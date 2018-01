Confira as peças que estreiam em São Paulo esta semana

Pedras Azuis

Com direção de Marcio Macena, a peça (foto) mostra uma família que tenta se sustentar em meio à seca. Dono de um caminhão de pipa, Alceste perde espaço quando a prefeitura resolve comprar o próprio veículo. 60 min. 16 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (35 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Estreia 4ª (6). 4ª e 5ª, 21h. R$ 50. Até 16/10.

1001 Platôs

Durante o evento Ocupação Deleuze, promovido pela Taanteatro Companhia, o grupo apresenta peça inspirada em obra de Gilles Deleuze e Félix Guattari, que aborda temas como organização do poder e luta pela liberdade. Dir. Wolfgang Pannek e Maura Baiocchi. 90 min. 12 anos. Teatro Aliança Francesa (266 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3572-2379. Estreia 6ª (1º). 6ª e sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 20. Até 10/9.

Cindy

No solo cômico dirigido por Marcelo Lazzaratto, o ator Gabriel Miziara interpreta Cidy Spencer, mulher que quer criar um novo conceito de gênero. 60 min. 14 anos. Biblioteca Mário de Andrade. Auditório (175 lug.). R. da Consolação, 94, Consolação, 3775-0002. Estreia 2ª (4). 2ª, 19h. Grátis (retirar

ingresso 1h antes). Até 25/9.

Cinza(s)

Com dramaturgia e interpretação de Cristiane Urbinatti e Tania Kesselman, a peça do grupo EssênCia mostra duas mulheres que se encontram diante do medo da morte. 60 min. 14 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (35 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Estreia 6ª (1º). 6ª, 21h. R$ 40. Até 29/9.

Nuremberg

A peça da Cia. dos Homens parte de texto do uruguaio Santiago Sanguinetti. Em cena, enquanto se prepara para um atentado do qual não sairá vivo, um skinhead expõe sua fúria. Dir. César Maier. 40 min. 16 anos. Centro Compartilhado de Criação (30 lug.). R. Brigadeiro Galvão, 1.010, Barra Funda, 3392-7485. Estreia sáb. (2). Sáb., 20h; dom., 19h. R$ 40. Até 1º/10.

Por Ser Mulher: Substantivo Feminino

Dirigida por Tally Mendonça, a peça do Grupo Oba! de Teatro parte de um relato de assédio de uma de suas atrizes. O enredo explora as alegrias e dificuldades da vida feminina. 70 min. 14 anos. Espaço Cia. do Pássaro (48 lug.). R. Álvaro de Carvalho, 177, Centro, 98365-5850. Estreia sáb. (2). Sáb. e dom., 20h. R$ 30. Até 24/9.

Relicário

Dirigida por Rhena de Faria, a peça da A Musa Heroica Companhia de Teatro é composta por oito cenas curtas. A partir de ideias dadas pela plateia, o grupo cria histórias sobre o relacionamento entre mulheres, como mães, filhas e amigas. 55 min. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (60 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Estreia 6ª (1º). 6ª, 20h; sáb., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 30/9.