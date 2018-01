Confira as novidades nos restaurantes Dalva e Dito, Basilicata e Teus; e outras dicas para comer bem na cidade

O Dalva e Dito resgata alguns clássicos de Alex Atala. Para dividir, a dica é a paleta de cordeiro com batata e ervilha (R$ 229; foto). R. Padre João Manuel, 1.115, Cerqueira César, 3068-4444. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/16h30 e 19h/0h; dom., 12h/17h).

O chef Rafael Lorenti traz novas sugestões no menu da Basilicata, como a torta de chocolate, com sorvete de manjericão e azeite (R$ 29; foto). R. 13 de Maio, 596, Bexiga, 3289-3111. 12h/15h30 e 19h30/23h30 (6ª e sáb., até 1h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Teus festeja um ano também com novidades, como a costela de porco à milanesa com rúcula selvagem e tomate-cereja (R$ 43). R. Natingui, 1.548, Pinheiros, 3031-0564. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

O Tonton comemora aniversário com o festival Surf & Turf, com um menu especial de 3ª (14) a 19/11. Destaque para o ‘Pique de Polvo e Merguez com Batatas Bravas’ (R$ 48; foto) e a pancetta com vieiras, purê de maçã e batatas fondant (R$ 71). R. Caconde, 132, Jd. Paulista, 2597-6168. 12h/15h e 19h30/23h (sáb., 12h30/16h e 19h30/23h30; dom., 12h30/16h30; fecha 2ª).

Confira outras dicas de restaurantes na cidade:

Novos

Bráz Elettrica

A casa é despojada – com pedido feito no caixa e retirado no balcão, e bebida escolhida na geladeira. As pizzas, assadas em forno elétrico, têm massa de fermentação natural criada pelo consultor Anthony Falco (ex-Roberta’s, de Nova York). Entre os sabores, estão a ótima margherita (R$ 25) e a ‘Supertramp’ (R$ 25), com muçarela, pancetta, clara de ovo, purê de batata e um fio de gema. Mas, se quiser outra pizza, não tem jeito – tem de voltar para a fila. R. dos Pinheiros, 220, Pinheiros, 3061-5132 (90 lug.). 12h/1h (6ª e sáb., até 4h; dom., até 23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Árabe

Baruk

No salão amplo, com teto de vidro e mezanino, há cadeiras de madeira e sofás. O cardápio lista receitas como a ‘Berinjela Baruk’ (R$ 32,90), com carne refogada à moda árabe, fatias de berinjela com molho branco e amêndoas torradas. Também serve rodízio (R$ 47,90/R$ 57,90). Al. Raja Gabaglia, 160, V. Olímpia, 3045-9999 (120 lug.). 12h/16h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Brasileiro

Tempero das Gerais

Serve uma comida feita a preço honesto e porções capazes de saciar os maiores comilões. O cardápio privilegia a carne de porco, variando cortes e acompanhamentos. Experimente o ‘Gostinho de Minas’, pernil, moranga com quiabo, tutu, couve e arroz (R$ 77,90, para dois), ou o ‘Diamantina’, carne-seca, mandioca frita, tutu, arroz e couve (R$ 77,90, para dois). R. Princesa Isabel, 385, Brooklin, 5093-9950 (210 lug.). 11h30/23h (dom., até 18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Carnes

Cocina Bar y Vino

O rústico bistrô com janelões tem o chef Renato Lopes à frente da cozinha, que privilegia carnes grelhadas no char broiler. Por R$ 58, o cliente faz a combinação. Escolhe entre cinco cortes, como assado de tira e bife de chorizo; um dos molhos, como o poivre; e um dos acompanhamentos. Também não faltam opções com peixes e massas, como o linguine com tomate, camarão, lula, shitake e abobrinha (R$ 45). R. Fernando de Albuquerque, 255, Consolação, 3881-1824 (55 lug.). 12h/15h e 18h45/23h (6ª, até 0h30; sáb., 12h/0h30; dom., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cozinha rápida

Forneria San Paolo

O restaurante tem opções leves servidas em ambiente moderno. São pratos rápidos e paninis deliciosos, como o ‘Asparagi’, com aspargos, brie e presunto de Parma (R$ 52), e o ‘Miga Salmone’, com pão de miga tostado, tartare de salmão fresco e alface (R$ 53). Tem bons vinhos servidos em jarra de 250 ml (a partir de R$ 29). R. Amauri, 319, Itaim Bibi, 3078-0099 (140 lug.). 12h/0h (6ª e sáb., até 2h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Francês

Au Vin

O lugar tem pinta de bistrô, pequeno e informal. Tocado pelo chef Thiago Stocco, fica dentro da loja de vinhos que lhe empresta o nome. O cardápio é sazonal, mas há entradinhas fixas, como a calabresa artesanal e o steak tartare. O negócio é pedir o menu do dia, com entrada, prato e sobremesa (R$ 89,90), no almoço ou jantar. Há várias opções de vinho em taça. R. Diogo Jácome, 475, V. N. Conceição, 4561-2896 (22 lug.). 19h/23h (6ª, 12h/15h e 19h/23h; sáb., 13h/16h e 19h/23h; dom. e fer., 13h/16h; fecha 2ª). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Italiano

