Confira casas de ‘jogos de fuga’ para aproveitar as férias

Em clima de férias, São Paulo ganha nova casa de ‘jogos de fuga’ – e tem novidades em outras três

Foto: divulgação

Trancado em uma sala temática, um grupo deve quebrar a cabeça para resolver uma série de enigmas. Este é o enredo por trás dos ‘jogos de fuga’, que viraram febre na cidade. O mais novo desses espaços é o 60 Minutos, no Campo Belo. Lá, o público pode escolher entre dois roteiros. ‘Morte do Investigador’ traz o mistério que cerca o sumiço de um chefe do Departamento de Justiça. Já em ‘Assalto a Banco’, os jogadores são feitos de reféns. R. Vieira de Morais, 1.438, Campo Belo, 4114-9470. 10h/23h30. R$ 55/R$ 79 (por pessoa).

Escape 60

Na primeira casa do gênero na cidade, a novidade é uma sala inspirada na série ‘Bates Motel’. Nela, o grupo está hospedado no motel e precisa provar sua inocência após uma série de crimes. R. Baluarte, 18, V. Olímpia, 3842-9066. 10h/22h. R$ 69/R$ 79 (por pessoa).

Escape Room

Em comemoração ao seu primeiro ano de funcionamento, o espaço faz promoção no mês de julho: na sala ‘Lado B’, um participante do grupo não paga para jogar. R. Bagé, 268, V. Mariana, 9 5328-1005. Sáb., dom. e fer., 14h/23h. R$ 79,90 (por pessoa).

Escape Hotel

Nas férias, a casa recebe as ‘Noites de Horror’. Na sexta-feira (15) e no dia 29/7, atores vão interagir com o público durante os jogos. Também há exibição de filmes de terror. Av. Pedroso de Morais, 832, Pinheiros, 3637-0007. 10h/23h (fecha 2ª). R$ 69/R$ 79 (por pessoa).