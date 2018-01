Confira as peças que entram em cartaz em São Paulo esta semana

ESTREIAS

Mulheres Ácidas

Mariana Armellini e Cristiane Wersom (que também assina o texto) estrelam peça (foto abaixo) sobre as frustrações e os anseios de mulheres de diferentes gerações. Dir. Cristiane Paoli Quito. 80 min. 14 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conj. Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Estreia 3ª (14). 3ª e 4ª, 21h. R$ 40. Até 29/3.

O Açougueiro

Na peça, o ator Alexandre Guimarães vive Antônio, que sempre sonhou em fugir da fome e abrir seu próprio açougue. Quando se envolve com a prostituta da cidade, o casal enfrenta reações sombrias. 50 min. 16 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (50 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia 6ª (10). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 7,50/R$ 25. Até 5/3.

Constelações

Romance e ciência são alguns dos temas que se cruzam na peça dirigida por Ulysses Cruz e estrelada por Marília Gabriela, Caco Ciocler e Sergio Mastropasqua (os dois atores se alternam no mesmo papel, dependendo do dia). No texto do jovem dramaturgo britânico Nick Payne, o conceito de universos paralelos, da física quântica, determina possíveis trajetórias do casal protagonista. 70 min. 12 anos. Sesc Santana. Teatro (280 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Estreia 6ª (10). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 19/3.

O Assalto

Com texto de José Vicente, a peça mostra o encontro entre um funcionário de um banco e o faxineiro do local. A relação entre os dois, insignificantes para a corporação, mas diferentes no extrato social, oscila entre a repulsa e atração. Dir. Gustavo Trestini. Com Fabio Santarelli e Rodrigo Caetano. 75 min.

16 anos. Espaço Cia. da Revista (99 lug.). Al. Nothmann, 1.135, S. Cecília, 3791-5200. Estreia 3ª (14). 3ª, 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 27/4.

Há uma Gota de Sangue em Cada Poema

Dirigida por Janssen Balgobin, a peça é uma adaptação do livro homônimo de Mário de Andrade, cujos poemas revelam a visão do homem sobre o drama da 1ª Guerra Mundial. 60 min. 16 anos. Casa Mario de Andrade (60 lug.). R. Lopes Chaves, 546, Barra Funda, 3666-5803. Estreia sáb. (11). Sáb., 21h. R$ 40. Até 25/3.

REESTREIAS

Blanche

Inspirada em ‘Um Bonde Chamado Desejo’, de Tennessee Williams, a criação de Antunes Filho é encenada em uma língua imaginária. Antes, o público lê um resumo da trama. 110 min. 14 anos. Sesc Consolação. Espaço CPT (50 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. A partir de 6ª (10). 6ª, 20h;

sáb., 17h. R$ 9/R$ 30. Até 29/4.

Cachorros Não Sabem Blefar

Mais um trabalho dos mineiros da Cia. 5 Cabeças que flerta com o teatro do absurdo, a peça, que integrou o Palco Giratório de 2016, mostra as manias de cinco desconhecidos presos em um ambiente. Dir. Byron O’Neill. 50 min. 12 anos. Sesc Consolação. Espaço Beta (50 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. A partir de 2ª (13). 2ª e 3ª, 20h. R$ 6/R$ 20. Até 14/3.

Nelson – Ficção Não Autorizada de um Pornográfico Apaixonado

A peça, dirigida por Janssen Balgobin, mostra a relação de Nelson Rodrigues com a filha cega, surda e muda. Também foca na correspondência que ele manteve com uma leitora assídua. 90 min. 18 anos. Casa das Rosas (40 lug.). Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. A partir de 6ª (10). 6ª, 20h. R$ 40. Até 24/2.

O Que Terá Acontecido a Baby Jane?

Charles Möeller & Claudio Botelho conduzem a primeira montagem teatral da novela de Henry Farrell. Na peça, Eva Wilma é Jane Hudson, ex-estrela mirim do teatro que tem de lidar com o fim de seu prestígio e o sucesso da irmã, Blanche, vivida por Nicette Bruno. 80 min. 14 anos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. A partir de 4ª (15). 4ª e 5ª, 21h. R$ 40/R$ 60. Até 30/3.

Rocky Horror Show

Na adaptação de Charles Möeller e Claudio Botelho, Marcelo Medici vive Frank-N-Furter, um cientista maluco. Ele é uma das figuras excêntricas a quem um jovem casal recorre após ter o carro quebrado durante uma noite assustadora. 120 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. A partir de 6ª (10). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 120. Até 12/3.