Mello & Mellão Trattoria

O projeto do chef Hamilton Mellão é um tributo a Federico Fellini, com fotos do diretor de cinema espalhadas pela casa. Prove a paleta de cordeiro com alcachofras (R$ 84,50). Outra opção é o pansotti recheado com pera e brie ao creme de rúcula (R$ 52,40). Para encerrar, peça o zabaglione ao cardamomo com frutas (R$ 21). R. Pais de Araújo, 184, Itaim Bibi, 3078-0812 (74 lug.). 12h/15h e 19h30/0h (sáb., 12h/16h e 19h30/0h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Nino Cucina

A casa charmosa tem cozinha comandada pelo chef italiano Rodolfo de Santis, que executa com precisão pratos como a ‘Carne Cruda’ (R$ 31), que traz cubos de carne fresca com pecorino, alcaparra e rúcula, e o espaguete à carbonara (R$ 53). R. Jerônimo da Veiga, 30, Itaim Bibi, 3368-6863 (47 lug.). 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Japonês

Ryo Gastronomia

Com ambiente simples e serviço atencioso, o chef Edson Yamashita serve uma comida primorosa. No almoço, há menu executivo (R$ 35/R$ 165) e pratos à la carte. No jantar, vale pedir o menu-degustação, com cinco, sete ou nove etapas (R$ 130/R$ 290). Os pratos surgem em pequenas porções, como a rabada de angus australiano. Também não faltam os ótimos sashimis e sushis. R. Pedroso Alvarenga, 665, Itaim Bibi, 3881-8110 (54 lug.). 12h/15h e 18h30/22h30 (5ª e 6ª, 12h/15h e 19h/23h; sáb., 12h30/16h e 19h/23h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Oriental

Komah

Longe dos redutos da comunidade coreana, a casa pequena e despojada é endereço certo para explorar a culinária típica, porém mais leve e muito bem executada pelo chef Paulo Shin. Se possível, peça o ‘Banquete’ (R$ 80), que traz seis entradas e quatro pratos. À la carte, prove o ‘Kimchi Bokumbap’ (R$ 53), arroz salteado com kimchi e cremoso omelete por cima, e o ‘Yukhoe’ (R$ 39), steak tartare com miolo de alcatra, gema curada e pera asiática. R. Cônego Vicente Miguel Marino, 378, Barra Funda, 3569-7956 (30 lug.). 19h/23h30 (sáb., 12h/16h e 19h/23h30; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pizzaria

Bonde Paulista

O ambiente é agradável, com mesinhas no jardim e paredes decoradas com fotos da época em que bondes circulavam pela cidade. São cerca de 40 sabores de pizza, como a ‘Bela Vista’ (R$ 85), com muçarela de búfala e presunto parma, e a ‘Bonde Paulista’ (R$ 82), à base de muçarela, Catupiry, bacon e champignon. R. Oscar Freire, 1.597, Cerq. César, 3083-3928 (180 lug.). 18h30/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Camelo

Consolidou-se como uma das principais pizzarias de massa fina da cidade. A pizza de alcachofra leva azeitonas verdes e muçarela (R$ 89). O cardápio também lista a ‘Argentina’, de muçarela com alho frito (R$ 76). R. Pamplona, 1873, Jd. Paulista, 3887-8764 (312 lug.). 18h/0h (5ª, até 0h30; 6ª e sáb., até 1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Suíço

Florina

O cardápio é inspirado nos pilares da cozinha Suíça. Mas também incorpora sugestões de países vizinhos. Comece com uma porção de ‘Chüechli’, tortinhas de alho-poró, queijo, cebola e bacon (R$ 34), seguido pelo salsichão de vitela com molho de cebola tostada e batata rosti (R$ 49). Também serve fondue de queijo (R$ 120, para dois). R. Cristóvão Pereira, 1.220, Campo Belo, 5041-5740 (55 lug.). 19h/23h30 (6ª e sáb., até 1h; dom., 12h/16h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Variada

Bossa

Com belo projeto, reúne restaurante, bar e um estúdio de música. O menu lista opções como o leitão à pururuca (R$ 68), com abóbora e couve, e o penne ao molho de limão-siciliano com camarões salteados, maçã verde, dill e ovas de peixe (R$ 64). Serve almoço executivo de 3ª a 6ª, por R$ 38. Al. Lorena, 2.008, Jd. Paulista, 3058-4757 (60 lug.). 12h/16h e 19h/0h (dom., até 17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Limonn

O menu variado tem toques que revelam a ascendência armênia dos proprietários. Entre os pratos principais, agradam opções como o ‘Bacalhau do Joaquim’ (R$ 79) e o linguine com tiras de filé mignon e cogumelos frescos (R$ 68). Durante a semana, serve almoço executivo, por R$ 49,90. R. Manuel Guedes, 545, Jd. Europa, 2533-7710 (60 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/16h; 2ª, 12h/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira outras dicas culturais no site do Divirta-se.