Confira (boas) novidades nos restaurantes de São Paulo

TEMPERO ASIÁTICO

Foto: divulgação

+ O La Casserole recebe o chef Maurício Santi para o festival Indochina à Mesa. Servido no jantar, de 4ª (19) a 22/10 e de 26 a 29/10, o menu em quatro tempos (R$ 140) traz releitura do magret de pato com laranja, com molho de peixe (foto). Lgo. do Arouche, 346, Centro, 3331-6283. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h30/16h e 19h/0h30; dom., 12h30/16h30; fecha 2ª).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

NOVOS CORTES

Foto: Henrique Peron

+ Dois pratos estreiam no cardápio do Barbacoa: o ‘Surf and Turf’ (R$ 115; foto), que combina cauda de lagosta e bombom de alcatra, acompanhados de baked potato com sour cream e bufê de salada; e o bife de chorizo, com guarnição e saladas (R$ 150). Morumbi Shopping. Av. Roque Petroni Jr., 1.089, Jd. das Acácias, 5181-6898. 12h/23h (dom., até 22h).

DUAS ENTRADAS

Foto: Paulinho Sefton/divulgação

+ Na Di Fondi Pizza, a muçarela de búfala fresca coberta com massa de pizza, assada e servida com rúcula temperada e tomatinho (R$ 39; foto) é boa pedida para compartilhar. R. Inácio Pereira da Rocha, 15, V. Madalena, 2506-0136. 19h/0h (fecha 2ª).

Foto: Ricardo d’Angelo/divulgação

+ A Bráz Pizzaria realiza o Festival de Donas Rosas, com três versões da entrada, como a ‘Carbonara’ (R$ 29; foto), massa de pizza enrolada com queijo, pancetta e ovo de codorna. R. Piracuama, 155, Perdizes, 2366-9894. 18h30/0h (6ª e sáb., até 1h).