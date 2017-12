Confira as principais estreias da semana em Teatro e Dança

ESTREIAS | Musical ‘Capitão Rodrigo – A Saga de Um Homem Comum’ estreia programação adulta no Teatro Jardim Sul

Balzaquiando

Duas amigas que dividem um apartamento entram em conflito com a chegada de uma prima. Dir. Paulo Goulart Filho. 60 min. 12 anos. Teatro UMC (290 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 2574-7749. Estreia hoje (8). 6ª, 21h. R$ 50. Até 27/5.

Capitão Rodrigo – A Saga de Um Homem Comum

Liane Venturella assina a direção do musical cuja história, inspirada em ‘O Tempo e o Vento’, de Érico Veríssimo, é conduzida a partir de 11 canções executadas pelo elenco. 60 min. 12 anos. Teatro Jardim Sul (184 lug.). Av. Giovanni Gronchi, 5.819, Morumbi, 4777-5819. Sáb. (9), 21h; dom. (10), 19h. R$ 30.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Encontro das Águas

Inspirado em um poema de William Blake, o espetáculo é a primeira direção de Leonardo Miggiorin. Em cena, um homem prestes a se suicidar e uma figura intrigante em uma ponte. 60 min. 14 anos. SP Escola de Teatro (80 lug.). Pça Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775-8600. Estreia sáb. (9). 2ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até 23/5.

Holoclownsto

A montagem da Troupp Pas D’argent, dirigida por Marcela Rodrigues, mescla o sentimento de horror da guerra à ingenuidade de seis palhaços que são feitos prisioneiros em um trem. 70 min. 12 anos. Teatro Jaraguá (271 lug.). R. Martins Fontes, 71, 3255-4380. Estreia sáb. (9). Sáb., 18h; dom., 17h. R$ 20. Até 1º/5.

Playground

Texto de Rajiv Joseph dirigido por Marco Antônio Pâmio conta a história de Daniel e Karina, dois amigos cujos caminhos se cruzam por coincidência em vários momentos difíceis de suas vidas durante três décadas. 80 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico (80 lug.). R. Capote Valente, 1.232, Pinheiros, 3801-1843. Estreia hoje (8). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 29/5.

Salina (A Última Vértebra)

A personagem que dá nome ao espetáculo do grupo Amok Teatro passa por uma verdadeira epopeia. No texto, escrito pelo francês Laurent Gaudé e dirigido por Ana Teixeira e Stephane Brodt, Salina é forçada a se casar e abusada pelo marido, a protagonista dá à luz Mumuyê Djimba, filho que ela rejeita. Depois de ser acusada de deixar seu marido agonizar até a morte em um campo de batalha, é exilada do convívio social, expulsa da cidade e passa a viver no deserto, amargurada e ruminando as agruras de seu passado. Do desejo de vingança nasce seu outro filho, Kwane, e os dois irmãos travam uma guerra em meio a reviravoltas na trama. 180 min. 14 anos. Sesc Belenzinho (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Estreia sáb. (9). Sáb. e dom., 18h. R$ 30. Até 1º/5.

Salomé

A personagem-título ressuscita João Batista e reascende um embate sobre o papel da mulher. Dir. Alexandre Magno. 40 min. 14 anos. Casa da Luz (25 lug.). R. Mauá, 512, Centro, 3326-7274. Estreia hoje (8). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis. Até 22/5.

REESTREIAS

Anatomia do Fauno

A performance sem falas se inspira em Arthur Rimbaud para narrar a aventura de um fauno pelo mundo gay paulistano. A direção é de. Marcelo D’Avilla. 100 min. 18 anos. SP Escola de Teatro (80 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775-8600. A partir de sáb. (9). Sáb., 23h; dom., 19h. R$ 40. Até 16/5.

Cada Um Tem o Anjo que Merece

Eduardo Martini dirige e atua na comédia que narra as desventuras do casal que vive brigando e recebe a visita inesperada de um anjo. Teatro Itália (290 lug.). Av. Ipiranga, 334, metrô República, 3255-1979. A partir de hoje (8). 6ª, 21h30. R$60. Até 29/4.

Casa e Nuvem Branca

Peça da Desúbito Companhia traz mulheres que tentam resgatar fragmentos de seus passados. Dir. Ricardo Henrique 50 min. 14 anos. Sesc Ipiranga (30 lug.). R. Bom Pastor, Ipiranga, 822, 3340-2000. A partir de hoje (8). 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom., 18h30 (exceto 24/4). R$ 20. Até 8/5.

A Feia Lulu

A peça de Fause Haten observa a personagem La Vilaine Lulu, de Yves Saint Laurent, e conta a história da criança diabólica. 70 min. 14 anos. Sesc Ipiranga (40 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. A partir de sáb. (9). Sáb., 21h; dom., 18h30. R$ 20. Até 17/4.

Omstrab

O Núcleo Omstrab celebra seus 20 anos com a remontagem de seu primeiro espetáculo, que dá nome ao grupo. A obra é inspirada nos trabalhadores da construção civil. 60 min. Livre. Galeria Olido. Sala Paissandu (146 lug.). Av. São João, 473, metrô República, 3331-8399. 5ª (14), 15 e 16/4, 20h; 17/4, 19h. Grátis. Retirar ingresso 1h antes.

Rita Lee Mora ao Lado

Com 30 canções, o musical tem, além de Rita Lee, faixas de Beatles, Tim Maia, Gil e Caetano. Com Mel Lisboa. 120 min. 14 anos. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2460, Morumbi. Sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$100. Até 24/4.

Sinal de Vida

Texto censurado de Lauro César Muniz é encenado pelo Faz Centro de Criação. O protagonista Marcelo recebe a notícia de uma morte e busca pistas. Dir. Heitor Saraiva. 80 min. 14 anos. Teatro Augusta (304 lug.). R. Augusta, 943, Cerqueira César, 3151-4141. A partir de 4ª (13). 4ª e 5ª, 21h. R$ 50. Até 9/6.

Sra. Margareth

Cisne Negro Cia. de Dança apresenta três coreografias de seu repertório: ‘O Boi no Telhado’, ‘Sabiá’ e ‘Sra. Margareth’. Quem responde pela direção é a dupla Hulda Bittencourt e Dany Bittencourt. 60 min. Livre. Caixa Cultural (80 lug.). Pça da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. Hoje (8) e sáb. (9), 19h15; dom. (10), 18h. Grátis. Retirar ingresso a partir das 9h.