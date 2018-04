Confira cinco atrações infantis para o fim de semana

Toda semana, o bora.aí indica os melhores programas infantis no Divirta-se

Foto: Sítio do Carroção/divulgação

Dia livre

O Sítio do Carroção, uma das mais tradicionais colônias de férias, abre as portas para um dia em família. Com organização e infraestruturas impecáveis e cunho pedagógico, o ‘Day Use’, que ocorre neste sábado (7), inclui atividades como o ‘Enigma da Pedra’ e o ‘Elo Perdido’; jogos divertidos e muito lazer na piscina; campos para práticas esportivas e arvorismo – tudo acompanhado por uma equipe de monitores. O pacote inclui almoço, lanches, bebidas não alcoólicas e sobremesas. Livre. Pça. da Bandeira, 32, Tatuí (SP). R$ 300 (de 3 a 5 anos, R$ 150; até 2 anos, grátis). Inf.: (15) 99172-1118 ou carrocao.com

Clima circense

A Companhia Rudá, especializada em circo contemporâneo e que mescla música, dança, teatro e movimentos de alta performance, promoverá oficinas de acrobacias neste fim de semana, no Sesc Pompeia. Após a oficina, com duração de duas horas, o grupo fará uma apresentação artística com trampolim acrobático. Livre. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871- 7700. Sáb. (7) e dom. (8), 14h/16h (oficina) e 17h30 (show). Grátis.

Confira outras dicas infantis do Divirta-se:

Moana – Um Mar de Aventuras

Com duas indicações ao Globo de Ouro, a animação conta a história de uma corajosa jovem nas ilhas da Oceania. Filha de um chefe de uma tribo, Moana decide partir em uma jornada para encontrar uma mítica ilha de onde vieram seus ancestrais. Para chegar até lá, ela terá a ajuda do semideus Maui.

Badulaque

A dupla Julia Pittier e Daniel Ayres lançou recentemente o primeiro DVD. Em dois shows, eles mostram seu repertório, misturando instrumentos musicais e percussão corporal. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Consolação. Teatro (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (7), 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Sesc Bom Retiro. Praça de Convivência. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (8), 16h. Grátis.

Henriques

A Cia. Vagalum Tum Tum volta a levar o universo de Shakespeare para crianças no espetáculo. Na linguagem dos palhaços, a peça conta a trajetória do Rei Henrique V. Texto e dir. Angelo Brandini.

60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20. Até dom. (8).