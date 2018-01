Confira casas com cardápios exclusivos para a ceia e o almoço de Natal

Por Júlia Corrêa e Lucinéia Nunes

CEIAS DE NATAL

Tarsila

Em noite com música ao vivo e recreação para as crianças, o Tarsila, dentro do hotel InterContinental, prepara um menu (R$ 340), com bufê de saladas à vontade e prato principal – entre as 12 sugestões, está o lombo de cordeiro ao molho de carmenére. Al. Santos, 1.123, Jd. Paulista, 3179-2555.

Terraço Jardins

O Terraço Jardins, no hotel Renaissance, promete comemorar a noite de Natal de forma animada, com ceia especial (R$ 390) e música ao vivo. Além de saladas e pratos tradicionais da época, haverá mesa de pães e estações com ostras e comida asiática. Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2621.

A Figueira Rubaiyat

Com menu fechado e bufê de sobremesas (R$ 420), o restaurante A Figueira Rubaiyat (foto) servirá receitas como o peito de peru recheado com farofa doce, e também versões exclusivas da casa, como o baby pork da fazenda Rubaiyat, confitado e desossado com tatin de maçã. R. Haddock Lobo, 1.738, Jd. Paulista, 3087-1399.



Skye

Instalado no hotel Unique, o Skye terá um menu completo (R$ 540) preparado pelo chef Emmanuel Bassoleil. Entre os pratos principais, tem risoto ao açafrão com lagosta, camarão e bottarga, além de leitão laqueado com purê de castanha, farofa de torresmo e couve picante. Av. Brig. Luís Antônio, 4.700, Jd. Paulista, 3055-4732.

Cantaloup

A ceia do Cantaloup (R$ 200) será dividida em três etapas, com receitas preparadas pelo chef Valdir de Oliveira, como lagostim com risoto de cogumelo eryngui (foto). Para a sobremesa, uma boa pedida é a rabanada de panetone com calda de baunilha e sorvete de damasco. R. Manuel Guedes, 474, Itaim Bibi, 3078-3445.

Gran Vía

Comandado pelo chef Anderson Gonçalves e localizado no hotel Meliá Paulista, o restaurante Gran Vía terá bufê (R$ 140) com várias opções de entradas, pratos quentes e sobremesas, além de bebidas não alcoólicas incluídas. Entre os principais, destaque para o filé mignon ao molho de vinho tinto. Av. Paulista, 2.181, Bela Vista, 2184-1600.



Cosí

O menu do chef Renato Carioni (R$ 205) inclui entrada, dois pratos e sobremesa. Os principais são: ravióli de coxa de peru confitada com escalope de foie gras e maçã verde; e peito de peru com purê de cará trufado e farofa de amêndoas (foto). Para fechar, torta de chocolate e pistache. R. Barão de Tatuí, 302, S. Cecília, 3826-5088.

Trebbiano Ristorante

Localizado no L’Hotel PortoBay, servirá sua ceia em sistema de bufê (R$ 319), com variedade de saladas, entradas e pratos quentes – como a paleta de cordeiro assada ao molho jus; e o tradicional peru de Natal, com farofa de damasco ao molho de estragão. Al. Campinas, 266, Cerqueira César, 2183-0514.

La Tambouille

Há 45 anos na cidade, o restaurante terá menu (R$ 630) com canapés, entradas, primeiro e segundo prato, sobremesas e bebidas não alcoólicas. Entre as criações dos chefs, raviolini de brie e pinole ao molho suzette (foto) e lombo de bacalhau com polenta cremosa. Av. 9 de Julho, 5.925, Itaim Bibi, 3079-6277.

La Grassa

O restaurante italiano promete cardápio exclusivo para a noite de Natal. O menu (R$ 290) começa com espumante e antepastos da casa, seguidos de entrada, prato principal e sobremesa. Destaque para o ‘Cioppino de Bacalhau’, com frutos do mar, arroz e legumes. Av. Juriti, 32, Moema, 2387-9624.

Jacarandá

A casa serve sua ceia em três horários distintos (19h, 21h e 23h). O menu fechado (R$ 190) conta com entrada, prato principal e sobremesa. O lombo suíno braseado com cogumelos, que vem acompanhado de purê de maçã verde; e a torta ‘Nêmesis’ (foto), com creme de baunilha e pêssegos assados, são algumas das receitas servidas na data. R. Alves Guimarães, 153, Pinheiros, 3083-3003.

Canvas Bar & Restaurante

Nas celebrações de fim de ano do hotel Hilton, o Canvas Bar & Restaurante faz jantar especial de

Natal (R$ 350). Entre os pratos do menu, elaborados pelo chef Rodrigo Mezadri, tem, por exemplo, o lombo de bacalhau com cogumelos eryngui e ravióli de moqueca. Para a sobremesa, minipanetone com musse de chocolate belga. Av. das Nações Unidas, 12.901, Brooklin. Inf.: bit.ly/natalcanvas

ALMOÇOS DE NATAL

Tivoli Mofarrej

Um brunch à beira da piscina, servido em formato de bufê, é a proposta do hotel Tivoli Mofarrej para o dia 25. Entre as opções do menu (R$ 250), salada de polvo; pernil de javali com molho de cerveja; bacalhau à lagareiro; e rabanada com mel. No local, haverá também estação de comida japonesa.

Al. Santos, 1.437, Jd. Paulista, 3146-5900.

Carlota

O Carlota vai preparar receitas inéditas de entrada, prato principal e sobremesa, que podem ser pedidas isoladamente. O cardápio fixo da casa também estará disponível. Salpicão de bacalhau (R$ 45) e peito de peru com limão-siciliano (R$ 59; foto) estão entre as novidades da chef Carla Pernambuco. R. Sergipe, 753, Higienópolis, 3661-8670.

Tasca do Zé e da Maria

De culinária portuguesa, a Tasca do Zé e da Maria elabora pratos como lagosta à thermidor (R$ 189) e cavaquinha (R$ 159; foto), que podem ser harmonizados com seleção de vinhos típicos da casa. R. dos Pinheiros, 434, Pinheiros, 3062-5722.

Pina

Preparado pelo chef Riccardo Rossi, o Pina terá menu (R$ 105) em quatro etapas. Entre os principais, medalhão de filé mignon ao molho de funghi porcini, acompanhado de polenta taragna. Para adoçar, ‘Zuccotto Fiorentino’ de panetone. R. Jacurici, 27, Itaim Bibi, 3071-2501.

Rancho Português

No almoço de Natal do Rancho Português, é possível desfrutar o tradicional bacalhau à portuguesa (R$ 199, para dois) e o leitão à bairrada (R$ 143, para dois). Até 22/12, a casa aceita encomendas de assados. Av. dos Bandeirantes, 1.051, V. Olímpia, 2639-2077.