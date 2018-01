Confira as peças que chegam aos teatros paulistanos nesta semana

ESTREIAS

A Tartaruga de Darwin

Com texto de Juan Mayorga e direção de Mika Lins, o espetáculo (foto) mostra, em tom de fábula, o encontro entre um historiador e uma senhora que diz ser a centenária tartaruga capturada pelo cientista inglês. 70 min. 14 anos. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia 6ª (17). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 17/12.

Mártir

Com texto do alemão Marius Von Mayenburg, Mártir gira em torno de um garoto que, ao começar a ler a Bíblia, passa a combater a ciência e crenças diferentes da sua. Dir. Soledad Yunge. 80 min. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (50 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Estreia 5ª (23). 5ª e 6ª, 20h; sáb., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 16/12.

Faustroll (Um Romance Neocientífico)

Inspirada na obra de Alfred Jarry, a peça do grupo Satyros Lab mostra Dr. Faustroll, personagem que vive experiências ‘patafísicas’ – termo usado pelo autor para a ‘ciência das soluções imaginárias’. Dir. Gus- tavo Ferreira. 60 min. 16 anos. Espaço dos Satyros Um. Pça. Franklin Roosevelt, 214, Consolação, 3258-6345. Estreia hoje (17). 6ª e sáb., 23h59. R$ 20. Até 16/12.

Quixotes – Espasmos Poéticos Sobre ( )s Cavaleir( )s da Triste Figura

A Cia. Cais do Porto apresenta o universo e os personagens da obra de Cervantes, e os coloca em paralelo com as trajetórias dos atores. 90 min. 12 anos. Complexo Cultural Funarte. Sala Carlos Miranda (70 lug.). Al. Nothmann, 1.058, 3662-5177. Estreia 6ª (17). 6ª, sáb. e dom, 19h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 23/12.

REESTREIAS

Boca de Ouro

Na adaptação de Gabriel Vilella para a obra de Nelson Rodrigues (foto), o palco é transformado em uma gafieira, na qual se revelam detalhes da morte do bicheiro Boca de Ouro, vivido por Malvino Salvador. 100 min. 14 anos. Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. A partir de 6ª (17). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h30. R$ 50/R$ 70. Até 3/12.

Carne de Mulher

Na peça dirigida por Georgette Fadel, o texto ‘Monólogo da Puta no Manicômio’, de Dario Fo e Franca Rame, embasa um manifesto artístico feminista de uma performer, vivida pela atriz Paula Cohen. 60 min. 12 anos. Teatro & Bar Cemitério de Automóveis (35 lug.). R. Frei Caneca, 384, Consolação, 2371-5743. A partir de 2ª (20). 2ª, 21h. R$ 40. Até 11/12.

Sínthia

Na peça da Velha Companhia, assinada e estrelada por Kiko Marques, um músico que cresceu sob a ditadura se assume trans aos 50 anos. 165 min. 14 anos. Instituto Cultural Capobianco (50 lug.).

R. Álvaro de Carvalho, 97, Centro, 3237-1187. A partir de 2ª (20). 2ª e 3ª, 20h. R$ 20. Até 19/12.

Unfaithful

Com texto de Owen McCfferty e direção de Lavínia Pannunzio, a trama retrata um casal de meia-idade em crise. Com Helio Cicero, Noemi Marinho e outros. 80 min. 16 anos. Teatro do Núcleo Experimental (65 lug.). R. Barra Funda, 637, Barra Funda, 3259-0898. A partir de 6ª (17). Sáb. e 2ª, 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 18/12.