqua (os dois atores se alternam no mesmo papel, dependendo do dia). No texto do britânico Nick Payne, o conceito de universos paralelos determina possíveis trajetórias do casal protagonista. 70 min. 12 anos. Sesc Santana. Teatro (280 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 19/3.